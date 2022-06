Cowboys Enmascarados (parte 2)

Como dijimos en la nota anterior, dos son los arquetipos del vaquero enmascarado en la historieta, dos los moldes originales a partir de los cuales se construyeron los demás personajes. Uno (como vimos) fue el Zorro. El otro es The Lone Ranger. O el Llanero Solitario para los amigos de habla hispana.

Creado para la radio por Fran Striker en 1933, The Lone Ranger es el último sobreviviente de una masacre de rangers texanos, que decide convertirse en azote de los bandidos del Lejano Oeste. Cubierto por una máscara, deja una bala de plata como señal de su paso justiciero, siempre acompañado de su fiel indio Tonto (Toro en la traducción al español) y su caballo Silver. The Lone Ranger rápidamente se convirtió en un éxito popular que se tradujo en películas (la última es una versión muy loca con Johnny Depp como un Tonto muy raro, muy a lo Depp), dibujos animados, libros (escritos por Striker, aunque aparentemente este tuvo como “negro” a Gaylord DuBois, el prolífico guionista de la editorial Dell), series de televisión (la más conocida hecha entre 1949 y 1957 con Clayton Moore como el héroe y Jay Silverheels como su compañero indio)… y comics.

Ya en 1938 el King Features Syndicate comenzó una tira diaria escrita por Striker y dibujada por Ed Kressy, un dibujante bastante limitado que rápidamente fue reemplazado por Charles Flanders, un tipo infinitamente superior. La tira diaria (y su página dominical) duraría hasta1949 y sería revivida en 1981 con Cary Bates como guionista y dibujos de Russ Heath. Esta segunda etapa de la tira diaria durará tres años, hasta 1984

En el ámbito de los comic books, las primeras apariciones del Lone Ranger serán reimpresiones de las tiras de diarios de la mano de la editorial David Mc Kay y Dell. Esta última, tras un paso exitoso por su revista contenedor Four Color Comics, lanzará en 1948 la revista del Lone Ranger. En sus primeros 37 números solo habían reimpresiones de la tira del diario. Pero como la revista era un éxito y ya no había historias antiguas para republicar, a partir del número 38 (de Agosto de 1951) aparecerá la primera historia original para el “comic book”, de la mano del prolífico guionista Paul S. Newman, y con dibujos de Tom Gill, un dibujante correcto, sin ser espectacular. Así se conforma el que van a ser durante mucho tiempo el elenco estable detrás de las historias en los comic books del Llanero Solitairo. La serie será un hit perpetuo para Dell, que publicaría 145 números hasta que la separación entre ésta y la Western Company (una historia para otro día) haga que el personaje siga otros 28 números dentro de la línea Gold Key de la Western. El último número de esta larga serie recién saldrá en 1977. Otra muestra de lo exitosa que era la serie para la Dell fue que llegaron a salir comics protagonizados por Tonto (33 números, más uno extra en Four Color Comic) y hasta por Silver, el caballo del Llanero (36 números más dos publicados en Four Color Comic). Si, como leyeron: el caballo tuvo una serie de comics que duró más números que las de muchos superhéroes de hoy día.

Esta iteración del Lone Ranger en comics es la que los lectores de habla hispana conocerían a través de las ediciones mexicanas de Novaro, que durante décadas tuvieron mucho éxito en Hispanoamérica.

Tras el cierre de Gold Key, The Lone Ranger no tendría apariciones en los comics (excepto algunos muy breves cameos en los comics de The Green Hornet de la editorial Now) hasta que en 1994, Topps Comics lanza la miniserie de cuatro números The Lone Ranger and Tonto, escrita por el novelista Joe Landsdale y dibujada por Tim Truman (con Rick Magyar en tintas). El resultado es una aventura muy divertida con momias aztecas redivivas, villanos salidos de una novela steampunk y un secreto que casi separa a los protagonistas. Tras eso, el héroe volvía a desaparecer de los comic books hasta el 2006.

Ese año, Dynamite estrenaría la nueva serie de The Lone Ranger, que duraría 25 números, todos escritos por Brett Matthews y dibujados por Sergio Cariello en un estilo muy reminiscente al de Joe Kubert, con tapas de John Cassaday, quien también se involucraba con el desarrollo de las historias. De ahí en adelante, la editorial ha mantenido al personaje al frente de distintas series y miniseries. A destacar son los dos crossovers que tendrá: uno con el Zorro (donde éste muere) y otro ambientado en la década de 1930, donde un anciano Lone Ranger ayuda a su sobrino nieto, The Green Hornet, a detener una conspiración nazi para morir al final como un héroe. Por ahora, no parece que Dynamite vaya a abandonar al personaje. Así que es probable que tengamos más historias de este icónico vaquero enmascarado.

Como dijimos, tanto el Lone Ranger como el Zorro serán los arquetipos a partir de los que los demás comics construirán sus propios vaqueros enmascarados. A partir de la próxima entrega, empezaremos a meternos con esos clones. Y atenti, que empezamos con los que nos dio DC en todos estos años.

Solo nos queda decir “HI-yo, Silver! Awayyyyy!”