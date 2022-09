Cowboys Enmascarados (parte 4)

Tras su “vuelta”, durante la década de 1970, Vigilante tendrá algunas aventuras en solitario publicadas esporádicamente en las revistas Adventure Comics y World´s Finest Comics, cuyo dato más importante es que gran parte de ellas fueron dibujadas por Gray Morrow. En una aventura, nuestro protagonista descubre que Stuff fue asesinado por la gente de The Dummy y termina por adoptar como nuevo compañero al hijo de Stuff.

Pero llegó la Crisis y Vigilante también tendría sus retoques de continuidad. Por un lado, al quedarse varado en el tiempo, Vigilante terminó en el Far West donde estuvo casi veinte años hasta que lo rescataron (como explican en el nº 9 de S.t.a.r.s. and Stripe). Por ende el Vigilante que vuelve al presente es un hombre que ya pinta canas que vive de su antigua fama como cantante de country y cada tanto interactúa con otros héroes (como Impulse, o El Diablo del presente). Y, por supuesto, no tiene serie propia.

Recién en 1995, James Robinson (en guion) y Tony Salmons (en dibujos) retoman al personaje en la miniserie “Vigilante: City Lights, Pairie Justice” donde, motivado por el asesinato de Stuff (sí, de nuevo) el Vigilante se enfrenta nada menos que al mafioso Bugsy Siegel en una historia bastante entretenida. Tras eso recién volverá a tener peso en el comienzo de la miniserie Seven Soldiers, donde es quien reúne a un nuevo equipo, que es masacrado completamente por los Sheeda. Inclusive él. Lo cual es extraño porque en el Especial de Jimmy Olsen del 2008 vuelve a aparecer rejuvenecido (y con todas sus memorias pasadas) como sheriff de un pueblo en la frontera mexicana. Post los New 52, Vigilante ha seguido una apareciendo de manera esporádica, sin mayores protagónicos. Su última aparición es en el Stargirl Spring Break Special (2021), como parte de los Seven Soldiers of Victory. También ha tenido su versión animada, en episodios de Justice League Unlimited y Batman: The Brave & the Bold. Y en la serie con actores de Stargirl también ha aparecido.

Pero claro, no hubo más cowboys enmascarados en la DC durante la Segunda Guerra. Pocos ante tanto superhéroe. Sin embargo, al finalizar ésta, el género de los supertipos iba a entrar una decadencia, y otros géneros tomarían el recambio. Uno de ellos va a ser el western. Ahí van a aparecer nuevos personajes enmascarados para cabalgar por el Oeste.

El primero en aparecer (en Agosto de 1948) va a robarse el nombre de un personaje menor de la JSA: Johnny Thunder. Y no, no tiene un genio que le cumple deseos. Y puede no llevar una máscara pero sí una identidad secreta. En realidad este Johnny Thunder se llama John Tane y es el maestro de escuela rubio y de anteojos de la ciudad de Mesa City, en el Salvaje Oeste. Además es el hijo del sheriff, que cree que ser docente no es trabajo de hombres y que su hijo es un debilucho. Por supuesto, en menos de lo que se dice “Clark kent”, John Tane se tiñe el pelo de negro, se saca los lentes, se pone otra ropa y se convierte en el azote de los criminales de la zona, para detener bandoleros, robos de ganado y demás cosas que ocurren en el género, montado en su veloz caballo Black Lightning (no, todavía no existía el personaje). Y será el propio sheriff padre (que no reconoce a su hijo sin lentes, fiel a las tradiciones supermanescas) quien lo apode “Johnny Thunder”. Como ven, los clichés de los superhéroes se usan aquí de manera similar.

Este Johnny Thunder aparecerá en el nº 100 de All-American Comics, y desbancará de la tapa nada menos que al Green Lantern de la Golden Age (ya dijimos que los tipos con calzoncillos largos de colores estaban de capa caída en 1948). Para hacer completa la transición, para el nº103 la revista empieza a llamarse All-American Western y Johnny es su estrella de tapa. Y sus historias tienen un equipo de lujo: en los guiones Robert Kanigher, que le pone muchas ganas, y en el dibujo nada menos que el dios Alex Toth, que acá empezaba a demostrar seriamente su magia creativa. Toth seguirá dibujando las historias de Johnny Thunder hasta el nº 125 (en 1952), que es más o menos el momento donde renuncia a la editorial (según la leyenda, por pelearse por un cheque impago que terminó con Kanigher a punto de ser arrojado por la ventana de la oficina por el calentón dibujante). All-American Western va a terminar en el numero siguiente, el 126, con una historia dibujada por Carmine Infantino…

…quien va a seguir dibujando a Johnny Thunder en la nueva revista que se convertirá en hogar de sus aventuras a partir del nº 67 (también de 1952): All-Star Western, la revista que había reemplazado a All-Star Comics, hogar de la JSA en la Golden Age. Kanigher seguiría a cargo de los guiones. Eso sí, aquí el bueno de Johnny ya no va a ser la principal estrella de la revista (o al menos no lo será por mucho tiempo). Infantino se irá de la serie tras unos números y será reemplazado primero por Mort Drucker (más conocido por su trabajo en la MAD) y luego por Gil Kane. Las historias siguen siendo más que dignas (dentro de lo esperable para la época) y Johnny va a seguir en la revista por años. A destacar el nº 108 (agosto de 1959), donde se nos cuenta de nuevo el origen secreto, que básicamente establece que John se hizo maestro debido a las enseñanzas de su madre, pero que decide tener su identidad secreta para ayudar a su padre. Y el nombre (a diferencia de la historieta original) lo elige él mismo al oír un trueno.

Igual para comienzos de la década del ´60 (y de la Silver Age) ya los cowboys venían ahora en baja. Y Johnny va a tratar de remozarse al conocer a otro personaje enmascarado, esta vez femenino: Madame .44. Pero eso lo vamos a ver la próxima entrega.