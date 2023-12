Vuelven los X-Men originales

A los X-Men se les juntaron dos cosas tremendas: el festejo de su 60º aniversario y el fin de la Era Krakoa, que se desencadenó en Agosto en la trágica Hellfire Gala y que revolucionó por completo a los títulos de la franquicia mutante.

Esta semana se viene un one-shot especial, con más de 60 páginas, titulado simplemente Original X-Men nº1. Y sí, una vez más, los jóvenes alumnos del Professor X (Cyclops, Marvel Girl, Angel, Iceman y Beast) vienen al presente a tratar de salvar las papas en medio de un bolonki infernal, conocido editorialmente como «Fall of X».

El one-shot cuenta con guion de Christos Gage y dibujos de Greg Land y encaja antes del inicio de las dos miniseries paralelas que le pondrán el broche de oro a la Era Krakoa: Fall of the House of X y Rise of the Powers of X. ¿Qué podrán hacer estos cinco pibitos, además de festejar que hace 60 años que son actores protagónicos de esta epopeya llamada Universo Marvel? No se sabe, pero los autores prometen sacudir toda la estantería con una historia repleta de sorpresas.

Ya se filtró que uno de los cinco se queda en el presente al final de la saga, así que… hagan sus apuestas…