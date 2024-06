Vuelve Long Halloween

DC Comics anuncia para Septiembre el nº1 de Batman The Long Halloween: The Last Halloween, el «último acto» en la recordada y querida saga de Long Halloween, creada en 1996 por Jeph Loeb y el difunto Tim Sale.

Este último arco va a contar con 10 entregas, todas escritas por Loeb y con distintos dibujantes. El nº1 estará a cargo del maestro Eduardo Risso y después se vienen Klaus Janson, Mark Chiarello, Cliff Chiang, Bill Sienkiewicz y Enrico Marini, entre otros.

Según el guionista, este arco fue pensando en conjunto con Tim Sale, cuando realizaron el Batman: The Long Halloween Special, que funciona como prólogo a The Last Halloween. En estos diez episodios vamos a ver a Batman, Robin y Jim Gordon otra vez exigidos al máximo, en una ciudad amenazada por el miedo, la mentira y el crimen.