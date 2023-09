Al rescate de Don Pascual

Siempre quise leer Don Pascual completa, de punta a punta. Por el dibujo, que es increíble, porque mi viejo la leía de pibe y la recuerda aún hoy como algo demasiado genial para su época, porque maestros como Juan Sasturain siempre la destacaron cuando se propusieron contar la historia de esa «Era de Oro» de la historieta argentina… Lo poquito que pude leer, así, salpicado, disperso, inconexo, me pareció brillante. Hasta los chistes sueltos de Roberto Battaglia que encontré por ahí me parecieron brillantes. Evidentemente, ahí había un tipo cuyo trabajo no sólo se destacaba en el contexto de los años ´40, sino que conserva su atractivo intacto aún hoy.

Y ahora, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno anuncia la reedición completa de Don Pascual, en dos tomos (porque son más de 800 páginas), coordinada por Lautaro Ortiz y con la restauración de los materiales a cargo de Antolín Olgiatti. Todavía no se sabe la fecha en la que los libros van a empezar a circular, ni cuánto van a costar, pero si había un rescate editorial imprescindible, no tengo dudas de que era este.

Buena parte de la dificultad para reeditar Don Pascual tenía que ver con la falta de datos acerca de Battaglia, quien había dejado Argentina en algún momento de la segunda mitad de los ´60 para irse a vivir a Estados Unidos. Ahí se perdía su rastro: se sabe que estuvo un tiempo en New York, después en alguna ciudad de New Jersey, y hay dos fechas posibles para su muerte: unas dicen que sucedió en 2005, pero su lápida dice «21 de Junio de 2006». Había nacido en el barrio porteño de Villa del Parque el 17 de Febrero de 1923, o sea que hoy tendría 100 años. Durante todos esos años en EEUU vivió con Elba, su segunda esposa, que falleció (también en New Jersey) en 2012. No se sabe bien por qué Battaglia dejó de trabajar como historietista una vez que emigró a EEUU, ni por qué perdió el contacto con sus amigos, colegas y familiares. Lo cierto es que prácticamente no hay datos acerca de su vida posteriores a su viaje a New York.

Más allá de las incógnitas acerca de la vida del autor, está su talento. Y en Don Pascual lo vamos a ver en todo su esplendor. Dice el enorme Pablo De Santis: «Todos los géneros se mezclan: el costumbrismo, la aventura, la comedia, la ciencia ficción, la sátira. Muchas cosas suceden a la vez, como si la página fuera un campo de batalla de distintos niveles narrativos: el de Don Pascual, el de los mozos gallegos, con su diálogo inmutable, el de los animales, el de la política. Hay un argumento, pero cada personaje tiene su propio guion y elige su camino, y hasta cada cuerpo parece en tensión, como si un pie, una panza o una cabeza estuvieran ansiosos por pasar al cuadrito siguiente. El guionista inventa y lucha con sus invenciones. También hay, detrás de las risas, cierto pesimismo. De las tres grandes creaciones de Battaglia, la más luminosa, y por eso su nombre, es María Luz y la más tenebrosa, Motín a bordo, donde la sociedad es una pesadilla. En Don Pascual hay lugar para la luz y las tinieblas».

La historieta debutó en el nº1 de la revista Patoruzito (semanal) el 11 de Octubre de 1945. Al principio de llamaba Mangucho y Meneca, pero cambió su nombre en dos oportunidades: Mangucho (a partir del 21 de Octubre del ´54) y Mangucho con todo (nº 470), antes de adoptar el definitivo Don Pascual (en el nº 594, el 16 de Mayo del ´57. En total fueron más de 16 años de publicación semanal ininterrumpida, hasta aquel nº852 de Patoruzito (26 de Abril de 1962) en el que la saga llegó a un final abrupto. Dice De Santis: » En la esquina inferior derecha, un cartelito anuncia, con brusquedad y descuido: “Fin de Don Pascual”. El coleccionista Miguel R. Estévez tiene la bien fundada teoría de que no fue Battaglia quien escribió y dibujó este final apresurado, sino algún otro colaborador de la editorial de Quinterno». En la etapa posterior de Patoruzito (ya como revista mensual) se reeditaron algunos episodios.

El especialista Andrés Ferreiro da más precisiones: «Desde el inicio, Mangucho y Meneca ocupó la mitad inferior de la retiración de contratapa del Patoruzito, contando con tres tiras impresas con realce de un color principal, mayoritariamente el rojo. En el Nº 455 (22/07/54) saltó a la retiración de tapa, con cuatro tiras que se ampliarían a la página entera desde el 30/09/54. A partir del Nº 466 (07/10/54), la plancha se ubicó en el cuerpo interior de la revista, pero en blanco y negro. Entre los Nº 484 a 593 (17/02/55 a 09/05/57), la historieta se imprimió a todo color. Un ejemplar más tarde, con la asunción de su título definitivo, Don Pascual pasó a formar parte del suplemento cómico de Patoruzito«.

​Desde el principio, Battaglia planteó a la historieta como una «de aventuras», en las que había lugar para las situaciones disparatadas, los personajes estrambóticos y el humor. Cada aventura se extendía a lo largo de muchísimas entregas y solía tener como punto de partida el almacén de barrio de Don Pascual Manyorequia, un tipo bueno y amable. Ahí trabajaba como empleado Mangucho, el novio de Meneca. Y entraban y salían todos el resto de la fauna alucinada que Battaglia presentó a lo largo de los años. Y desde el ámbito barrial la aventura se expandía hacia el infinito y más allá: búsquedas del tesoro, viajes al espacio, intrigas políticas en países exóticos, lo que sea que podía entretener a sus lectores a lo largo de unas cuantas semanas, tenía lugar en la tira de Don Pascual.

A estar atentos, entonces, a esta nueva edición con la que tanto soñamos, y que se está por hacer realidad. Fue un trabajo de años, que llevó muchísimo tiempo y dedicación por parte de todo un equipo de gente (con Juan Sasturain a la cabeza) y que en pocas semanas vamos a poder disfrutar a pleno. Ojalá sirva para que muchas generaciones descubran a Don Pascual y volvamos a ponerlo donde se merece estar: en el Olimpo de las grandes obras de la gloriosa historieta argentina.