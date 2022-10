Cowboys Enmascarados (parte 6)

Como dijimos para 1951, los superhéroes estaban de capa caída y los cowboys estaban en alza. Así fue como la DC Comics convierte a la revista All-Star Comics –donde aparecía la JSA- en All-Star Western, donde aparecerían personajes del Oeste. En ese primer número, el 58, un par de aventureros con una identidad secreta muy curiosa, comenzarán su andadura: los Trigger Twins.

Walt y Wayne Trigger son dos hermanos gemelos que viven en Rocky City. Walt era el sheriff mientras que Wayne era el dueño de la tienda de ramos generales del pueblo. Y Walt parecía ser un sheriff maravilloso, que detenie bandidos a diestra y siniestra. Lo que nadie sabe es que en realidad los del pueblo tenían dos personas que hacían el trabajo de una: si por alguna razón Walt necesitaba ayuda, Wayne se vestía con la misma ropa de su hermano, salía por un túnel secreto que estaba debajo de su tienda y se hacía pasar por él, para desconcertar a los bandidos que creían que tenían acorralado al sheriff en un lado para encontrarse derrotados por una misteriosamente aparecido sheriff. Sí, un juego de identidades secretas muy excéntrica. Una de esas típicas premisas raras que escribía Robert Kanigher, dibujada en su primera aventura por Carmine Infantino.

Kanigher en algún momento abandona la serie, para ser reemplazado por Dave Wood y Gardner Fox, entre otros, mientras que Infantino será el dibujante principal de la serie, con esporádicas historias dibujadas por Mike Sekowsky y Gil Kane. La serie empezó con brío, siempre al frente de la tapa de la revista, pero poco a poco quedaría relegada porque, la verdad, la premisa era limitada. Para el número 116 (Diciembre 1960 – Enero 1961) los gemelos Trigger tendrán su última aventura… y no volverán con una historieta original hasta Crisis on Infinite Earths. Más específicamente en el crossover entre esta serie y el All-Star Squadron, donde en los nºs 54 y 55 Roy Thomas (guion) Arvell Jones (dibujos) y Vince Coletta (tintas) los usan como parte de un grupo de héroes desplazados en el tiempo para detener un plan del Ultra Humanite en medio del quilombo de ese evento, en una historia absolutamente anodina que entra dentro del período de decadencia de esa revista. Post-Crisis, los Trigger tendrían su origen recontado en la revista Secret Origins nº 48 (guiones de William Messner-Loebs y dibujos de Trevor Von Eden) y sería otro de los participantes de la pelea en Armaggeddon: Alien Agenda nº3 (de la que hablamos ya previamente). Tras esto, los gemelos no aparecerían nunca más. Hay unos enemigos de Batman menores que mantienen el nombre, pero es otra historia.

Habrá que esperar hasta 1970 para que un nuevo cowboy enmascarado recorra el Oeste de DC Comics. Y esta vez, es un héroe con mucha relación con el fantástico. En el número dos de la segunda versión de All-Star Western, Robert Kanigher (en guion) y Gray Morrow (dibujos) nos traen la historia de El Diablo, una versión muy peculiar de el Zorro. Lazarus Lane es el cajero de un banco del Oeste que se siente culpable porque un amigo fue asesinado por unos asaltantes sin que él hiciera nada. Cuando un (improbable) relámpago le cae a Lazarus, este queda en coma, aparentemente sin ninguna conciencia. Pero, por suerte (o desgracia, como veremos más adelante) el cajero tiene un amigo, Wise Owl, un shaman indígena que su tribu expulso por no sabemos qué causa. Y Wise Owl, usando conocimientos ancestrales, ejecuta un cántico nativo que va a hacer que Lazarus recupere su conciencia el tiempo suficiente para convertirse en El Diablo, un justiciero enmascarado que ataca y elimina impiadosamente a los criminales de la zona, para luego, tras cumplir su objetivo, volver a caer en coma hasta la próxima vez que se lo necesite. Algo así como una cruza entre el Zorro y el Spectre, aunque sin poderes evidentes.

Este espíritu de venganza en forma humana tuvo un relativo éxito y se publicó de manera intermitente en las páginas de All-star Western, su sucesora Weird Western Tales y como back-up de Jonah Hex durante las décadas de 1970 y 1980. El elenco de autores incluyó a nombres como Cary Bates, Gary Cohn y Steven Skeates en guiones y Neal Adams, Alan Weiss, Alfredo Alcalá, Dick Ayers y Tony de Zuñiga en dibujos. El tono sobrenatural fue aumentando de a poco: si en las primeras historias (básicamente tramas de venganza contra criminales) lo único raro era el origen de Lazarus, de a poco El Diablo se enfrenta a cultistas demoníacos, demuestra poderes claramente supernaturales y genera un tono cercano al gótico.

Post-Crisis, El Diablo desaparece por unos años… hasta que Rick Veitch le da un giro a Lazarus Lane cuando aparece en Swamp Thing nº85 (abril de 1989) junto con otros héroes del western de DC (como ya comentamos con Johnny Thunder). Aquí descubríamos que Wise Owl no había convertido a Lazarus Lane en El Diablo por motivos estrictamente altruistas, sino también para tener un arma para usar como protección. Al final Wise Owl parecía morir y Lazarus recuperaba su conciencia individual.

Por supuesto, El Diablo iba a seguir en carrera… y generó además su legado. Pero eso lo veremos en la próxima entrega.