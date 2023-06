Vuelven las Birds of Prey

Kelly Thompson viene de consagrarse con su etapa al frente de Captain Marvel, que terminó hace no mucho con el nº50 de esa serie. Desde entonces, no volvió a trabajar para las dos editoriales más grandes, y de hecho nunca trabajó para DC. Pero en Septiembre eso va a cambiar, porque Thompson estará al frente de la nueva serie de Birds of Prey, junto al talentoso dibujante Leonardo Romero.

Se viene un nuevo equipo de Birds of Prey, liderado por Black Canary a quien secundan Big Barda, Harley Quinn, Cassandra Cain y Zealot. Sí, la de los WildCATs. Una formación por lo menos interesante y que obviamente sorprendió a los fans, que daban por descontada la participación de Huntress y Barbara Gordon.

Este relanzamiento es parte de la movida conocida como Dawn of DC, que hasta ahora no generó mayores hitos en la historia de los superhéroes, ni tampoco bochornos impresentables. Lo cual no es poco…