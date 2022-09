Benjamin Marra (parte 2)

AMERICAN BLOOD

Así como se suele decir que la mejor manera de conocer a un mangaka es con libros autoconclusivos con historias cortas en lugar de títulos eternos, American Blood es el recopilatorio ideal para conocer a Benjamin Marra y a sus obsesiones (aunque en honor a la verdad, cualquiera de los tres libros funciona como disparador inicial, este al menos ofrece diversidad de géneros y hasta de estilo artístico). Un libro editado por Fantagraphics que reúne todos los one-shots o mini-series que el artista hizo para su propio sello.

Las primeras tres historias parecen justificar el título del recopilatorio, ya que dialogan con la idiosincrasia de Estados Unidos. Las tramas involucran a una pandilla de raperos (Gangsta Rap Posse, un grupo ficticio inspirado en NWA, que llevan al extremo la “guerra de bandas” en las se que suelen envolver los grupos de hip-hop), a un negro en la época post-guerra civil (Lincoln Washington) y una fantasía erótico-violenta protagonizada por una periodista que existe en la vida real (Maureen Dowd, de cuyas columnas para el New York Times post-11/9 Marra se volvió fanático).

A modo de interludio está Ripper & Friends, otro one-shot de absoluto humor negro protagonizado por una pandilla de perros, dibujado con un registro muy distinto, un intento por copiar los trazos de un nene, que incluyen falsas publicidades, como si la revista fuera un cartoon de sábado por la mañana, pero con una tónica absolutamente prohibida para menores. Las últimas tres historias son tres parodias del género de espada y hechicería, menos graciosas pero sí con giros ridículos ad-hoc. Blades & Lazes, la que cierra el libro, es la más destacada con un dibujo más logrado y cercano al de Jack Kirby que a un Paul Gulacy.

MARRA & CIA.

Incluso sin salir del underground, el notable éxito y repercusión que cosechó Marra lo llevó a participar en otros proyectos por fuera de su propia editorial, incluso como dibujante de guiones ajenos. En 2010, fue convocado por Marvel Comics para ser parte de la antología Strange Tales II, donde participa con una historia corta del U.S. Agent, en el que hasta hoy es su único trabajo publicado en el “mainstream”, aunque dentro de un “ecosistema” donde todos los partícipes venían de la publicación independiente. La historia, fiel al estilo Marra, involucra a John F. Walker en una pelea contra un terrorista que fusiona su ADN con el de un velociraptor.

Cuatro años después, Joe Casey convoca a un contingente de artistas, también independientes, para una miniserie de Dynamite dedicada a una creación de Jack Kirby: Captain Victory and the Galactic Rangers. El aporte, si bien menor en dos números, muestran a un artista que creció de manera exponencial en los últimos años, con un manejo del color y una estilización de trazos que no se veían en sus obras solistas.

En 2018 llega a la antología Heavy Metal, de la mano de su editor Grant Morrison. Nuestro ídolo escocés le da a Marra una historia corta donde mezcla los universos del escritor beatnik William S. Burroughs con el de David Bowie. El Inspector Lee (uno de los “protagonistas” más repetidos dentro de la esquizofrénica literatura de Burroughs) está a la caza de las diversas encarnaciones que el músico inglés tuvo a lo largo de su carrera: el Tin White Duke, Major Tom, Thomas Newton, Button Eyes. Un homenaje delirante a dos figuras tan cercanas como opuestas.

Y por último, un año después y nuevamente con Joe Casey, encara Jesusfreak para Image, una reversión salvaje de los mitos bíblicos de Jesucristo que tranquilamente se le pudo haber ocurrido a Marra solo. Un Jesús que en lugar de combatir las influencias del Diablo mediante la palabra de Dios, lo hace con artes marciales. Marra, por supuesto, está completamente alineado a la onda Paul Gulacy en Master of Kung-Fu, y entrega secuencias que, nuevamente, muestran a un artista que hace un uso correcto de sus influencias y habilidades absorbidas en tantos años de militancia underground.

Benjamin Marra es parte de una lista de artistas underground dignos de seguir y tener en cuenta, dibujantes y guionistas irreverentes que no le temen al ridículo y rechazan la solemnidad y la tibieza que se encuentran en las editoriales “mainstream”. Es único tanto en su estilo gráfico como en su forma de contar las cosas, así como el uso de las influencias al momento de armar los guiones. Siempre que se acumulan las malas noticias en torno a Marvel y DC (que cancelan títulos, que matan personajes, que echan indiscriminadamente a sus empleados), se habla de “el fin de la historieta”. Y entonces, pienso en gente como Marra, artistas kamikazes que siempre tienen algo para contar y que no van a permitir que el formato muera en manos de la indiferencia y la apatía.