Vuelve Rocky Keegan

Normalmente en este espacio no hablamos de reediciones de material antiguo, pero hoy vamos a hacer una excepción, porque la editorial Duma recupera para las nuevas generaciones una historieta que me fascinó cuando la descubrí hace más de 40 años en la revista Nippur Magnum.

Se trata de Rocky Keegan, una creación del guionista Ray Collins y el dibujante Gerardo Canelo (dos mitos vivientes del Noveno Arte), que se convirtió en un clásico de la historieta argentina. Ahora en blanco y negro y sin el rotulado funesto de las revistas de Columba, estas hermosas 138 páginas de fines de los ´70 reaparecen en un libro (ojalá sea el primero de muchos) que se consigue en comiquerías a $1.400.

Para quienes no lo conocen, la editorial nos cuenta que «Rocky es un personaje transparente, simple, con tan solo anhelos de felicidad, que está destinado a ser boxeador. El no lo sabe, y no le interesa serlo, pero la historia no lo dejará elegir. Como no pudo elegir un pasado que desconoce, signado por una vieja lucha de un poderoso magnate periodístico contra el hampa. Las fuerzas del destino terminarán alejando a Rocky de su tranquilo pueblo en Pensilvania para llevarlo a Nueva York, al centro de otra lucha contra el hampa y meterlo, finalmente, en el ring. Y Rocky Keegan, el hombre simple que se resistía a golpear, deberá golpear para vivir».