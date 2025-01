Vuelve la Legion of Doom

El incansable Mark Waid empieza a revelar los planes para «We Are Yesterday», una saga de seis episodios que conecta dos de las series que escribe: Batman/Superman: World’s Finest y Justice League Unlimited. El crossover está pensado para reintroducir en el DCU a la Legion of Doom, el super-equipo de villanos creado en los ´70 para la infausta serie animada Challenge of the SuperFriends.

Las tres primeras partes del crossover se van a publicar en Abril, y las vamos a ver en el nº38 de Batman/Superman: World’s Finest, en el nº6 de Justice League Unlimited y en el Annual 2025 de Batman/Superman: World’s Finest.

El episodio inicial encuentra a Batman y Superman enfrentados a Gorilla Grodd, quien suma a sus múltiples poderes psíquicos la capacidad de conocer el futuro. ¿Esto tendrá algo que ver con la muerte de Darkseid? Hay que seguir leyendo… La segunda parte nos muestra cómo avanza el plan de Lex Luthor, el Joker, Cheetah y demás villanos del Universo DC para destruir a la Justice League, y además se revela la identidad oculta de la secta Inferno. ¿Cómo se conectan ambos sucesos? Hay que seguir leyendo… Y en la tercera parte, finalmente se revela el origen de la Legion of Doom, con el plan de los villanos ya a toda marcha, y el debut en World´s Finest de John Stewart quien es, una vez más, el Green Lantern titular del Sector 2814. Este anual es el único tramo de la saga que Waid no escribe solo, sino que comparte la tarea con Christopher Cantwell y Morgan Hampton.

Y por supuesto en Mayo habrá más «We Are Yesterday».