Vuelve X-Factor

El relanzamiento de la franquicia mutante conocido como From the Ashes no se podía quedar sin su versión de X-Factor, y así es como este título vuelve a las bateas a partir de Agosto con un nuevo nº1.

El equipo creativo está integrado por el guionista Mark Russell y el dibujante Bob Quinn, quienes guiarán a un grupo que tiene como líderes a Angel y Havok, donde también veremos a Pyro, Frenzy, y Feral, entre otros.

Tras la caída de Krakoa, una nueva carrera armamentista mutante sacude al mundo. Los gobiernos empiezan a formar sus propios ejércitos mutantes, en pleno auge de las células paramilitares, equipos de mercenarios y agentes encubiertos. Como respuesta, el gobierno de Estados Unidos lanza a X-Factor, con los héroes mutantes más poderosos, más patrióticos y más acordes con las demandas del mercado, para controlar un poco el bolonki y cuidar la democracia en todo el mundo. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué hay atrás? ¿Estos mutantes creen en lo que hacen, o arriesgan la vida en misiones imposibles sólo por la guita? ¿Son verdaderos héroes, o alguno se venderá al mejor postor? Fama, fortuna y rosca política serán las claves en un título que -a priori- pinta muy interesante.

​