Cowboys Enmascarados (parte 1)

Hay un rancho en el Oeste. Una pandilla va a atacar a sus legítimos propietarios. Y, de repente, aparece una figura de la nada, que lleva una máscara o antifaz cubriéndole el rostro, dotado de un veloz caballo y experto en el uso de las armas, que desarma a los villanos, salva a los inocentes y se esfuma antes que alguien pueda decir “¿Quién es ese hombre enmascarado?”. Héroe que volverá en una próxima aventura. Así es el mundo de los cowboys enmascarados, lo más cercano que el western ha estado a los superhéroes.

Dentro del enorme (y últimamente bastante olvidado) género del western, historias de desfacedores de entuertos que esconden su identidad para hacer cumplir la justicia ya existían desde el Siglo XIX, no solamente en el comic. Una verdadera legión de este tipo de personajes aparecieron en películas, novelas populares, programas radiales y series televisivas. Y también en los comics, que de eso vamos a hablar aquí.

Pero, como buen subgénero, siempre hay modelos originales, personajes clave que son el molde a partir del cual los demás son observados. En el caso de los cowboys enmascarados dos de ellos son los arquetipos. Pese a no haber nacido entre viñetas, ambos han tenido carreras ricas y larguísimas dentro del Noveno Arte. De hecho, cada uno de ellos merecería una nota mucho mas larga, así que solo haremos un recorrido somero.

El primero de ellos nació en 1919 en las páginas de la revista Pulp “All-Story Weekly”, de la mano de un prolífico escritor llamado Johnston McCulley. En su novela The Curse of Capistrano, va a tomar la idea central detrás de las novelas de la Pimpinela Escarlata de la Baronesa de Orczy (durante la Revolución Francesa, un aristócrata aparentemente inofensivo y cobarde se disfraza de la Pimpinela Escarlata, audaz espadachín que rescata nobles condenados a la guillotina de los malévolos revolucionarios franceses) y lo traslada a la California de comienzos del Siglo XIX, en una Los Ángeles gobernada por España. Allí Don Diego de la Vega, un hacendado joven y cobardica, por las noches se viste totalmente de negro, se pone una máscara y ayuda a los oprimidos por los abusos de los gobernadores, demostrando una habilidad especial con la espada y el látigo. El nombre del justiciero recorre las bocas de todos en California: El Zorro. Su éxito va a definir a uno de los dos arquetipos de héroe enmascarado del Oeste. Uno de rasgos latinos, más hábil con la espada que con las armas de fuego, elegante, y dotado de una gracia romántica.

No nos detendremos ni en las muchas historias escritas por McCulley y continuadas por otros autores (incluso la chilena Isabel Allende) ni en todas las versiones para el cine (desde su primera aparición en el cine mudo protagonizado por Douglas Fairbanks) ni la televisión (la más conocida, la versión de Disney con Guy Williams en el papel del héroe). Pero el Zorro también ha tenido una larga y fructífera en la historieta, que continúa hasta hoy mismo.

De hecho, las primeras historietas del Zorro no se hicieron en Estados Unidos, sino en Francia, donde el Supplément de Zorro tuvo la friolera de 112 números publicados entre 1948 y 1953, todo con autores locales. Por cierto, que historietas del Zorro se han producido localmente en muchos otros países, entre ellos España, Chile, Italia, Holanda, Alemania, Brasil y Argentina (y seguro que se me debe escapar alguno más).

Por el lado de Yankilandia, las primeras apariciones del Zorro serían dentro de la revista Four Color Comics, esa antología semanal que tenía la editorial Dell Comics para lanzar historietas de todo tipo y factor, allá en la década de 1950. Como la Dell tenía una gran relación con la Disney, cuando se estrenó la serie, rápidamente las historias reflejaron la versión de la serie televisiva. Y las versiones en historieta de la Dell se beneficiaron del trabajo de dibujantes como Everett Kinsler, Russ Manning y, sobre todo, un Alex Toth prendido fuego, que hacía maravillas con guiones que eran sólidos, pero no particularmente apabullantes.

Tras la separación entre la Dell y la gente de Western (tema largo, para otro día) serán estos últimos quienes se quedarán con los títulos de Disney, incluyendo al Zorro, que tendría una serie entre 1966 y 1968. Acá básicamente el sello Gold Key reimprimía las historietas publicadas antes bajo el sello Dell. Después seguiría apareciendo en diferentes títulos de la editorial hasta su cierre, aunque con material de reimpresión. Dejando (como ya dijimos) que las historietas del Zorro se siguieran haciendo en otros países. De hecho, el sello Eclipse reimprimirá en su novela grafica Zorro in Old California (1986) algunas de las historietas hechas originalmente para el mercado francés (además de reimprimir posteriormente las historias de Alex Toth del enmascarado).

Recién en 1990 (y aprovechando una nueva serie de TV del personaje hecha en esos años) que Marvel sacaría una nueva colección de 12 números , dibujados por Mario Capaldi y David Taylor y escritos por varios guionistas. Esta serie pasó sin pena ni gloria.

En 1993, Topps Comics sacará primero la miniserie de dos números Zorro vs. Dracula y, tras su éxito, una serie de doce números del personaje, escrita por Don McGregor y dibujada por Mike Mayhew. Tal vez lo más importante de la serie sea la aparición de Lady Rawhide, una suerte de cruza entre el Zorro y Bad Girl (eran los ´90 y las “heroínas” ligeras de ropa estaban de moda), que ayudaba al pobre Diego de la Vega. McGregor será también el guionista de la adaptación de la película The Mask Of Zorro, hecha esta vez por Image. Y de la tira diaria (con dibujos de Tom Yeates , que era el dibujante de la miniserie contra Dracula) que estuvo brevemente en los´90. Su ultimo trabajo como guionista para El Zorro ocurrió en una serie de seis números para el sello Papercutz de la editorial NBM, realizada en el año 2005.

El siguiente sello que contó en forma de comics las aventuras del Zorro fue Dynamite, que puso nada menos que a Matt Wagner a cargo de los guiones y a Francesco Francavilla y Cezar Razek en los dibujos. La serie alcanzó a tener veinte números entre el 2008 y el 2010. Además, un descendiente del Zorro aparece como uno mas de los participantes de la miniserie Masks , reunión de personajes del Pulp publicada por Dynamite en el 2013. Finalmente tendrá una miniserie en el 2015 donde junta al personaje con Django Unchained , el protagonista de la película de Quentin Tarantino, con un guion co-escrito por el propio Tarantino (al menos seguro que ayudó en el plot) y Matt Wagner, y dibujos de Esteve Polls

Finalmente en el 2018 la ultima editorial en publicar aventuras del Zorro en comic books es American Mythology , que en este momento tiene varias series con el personajes: algunas reimprimen material antiguo, otras ofrecen material original y en algunas cruza al personaje con otras propiedades literarias, como The Land that People Forgot, de las novelas de Edgar Rice Burroughs.

Como ven, una ingente cantidad de material que hace que Don Diego de la Vega tenga un arrastre en esto de ser uno de los padres de los cowboys enmascarados. Al otro lo vamos a encarar en la próxima entrega. Tengan listas sus balas de plata…

(Muy pronto, la segunda parte)