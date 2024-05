Vuelven los clásicos

La editorial estadounidense Mad Cave Studios anuncia para Agosto el nº1 de una nueva serie de los Defenders of the Earth, el grupo integrado por Flash Gordon, the Phantom, Mandrake el Mago y Lothar, originado en dibujo animado de los ´80.

Es un nuevo resurgir para los clásicos personajes surgidos en las tiras de prensa del King Features Syndicate, que tendrán como guionista nada menos que al siempre polémico Dan DiDio. El planteo para este primer arco de ocho episodios retoma la eterna lucha contra el malvado Ming, archi-enemigo de Flash Gordon, pero habrá amenazas para todos los protagonistas.

Mad Cave publicará también un TPB que recopila la miniserie de cuatro partes editada por el sello Star Comics de Marvel en 1987, que se había convertido en un item de colección muy difícil de conseguir.

