Cowboys Enmascarados (parte 8)

Tras haber repasado los cowboys enmascarados de DC, es hora de continuar con los personajes similares de la competencia. O sea de Marvel. Que tiene uno de ellos en su primera publicación.

Efectivamente, el Masked Raider aparece en el primer número de Marvel Comics de Octubre de 1939, junto a las primeras apariciones de Namor, el Human Torch original, el Angel de la Golden Age, el primer Ka-Zar y otros personajes a los que ni siquiera Roy Thomas rescató. Jim Gardley es un pequeño ranchero de Cactusville al que Cal Brunder quiere comprarle las tierras por debajo de su verdadero valor, le guste o no. Como Gardley se resiste, Brunder lo va a acusar de robo de ganado. Gardley se escapa, consigue un caballo llamado Lightning, se pone una máscara negra y se convierte en el Masked Raider, auto-juramentado protector de la justicia, de los pobres y los desprotegidos del Oeste. Derrotará a Brunder y su gente y tras eso emprenderá su carrera de vigilante enmascarado durante doce números de Marvel Mystery Comics, dibujados por Al Anders, con algún episodio dibujado por Ben Thompson y Bill Alison. No sabemos el nombre del guionista (o si lo hubo) y son aventuras merecidamente olvidadas. Tras estas aventuras, el Masked Raider desaparecería por ochenta años, hasta que en la revista Marvel Comics 1000, del 2020, Al Ewing (en guion) y Phil Noto (en dibujos) explican en una página el final del Masked Raider, baleado por un grupo de pistoleros y atendido por el doctor Matt Masters (atenti con el nombre).

Pero la historia de ese especial le agrega un giro a la máscara del Masked Raider, que resulta ser la Eternity Mask, una máscara compuesta del tejido constitutivo de la entidad cósmica Eternity, creada en tiempos inmemoriales por un grupo de hechiceros que hace que cualquier persona que la lleve enfrente en igualdad de condiciones a su rival, sea este un tipo normal, Hulk, Dormammu o Galactus. Llegada a EEUU poco antes de la Guerra de Independencia, la máscara quedó en manos de un grupo de científicos, el Enclave, que quería usarla para cumplir sus planes de control de la realidad. Algo que la máscara enfrentará… y para eso creará a un segundo Masked Raider. Que resulta ser Carlo Zota, el último miembro del Enclave, atrapado en un loop temporal y quien termina por asumir el rol para detenerse a sí mismo en una aventura cósmica junto a una encarnación de los Defenders. Una fumariola total que pone en el centro a este nuevo cowboy enmascarado.

Pasamos a 1948 y el comienzo del boom del comic book de cowboys para que aparezca el segundo personaje enmascarado de Marvel: el Black Rider.

Su primera historia, aparecida en All Western Winners 2 -dibujada por un muy efectivo Syd Shores-, abre con una secuencia fantástica. En Texas, la pandilla de Luke Davis está sembrando el terror… hasta que, mientras él y sus secuaces están en un “saloon”, entra un adolescente. Se oye un tiroteo y solo sale el adolescente. Este pibe, el Cactus Kid, lleva varios años eliminando gente jodida en el territorio y, tras haber eliminado a Davis (en una historia posterior sabemos que éste mató a su familia e impulso al Cactus Kid a la venganza), el gobernador de Texas decide indultarlo, siempre y cuando prometa no volver a empuñar más las armas. Y, la verdad, el joven Matthew “Matt” Masters –que así se llama el Cactus Kid – prefiere estudiar medicina.

Saltamos seis años al futuro. El joven doctor Masters llega al pueblo de Leadville para abrir su consultorio. Pero resulta que nos encontramos de nuevo con que hay gente que quiere asustar a los rancheros para que vendan barato. Uno de ellos es el veterano (y reumático) Jim Latrhop y su hija Marie. Quien, como Masters se niega públicamente a tomar las armas para enfrentar a los bandidos, lo trata de cobarde. Y no es que quiera detenerlos: es que las condiciones de su indulto lo impiden. Entonces, la única solución que el doctor encuentra es vestirse de negro, ponerse una máscara del mismo color que le cubre toda la cara, una capa, y ahí sí, salir a enfrentar a los bandidos. Así comienza la fructífera carrera del Black Rider. Por supuesto, la joven Marie Latrhop queda enamorada del misterioso enmascarado y no quiere saber de nada ante los avances del “cobarde” doctor Masters. El único que conoce su doble identidad es Bobby, el hermanito menor de Marie.

El Black Rider será uno de los personajes más exitosos de los westerns de la Marvel entre 1948 y 1957. Aparte de aparecer en su propio título, publicado entre los números 8 y 31, sus historias aparecieron también en títulos como Kid Colt, Wild Western, Gunsmoke Western, Two Gun Kid, Best Western, Two Gun Western, Outlaw Kid y Ringo Kid. Aparte de Shores, dibujaron al personaje gente como Al Hartley, George Tuska, Jay Scott Pike, John Severin, John Buscema, Joe Maneely, Dan Loprinos, Mike Sekowsky, Dick Ayers, Art Peddy, Joe Kubert y Bob Bear. En los guiones hubo historias de Stan Lee y Robert Bernstein. La mayoría de las historias pertenecen firmemente al género, aunque a veces aparecen elementos extraños como fantasmas, criaturas de valles perdidos, gente que parece haber vuelto de la muerte y similares. Incluso llega a tener un enemigo recurrente en dos episodios (aparecidos en los nºs 27 y 28 de su revista): The Spider, un bandido loco y despiadado que marca a sus víctimas con el dibujo de una araña en el cuerpo y que parece capaz de sobrevivir a muertes seguras.

Pero claro, llegó la crisis de distribución que casi destruye el imperio de Marvin Goodman y el Black Rider fue uno de los títulos que cayó. Hubo un intento de una nueva serie del Black Rider, cuyo único número fue dibujado por Jack Kirby. Tras la publicación de dos historias sobrantes de Kirby en Gunsmoke Western nº51 y Kid Colt Outlaw nº86 –ambas en 1959- el Black Rider entraba en el olvido. Aglunas de sus antiguas historias aparecerían otra vez en la década de 1970 en el titulo Western Gunfighters, título de reprints del Oeste que tenia de colorista a un joven Steve Englehart. En 2006, el propio Englehart va a escribir una nueva aventura del Black Rider en el unitario Strange Westerns, donde el doctor Masters –aquí llamado Morris, no sabemos por qué- viaja a New York para destruir a un grupo de gente que trafica con mujeres chinas… y que toca de cerca a su familia. Y en el que aparece como secundario el mentor de Stephen Strange, the Ancient One, mucho antes de empezar su rol de mago. Todo esto dibujado por Marshall Rogers. Pese a ser una historia entretenida, quedó ahí. Y en Marvel Comics 1000 nos enteramos que fue él quien le sacó la máscara al Masked Raider original y la usó para convertirse en el Black Rider, para luego pasársela a The Ferret, un detective que aparecía en la Golden Age. De ahí en adelante el Black Rider sigue cabalgando en el limbo.

