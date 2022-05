Uno de los signos claros de madurez de un mercado editorial es que se publiquen al toque los libros más exitosos de los mercados más grandes. Y la verdad que acá venimos bastante bien. Los comics más exitosos de Japón y Estados Unidos suelen aparecer en Argentina con bastante poca diferencia respecto de los países donde se originan. La deuda era siempre con los lectores de comic europeo, pero Libros del Zorzal está trabajando para saldarla. En su momento publicó Lucky Luke: Un Cowboy en París muy cerquita del debut de este álbum en Francia y ahora nos trae el lanzamiento más exitoso que tuvo el mercado francófono (y varios más) en 2021: Astérix y el Grifo, la más reciente entrega de esta serie icónica a nivel global. Y traducida en Argentina, por verdaderos especialistas.

¿Alcanza con eso para salir a festejar? No. Además, la historieta tiene que estar buena. ¿Y, qué onda? A mí, en general, me gustan más las aventuras de Astérix en la aldea que aquellas en las que un puñado de galos emprenden viajes a tierras lejanas. Y la verdad que los dos álbumes de la dupla hoy a cargo de la serie (Jean-Yves Ferri y Didier Conrad) que narran aventuras lejos de la aldea, son tirando a flojos. No horribles como la mayoría de los álbumes de Uderzo «solista», pero bastante poco convincentes. Esta vez, Ferri y Conrad aplastaron mis prejuicios contra las aventuras «de viajes», con un álbum realmente muy, muy bueno. Y muy raro.

Los autores se toman MUY a pecho el tema de «nos toca desarrollar una aventura fuera de la aldea»: en todo el álbum hay UNA SOLA viñeta ambientada en la aldea, que es justamente la última. O sea que los únicos galos que llegan a meter un bocadillo de diálogo son los tres que participan del viaje: Astérix, Obélix y Panoramix que, pobre, tiene un rol bastante menor. Pero este no es el único salto al vacío: acá por primera vez el barco de los piratas NO es atacado, también por primera vez Idefix tiene un rol destacadísimo en la resolución del conflicto, por primera vez NO vemos el viaje (Ferri y Conrad lo narran en unas que se publicaron previamente por fuera del álbum), sino que la acción empieza cuando los galos entran en contacto con quienes serán sus anfitriones, y también por primera vez, NADIE toma ni un sorbo de poción mágica. No sé si Ferry y Conrad estaban esperando que se muriera Uderzo para cometer todas estas «herejías», pero lo cierto es que las aplaudo de pie.

¿Aparece un grifo? ¿Vemos a los galos y los romanos entrar en contacto con una criatura mitológica? ¿Será ese el elemento fantástico que reemplace a la poción mágica? No te lo puedo contar, porque buena parte del argumento se sostiene sobre ese misterio, sobre el contrapunto entre los que creen que el grifo existe y es real, y los que le encuentran otra explicación a las pistas que van descubriendo tanto los buenos como los malos a lo largo de la aventura.

Los chistes que complementan a la aventura son muy buenos, y (como en los buenos álbumes de Astérix) se nutren bastante de la realidad de nuestro presente. Ferri se ríe de los terraplanistas, mete gags relacionados con las fake news y el poder de la desinformación, con la distancia social y el confinamiento (este álbum está íntegramente realizado durante la pandemia), con los abusos monopólicos de Amazon que perjudican a las librerías, con el empoderamiento de las mujeres… y por supuesto hay buenos chistes atemporales, como el del traductor que le hace decir lo que le conviene a la prisionera sármata cuya lengua no entienden los romanos. También es interesante el juego de espejos que proponen los autores cuando nos llevan a recorrer la aldea de los sármatas y nos invitan a reconocer en estos nuevos personajes a otros aldeanos que conocemos desde siempre. La diferencia (muy enfatizada y muy bien aprovechada tanto a la hora del humor como de la aventura) está en el rol que ocupan las mujeres en este remoto país al que viajan nuestros héroes. Y en el rubro «embocándola de pedo», quiso un capricho del destino que el remoto país donde está ambientado el álbum publicado apenas cuatro meses antes del estallido de la guerra en Ucrania, quede precisamente en las estepas del noreste europeo que hoy conocemos como Ucrania.

El dibujo de Conrad es excelente, y lo único que se puede decir en su contra es lo que ya dijimos varias veces: en vez de mostrar su propio estilo, se esfuerza por ocultarlo, como si nos quisiera convencer de que el dibujante en realidad es Uderzo. Yo encontré apenas dos puntitas como para distinguirlo del maestro: de a poquito, Conrad va llevando a Astérix y Obélix a su aspecto más de fines de los ´60, a como los dibujaba Uderzo no sobre el final de su etapa, sino en álbumes como El Escudo Arverno o Los Juegos Olímpicos. Y además cuando Uderzo tenía que meter más de tres o cuatro personajes en una viñeta, esta era generalmente más grande que las normales. Conrad, en cambio, hace la Gran George Pérez, y en una viñeta de tamaño normal, o incluso pequeña, hace entrar a cinco, seis o más personajes sin que se le enkilomben ni la composición ni la claridad del relato. Muy notable.

Recomiendo mucho este álbum de Astérix. Está muy cerca del excelente trabajo que hicieron Ferri y Conrad en El Papiro del César y no tiene casi nada que envidiarle a los buenos «álbumes de viajes» de René Goscinny. Y lo más importante: me divertí, me sacó varias risas y la pasé muy bien, incluso jugando de visitante y «extrañando» a todo ese maravilloso elenco de galos secundarios a los que solo nos muestran (y desarrollan) álbum por medio.