Vuelven Megg y sus amigos

Fantagraphics anuncia para Octubre la publicación de Below Ambition, el nuevo trabajo de Simon Hanselmann.

A lo largo de 168 páginas, nos reencontramos con Megg y Werewolf Jones, que ahora integran Horse Mania. Horse Mania pone a prueba la paciencia de su público y se enorgullece de ser «la peor banda de la ciudad», sin la menor ambición para triunfar. Los músicos participarán de ensayos torpes y llenos de distracciones, tocarán en lugares horribles y saldrán en una gira interestatal condenada de antemano. Los veremos tropezar entre borracheras, dolores dentales, colapsos nerviosos, intentos de suicidios, ataques de odio y una galaxia de equivocaciones. Esto es música interpretada en su forma más pura, más multifacética, más primal. Sentí la tensión. Mirá el aspecto de sucios. Degustá el dolor. Olé la depravación. Escuchá la belleza encubierta. Horse Mania quiere que enloquezcas.

La edición de Below Ambition incluirá un flexidisc con una canción de Horse Mania, «Stick It In for the Ambient», que se podrá troquelar fácilmente del libro para ponerlo en el tocadiscos.