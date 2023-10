A principios de Octubre salió a la venta ‘Celiaquía y Confusión’, el libro de humor gráfico de Sine, editado por LocoRabia, que recopila las tiras realizadas por la autora luego de ser diagnosticada con celiaquía. Si bien los relatos a los largo de sus 100 páginas se encuentran basados en experiencias reales, tal como la autora nos advierte al principio del libro, corresponden a la ficción y no aspiran a sustituir de ninguna manera la consulta médica.

El libro comienza con un agradecimiento y con una declaración de intenciones. Por un lado, dice ‘gracias’ a la gente que de alguna manera la acompaña día a día tras haber sido diagnosticada con la enfermedad autoinmune, especialmente a su pareja, quien evidentemente es un gran apoyo para ella. Por otro, Sine no duda en hacerle saber al lector y a la lectora que las tiras humorísticas del libro están basadas absolutamente en su experiencia personal. En esas primeras palabras de la autora ya se puede apreciar esa sensación que se experimenta al recorrer el libro: una vida llena de restricciones en la que existe poca y ninguna inclusión; sin dudas uno de los aspectos clave que aborda Celiaquía y Confusión.

En el primer relato, una chica se encuentra en una consulta médica. Pese a que no concurre por lo que parece ser otra cuestión de salud, ese termina por ser su diagnóstico. Esa es la primera ‘confusión’ de todo el recopilatorio. ¿Qué significa ser celíaco/a? A lo largo de las 100 páginas que componen el libro, el personaje empezará a descubrir una vida diferente, llena de restricciones, pero también de muchas confusiones que se volverán conocimientos que poco a poco aprenderán tanto ella como su entorno.

Entre los primeros descubrimientos, tendrá que aprender qué es todo aquello que ya no podrá comer, algo que en un principio parece no molestarle tanto hasta que se da cuenta que ¡ya no podrá tomar cerveza!. Aunque pareciera que se le viene el mundo abajo, pronto empieza a notar todos los daños que no sabía que le hacía a su cuerpo el gluten, esto es, la proteína cuyo consumo predispone a las personas con el gen de celiaquía -positivo- a desarrollar la enfermedad. Así, a medida que el organismo de la protagonista se depure de gluten, la veremos hacer cosas que antes no podía, como la vertical. Quizás ese sea uno de los puntos más interesantes del trabajo de Sine: concientizar sobre la enfermedad, los efectos que tiene sobre las personas que la padecen y el daño interno que hace el gluten más allá del síntoma, que puede ser más o menos evidente.

El libro cumple y se condice con su título. Al mismo tiempo que el humor es muy correcto, ameno y nos hace reír mediante múltiples situaciones en las que reina la confusión, se puede volver una forma muy didáctica y original de informarse para quien no tenga mucho conocimiento sobre el tema. Entre algunas de las cuestiones que se abordan, el recopilatorio nos permite meternos de lleno en la vida cotidiana de quien padece la enfermedad, conocer más profundamente el significado de ‘Sin TAAC’, las limitaciones relacionadas a la vida social y las confusiones de la gente que nunca estuvo cercana a alguna persona celíaca.

Las confusiones se apoderan de las viñetas para volverse su hilo conductor de las historias, las cuales si bien pueden leerse por separado sin perder sentido, construyen un relato homogéneo que hace avanzar la historia. A lo largo de las páginas, la protagonista pasará por diferentes estados anímicos: desde la resignación y la bronca, a la aceptación y la capacidad de desarrollar una actitud irónica ante lo que le toca vivir. Sine se encarga de exponer lo que supone convivir con la enfermedad, a la vez que contribuye con su divulgación para promover inclusión y para combatir el desconocimiento.

Las ilustraciones con un diseño más definido, repletas de amarillos, verdes y rosas, se intercalan con tiras de humor que parecen realizadas más a mano alzada y sin tanto detalle, las cuales nos remiten a bocetos acromáticos. La incorporación de los dos estilos resulta muy adecuada, puesto que al mismo tiempo que llama la atención del lector y la lectora, contribuye a la idea de confusión a la que alude todo el libro. La portada es puro título de la obra. Si bien no aparecen personajes ni ningún elemento que remita al tema del libro, la tipografía anticipa de alguna manera el tono del humor a través de un uso del color acorde a las viñetas que se encuentran entintadas. Los personajes que construye Sine, aunque resultan en cuanto a diseño bastante simples, se encuentran dotados de alta expresividad, por lo que podemos reconocer en sus gestos sus emociones y cómo viven las situaciones que acontecen. El ritmo de la narración en general es muy fresco, y en eso contribuyen tanto el tratamiento del color, el trazo y las expresiones de los personajes como la forma que se presentan los globos de los diálogos y su contenido.

‘Celiaquía y Confusión’ resulta un trabajo muy original, y una vía diferente y amena para informarse sobre un tema del que muchas personas aun desconocen, a no ser que sufra la enfermedad o se tenga gente allegada que la padezca. En este sentido, el trabajo de Sine resulta una oportunidad para educar sobre el tema, contribuir con su divulgación. Asimismo, puesto que el humor permite ironizar y hasta satirizar las situaciones que experimenta tanto quien convive con la enfermedad como quienes rodean a esa persona cotidiana o circunstancialmente, se trata de un libro que suscita empatía. Si hay algo que hace falta en nuestra sociedad y en la vorágine del día a día, es promover empatía, principalmente en relación a este tipo de cuestiones que parece que aun hoy se toman en cuenta tan poco socialmente y que, sin embargo atraviesan absolutamente la vida de muchas personas a nuestro alrededor, como lo es el caso de la celiaquía.