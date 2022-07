Cowboys Enmascarados (parte 3)

Con el nacimiento de los comic books, los dos personajes que se convirtieron en los modelos básicos de los vigilantes enmascarados que pululaban por el Far West (el Zorro y el Lone Ranger) ya se encontraban establecidos en el inconsciente colectivo. Y, por supuesto, las editoriales decidieron que debían tener personajes similares en sus revistas. Así que vamos a ir poco a poco revisando cada una de esas editoriales. Empecemos por DC Comics, que tiene varios vaqueros enmascarados en su haber. Repasémoslos en orden cronológico de aparición.

En 1940, en el número 1 de Flash Comics, no solo aparecían por primera vez el Flash y el Hawkman de la Golden Age, sino también nuestro primer vigilante enmascarado del Oeste: The Whip. Que era Rodney Gaynor, un polista con plata y aburrido, que se va a pasear por Estados Unidos y llega de casualidad al pueblo de Seguro, un pequeño lugar del Oeste donde los peones mexicanos eran vilmente explotados por los rancheros de la zona. Se contaba que, cien años antes, un antiguo hacendado de ascendencia española, Don Fernando Suárez, los había protegido de los abusos, con su identidad oculta bajo la máscara de El Castigo. De hecho, las prendas de El Castigo estaban guardadas en la iglesia católica de Seguro, junto con un dinero que el héroe había dejado para ayudar a los pobres y que había durado hasta ese momento. Pero los dueños de los ranchos seguían explotando a los peones y habían acusado a uno, Carlos, de un crimen que ni el juez creía que fuera cierto, pero que no iba a tener oportunidad de salvar porque esperaban lincharlo como ejemplo.

Pese a los esfuerzos de Marissa Dillon, hija del dueño del periódico local e ínclita reportera a lo Lois Lane, parecía que Carlos iba terminar colgado de una soga… hasta la aparición de El Castigo (o The Whip, porque parece que traducían mal el español en Seguro), que no solo lo va a salvar, sino de a poco va a conseguir que los trabajadores latinos reciban buenas condiciones laborales. Es que Rodney (obvio que era él quien está detrás de la máscara, aunque se hacía pasar por mexicano) es un tipo con conciencia social. De hecho muchas de las historias de The Whip son para corregir crímenes de parte de los poderosos contra los débiles. Compañero The Whip… ¡presente!

Solamente el criado de Gaynor, Wing (estereotipo chino como pocos) y Carlos (que va a trabajar para él luego de que le salvara la vida) saben de su identidad secreta. Y rápidamente tendremos el típico triangulo heroico “chica enamorada de la identidad secreta mientras que desprecia al alter ego” entre Marissa y Rod/The Whip. Lo interesante es que, para el nº 20 de Flash Comics, Marissa y Rodney se van a Nueva York… donde comienza a tener aventuras The Whip. Y Marissa no sospecha nada. Gran reportera, efectivamente.

La serie, escrita por John Wentworth y dibujada los tres primeros números por George Storm y el resto por Homer Fleming (ambos bastante mediocres, la verdad sea dicha), duró la friolera de cincuenta y cinco episodios en Flash Comics, amén de una aparición en el único número de The Big All-American Comic book y una última aparición en el nº 43 de Sensation Comics, siempre en las páginas finales de la revista. Solo una vez estuvo en la tapa (en el nº 4 de Flash, cuando todavía no estaba claro que personaje vendería más). Tras la desaparición de la serie, The Whip caería en el olvido. Ni siquiera en el All-Star Squadron tendría nada más que algún cameo sin importancia. Solo habría una nueva historia protagonizada por él en el nº 13 de Secret Origins (Abr. 1986) donde Roy Thomas -en el guion – y Mike Gustovich – en dibujos- recontaban la primer aventura de Flash Comics, con algunos ajustes… como que no fuera Rodney, sino Rodrigo Gaynor. Si vamos a tener un héroe latino, que sea latino de verdad.

Tal vez lo más curioso es que Grant Morrison va a hacer aparecer a una nueva The Whip, la nieta de Gaynor, en las páginas del primer número de su miniserie Seven Soldiers (2005). Shelley Gaynor había decidido adoptar la personalidad heroica de su abuelo (aunque con un traje más parecido al de una dominatrix S&M) para poder escribir sobre la experiencia en sus columnas. Y de hecho le iba bastante bien, hasta la única, fatídica misión de los nuevos Seven Soldiers, en la que fue reclutada por el segundo de nuestro vigilantes enmascarados de DC. Uno que va a ser MUCHO más importante para la editorial que The Whip: Vigilante.

El primer Vigilante de DC apareció en el nº 42 de Action Comics, en 1941, y combinaba al cowboy enmascarado con otro concepto que hacía furor en esa época: el vaquero cantante. Sí, como los reales Roy Rogers y Gene Autry, el ficticio Greg Sanders (luego escrito Saunders) es en su identidad pública un reconocido cantante de música “country” y actor. Nieto de un héroe del Salvaje Oeste e hijo de un sheriff al que mataron unos criminales, Sanders se tapa la cara con un pañuelo y sale a detener criminales con su identidad secreta de Vigilante. Sus aventuras pueden ocurrir tanto en el campo como en la ciudad y es un experto jinete como conductor de motocicleta. Tiene un sidekick, Stuff the Chinatown Kid. Aunque pelea principalmente con gangsters, va a tener una galería de villanos propia, con rivales como The Dummy, The Lash , Rainbow Man, etc.

La serie, creada por Mort Weisinger en guiones y con un fabuloso Mort Meskin (con un estilo tan dinámico como Jack Kirby, lo que hace muy llevadera la lectura de las historias incluso de la Golden Age) a cargo de los dibujos por una gran parte de su andadura, se mantendrá en Action Comics durante la friolera de trece años, hasta el nº 198, en 1954. Claro, nunca ganó la tapa porque había un tipo con una S en el pecho que vendía un poquito más, pero no le iba nada mal tampoco. Además participó de los Seven Soldiers of Victory, el otro supergrupo de la DC en la Golden Age, que nunca tuvo el éxito de la JSA. Y en 1947 llegaría a la pantalla grande, como protagonista de un serial (no particularmente exitoso ni conocido) de la Columbia Pictures, en el que el papel de Sanders estaba en manos de Ralph Byrd, estrella del cine B más reconocido por haber hecho previamente de Dick Tracy en muchas películas. Como ven, una trayectoria más que digna.

Pero durante la Silver Age, Vigilante desapareció de los comics de DC. Recién volvería a aparecer en 1970 en los nºs 78 y 79 de la Justice League of America, en una historia escrita por Denny O’Neil y dibujada por Dick Dillin. Ahí Greg Sanders, retirado de su carrera tanto de músico como de enmascarado y ahora sereno de una fábrica, vuelve a vestirse como Vigilante para ayudar a la JLA a detener a unos aliens que están contaminando la Tierra. Todo bien… excepto que, en los nºs 100 a 102 de la misma revista, Len Wein (guiones) y Dick Dillin (dibujos) explicaban que Vigilante y los demás Seven Soldiers habían sido desperdigados por el tiempo tras un enfrentamiento con el Nebula Man. Vigilante había quedado atrapado en la Norteamérica del Lejano Oeste (probablemente antes de Colón). En este crossover entre la JLA y JSA, Vigilante era rescatado de una tribu nativa que lo tenía prisionero y lo volvían a traer al presente. El Vigilante de los números anteriores era el de Tierra-1, mientras que el de los Seven Soldiers era el de Tierra-2. Cosas que pasaban en DC en aquellos años…