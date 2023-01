Vuelven las primas

La editorial canadiense Drawn & Quarterly confirma que en Septiembre sale a la luz Roaming, la esperadísima novela gráfica que marca el reencuentro entre las primas Jillian y Mariko tamaki, que se cansaron de vender libros y ganar premios en la década anterior especialmente con la arrollador This One Summer.

Roaming es un monumental libro de 444 páginas que nos contará la historia de Zoe y Dani, mejores amigas desde la secundaria, que ahora aprovechan en Spring Break de su primer año en la universidad para visitar el lugar con el que siempre soñaron: New York. A las amigas se les suma Fiona, compañera de clase de Dani, una estudiante de artes que tiene una opinión acerca de todo. Juntas recorrerán todo lo que puedan de la Gran Manzana. Caerán en trampas para turistas, contemplarán supuestas grandes obras de arte, esquivarán cretinos por la calle y comerán montones de pizza, de esa que se dobla por la mitad para que no se te caiga.

Sin dudas, uno de los grandes lanzamientos del año.