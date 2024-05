Cowboys Enmascarados (parte 21)

Si hay una compañía de la década de 1950 de la que se sabe es de EC Comics y su línea de historietas de terror, de suspenso y bélicas. Y de su exclusivo club de dibujantes. Sin embargo, éstos no solo habían trabajado en dicha editorial sino que lo hicieron antes (y continuaron paralelamente a lo que hacían en EC) en otras editoriales. Dibujando, por ejemplo, varios cowboys enmascarados.

Entre ellos se destaca Reed Crandall, uno de los grandes dibujantes no solo de la EC sino de la Quality y de la primera Warren, quien dibujó los dos primeros episodios de The Whip, serie que apareció por primera vez en la revista Crack Western (de Quality) nº 70, en Enero de 1951. Este Whip (sin ninguna relación con el de DC, del que hablamos en episodios anteriores) es Johnny Lash, un joven al que unos bandidos disfrazados de indios mataron a la familia. Rescatado por el mexicano Pedro Gonzalez, un experto con el látigo, aprendió a usarlo con habilidad. Al ser mayor, se disfraza con una máscara y se convierte en The Whip, terror de los criminales del Lejano Oeste. Tras el segundo episodio, Crandall abandona la serie y lo reemplazan varios, principalmente Charles Sultan. La serie terminó en el nº 84, en Mayo de 1953, junto con la revista. Fuera de alguna reimpresión en AC Comics, nunca más ha vuelto.

Otro de los dibujantes de EC, Jack Kamen, estaría detrás de la gran mayoría de las historietas de The Lone Rider, la copia del Lone Ranger que la editorial de Robert Farrell (una editorial muy tramposa con cambio de nombres en pocos años como Superior, Farrell y Ajax) publicó durante 26 números, de 1951 a 1955. La identidad secreta del Rider era el ranchero Jim Larrimore, pero normalmente solo aparecía como el Rider, en historietas que son del montón. Tras la llegada del Comics Code, el Lone Rider seguiría en cinco números más en 1957 en la revista The Rider, con un mix de material original y reediciones.

Si bien Dick Briefer dibujó la primera aparición de Black Bull en Prize Comics Western nº71 (Sept./Oct. 1948) la gran mayoría de las historias de este cowboy enmascarado (probablemente el de traje más “superheroico” de todos los vistos hasta ahora) fueron hechas por otros dos futuros dibujantes de EC: John Severin (en lápices) y Bill Elder (entintado). De hecho en algún episodio también participó Harvey Kurtzman cuando todavía ni soñaba con crear la Mad. Black Bull es el típico héroe con identidad secreta como un nene de papá (en este caso hijo de ranchero) vago y cobarde y una identidad secreta que detiene a los ladrones de la zona. Bien entretenidas las historias.

Finalmente en el primer número (Abr.–May. 1949) de la revista Gunsmoke Blazing Stories of the West de editorial Youthful (editorial del Nacional B) Graham Ingels (otro futuro autor clásico de la EC) va a crear a Masked Marvel. Chet Farchild es un millonario petrolero ocioso que, cuando nadie lo ve, se pone una remera amarilla, unos guantes rojos, una capa azul y una máscara verde con forma de calavera y sale a corregir entuertos entre los criminales a los que aparentemente se aterran ante la mala combinación de colores. Tras un par de números, Ingels deja las historias a una sucesión de dibujante anónimos que seguirán la serie hasta su fin en el nº 16 (junto con la revista) allá por 1952. Por cierto, para el final, las historias van derivando hacia el “weird western” más sobrenatural. Y en la misma revista, la primera historieta del héroe principal, Gunsmoke (también dibujado por Ingels) hace que el héroe luzca un antifaz tipo dominó… que abandona al número siguiente. Parece que con un solo vigilante enmascarado alcanzaba y sobraba.

Sin tener ninguna conexión a los dibujantes de EC, Masked Ranger, editado por la editorial Premier, solo publicó nueve números entre Abril de 1954 y Agosto de 1955.

El personaje principal de la revista es un clon del Lone Ranger cuyo principal mérito es haber sido dibujado por muchísimos dibujantes (ninguno muy conocido: se supone que Frank Frazetta y Al Williamson pueden haber ayudado en algunas de las historias, aunque no hay certeza) de calidades dispares.

Y con esto terminamos el recorrido de los cowboys enmascarados… en Estados Unidos. Porque hay más. Muchos más en otros países.

Sin ir más lejos en la próxima entrada vamos a hablar de un personaje español que posiblemente sea la mejor versión del Zorro jamás hecha.

Se los contamos la próxima entrada.