Vuelve Unico

La poderosa editorial Scholastic, líder absoluta del mercado angloparlante (por lo menos en el segmento infanto-juvenil que es el que más factura) llegó a un acuerdo con los herederos de Osamu Tezuka para lanzar en 2024 nuevas aventuras de Unico, el simpático unicornio creado en 1976 por el Dios del Manga.

Scholastic planea lanzar un libro de actividades, una guía de personajes y cuatro tomos de manga (a todo color y pensados para leerse en sentido occidental), de los cuales el primero se titula Unico: Awakening. La saga va a respetar el argumento del manga original (un joven unicornio, gracioso y de buen corazón, expulsado de los cielos, que vive aventuras en distintas épocas y ayuda a los demás) y va a estar a cargo del guionista Samuel Sattin y la dupla de dibujantes conocida como Gurihiru (que ya la rompieron toda en obras como Superman Smashes the Klan o Avatar: The Last Airbender).

Estos autores habían lanzado un Kickstarter el año pasado para financiar el proyecto y habían conseguido la plata en apenas 24 horas. Y si bien el manga va a salir a través de Scholastic, va a haber una edición especial para quienes participaron del Kickstarter con extras que no van a llegar al público que lo compre en librerías, y que va a salir unas semanas antes.

La fecha prevista para la aparición de Unico: Awakening en todas las librerías de EEUU es el 6 de Agosto de 2024, y es un libro enfáticamente recomendado para lectores y lectoras de 8 a 12 años.