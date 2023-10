Cowboys Enmascarados (parte 16)

Como habrán visto, para fines de la década de 1940 y comienzos de la de 1950, el western era un género de moda en Estados Unidos y había muchísimos comic books de este estilo en los kioscos por esos años, no solo de DC o Marvel sino de las muchas otras compañías. De una de ellas, ya hablamos un poco cuando tocamos al Ghost Rider, unas entregas atrás: la Magazine Enterprises o ME, para los amigos. Vin Sullivan, el primer editor de la DC (el tipo que tuvo a su cargo el lanzamiento de Action Comics, por ejemplo) y, posteriormente, jefe de redacción de Columbia Comics, para 1943 decidió largarse solo y fundó Magazine Enterprises, una editorial no muy grande pero que tenía un elenco bastante sólido de creadores. Y uno de los géneros a los que apostó fue el western.

Una de las cosas que hizo Sullivan fue licenciar personajes que tenían éxito fuera de la historieta. Así consiguió los derechos de una de las series de westerns fílmicos más exitosa de su tiempo: The Durango Kid.

Charles Starrett era un tipo de buena familia que había empezado como actor en Hollywood para fines de la década de 1920. Tras varios años en papeles menores (tal vez su papel más conocido de esos años sea el de héroe en The Mask of Fu Manchu, con don Boris Karloff como el villano oriental), en 1935 entró a trabajar en la compañía Columbia Pictures y rápidamente se convirtió en su estrella principal en los westerns de serie B que salían como chorizos del estudio.

Para 1940, haría el papel de un honesto ciudadano que, para enfrentar a unos bandoleros que aterrorizan el pueblo donde vive, se viste de negro y, con un pañuelo como máscara, se enfrenta a ellos como el Durango Kid. Al film le fue bien, pero recién cinco años después Starrett volvería al personaje en un segundo largometraje. El personaje rápidamente prendió entre el público y de ahí en más, el Durango Kid –siempre con Starret bajo la máscara- protagonizaría en sólo siete años la friolera de sesenta y dos películas más. Todas básicamente similares: el protagonista (Starrett) era un ciudadano honesto llamado “Steve” (el apellido puede variar de peli a peli) que tiene la doble identidad del Durango Kid, un sidekick gracioso (el más conocido seria Smiley Burnette), una heroína a rescatar, un grupo musical (los Sons of the Pioneers normalmente) con algunas canciones que interrumpen la acción y un grupo de villanos a abatir. Todo muy repetitivo, pero con el suficiente suceso para que la serie del Durango Kid sea una de las más extensas dentro de los westerns cinematográficos. Starrett se retiraría en 1952 del cine y fallecería en 1986.

Era lógico que una serie tan exitosa como el Durango Kid fuera adaptada por los comic books y Sullivan lo haría en 1949, con la revista Charles Starret as The Durango Kid. Las historias eran breves: Steve Brand (el alter ego de Durango Kid en el comic book) y su compañero Muley Pike aparecían por el Oeste, encontraban problemas con la justici, y para el final el Durango Kid resolvía todo satisfactoriamente. Las historias eran sólidas (escritas, entre otros, por Gardner Fox ) y el equipo creativo fue sorprendentemente estable: en los primeros 18 números de la revista todas las historias del Durango Kid (normalmente tres de cuatro) fueron dibujadas por Joe Certa (hoy más conocido por ser el tipo que inventó al Martian Manhunter), a veces con tintas de John Belfi y, desde el nº 19 hasta el final de la revista, lo reemplazó Fred Guardineer (el creador de Zatara the Magician), ambos con un estilo sólido pero no espectacular. Por cierto, en la revista venía además en casi todos los números una historia de la serie White Indian, cuyos primeros números dibujo un tipo llamado Frank Frazetta. La revista duró hasta el nº 41 (Octubre/Noviembre de 1955) y el Durango Kid también apareció con historias nuevas en la revista Best of The West, que tuvo 12 números y también tuvo historias hechas primero por Certa y luego por Guardineer.

Tras el cierre de Magazine Enterprises, el Durango Kid quedaría como una memoria dentro de los fans del western… entre ellos Bill Black, el editor y principal guionista de la pequeña editorial AC Comics, quien (desde sus comienzos como fanzinero) había escrito elogiosamente sobre el Durango Kid. Así que, cuando pudo, no solo se dedicó a reeditar las antiguas historietas del personaje, sino que lo hizo aparecer en algunas oportunidades dentro de la serie señera de su editorial, Femforce, en papeles menores (casi cameos).

Por supuesto, Magazine Enterprises vería que el filón de vaqueros enmascarados todavía daba para más y, usando a otra estrella del cine de cowboys, lanzaría a un nuevo vigilante enmascarado. Pero eso lo contamos en la próxima entrega.