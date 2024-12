Vuelve Lady Baltimore

Dark Horse anuncia para Abril una nueva miniserie ambientada en el Outerverse, el universo de terror y fantasía creado por Mike Mignola y Christopher Golden. Ahora la dupla forma equipo con la talentosa dibujante Bridgit Connell para una nueva aventura de Lady Baltimore, esta vez una miniserie de dos episodios que llevará por título «Lady Baltimore: The Daughters of Medusa».

El nuevo arco le agrega lore y complejidad al personaje surgido en 2021 en Lady Baltimore: The Witch Queens, a quien vimos volver en 2023 con Lady Baltimore: The Dream of Ikelos. Una vez más veremos a Sofia Baltimore y su grupo de aventureros en plena guerra sobrenatural contra nazis ocultistas, pero esta vez la aventura nos lleva a París, de donde llegan noticias de espías y soldados convertidos en piedra por una gorgona. Pronto nos enteraremos si Lady Baltimore logra vencer al monstruo o si será la próxima estatua de París.