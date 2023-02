Cowboys Enmascarados (parte 9)

Con el boom del western en la década de 1950, la entonces Atlas (ya había sido Marvel y Timely, pero la editorial de Martin Goodman cambiaba de nombre con velocidad pasmosa) aparecieron un sinnúmero de personajes del Oeste, varios de ellos enmascarados. Ya vimos algunos en la entrada anterior y ahora continuamos

En 1950, en el quinto número de Two Gun Western, un desconocido guionista y el dibujante John Buscema presentaban al Apache Kid. Alan Krandal era un joven blanco que terminaba cautivo de los apaches, y de a poco se convertía en uno más de ellos. Ya de adulto mantenía su identidad como Apache Kid cuando andaba entre la tribu, pero al volver a vivir entre los blancos usaba la identidad de Aloysius Kare. Con un pie en cada cultura, el Kid trata de lograr la coexistencia entre blancos y apaches, y así construye su fama. Si bien no está enmascarado, la identidad secreta entre los blancos lo clasifica para ser revisado aquí.

Apache Kid tuvo una revista que duró 19 números, además de apariciones en Two Gun Western y Wild Western. Tuvo – como era costumbre en la Marvel de esos años- una sucesión de guionistas y dibujantes en sus historias, aunque quien más lo dibujo fue Werner Roth, un dibujante todo-terreno típico de esos años que es principalmente recordado por dibujar los X-Men en esos años de la década del ´60 cuando el grupo era de la B Nacional. Para 1951, el titulo cerró y por medio siglo sería recordado solo por completistas de la editorial y/o el género.

Recién en el 2002, John Ostrander (en guion) y Leonardo Manco (en dibujos) harían la miniserie Apache Skies, en la que el Apache Kid era el que comenzaba la acción… muriendo. Por cierto, ahora el Apache Kid tenía nombre indígena (Dazii “el que está siempre de pie”) y era medio blanco y medio apache. Se había ganado la fama en los años de las guerras apaches. Había peleado también en las luchas del ferrocarril donde se había hecho amigo de Johnny Bart, alias The Rawhide Kid (otro personaje western clásico de Marvel, aunque este nunca estuvo enmascarado). Se había casado con una joven apache conocida como Rosa y la miniserie comenzaba con su muerte a manos del hijo del dueño de un ferrocarril. Tanto Rosa –que asumía el nombre de Apache Kid- como el Rawhide Kid se dedicaban a perseguir y eliminar a quienes lo habían matado. Rosa terminaba por rescatar a los niños apaches de la gente que seguía a Geronimo para llevarlos a un lugar donde poder vivir tranquilamente, no en una reserva de los blancos. Nunca más se sabría de ella, excepto que aparecía en War of the Realms: Journal into Mystery, como un fantasma con un papel muy pequeño en la historia.

En 1951 tenemos otro enmascarado menor, el Texas Kid. Escrito en su primera aparición por Stan Lee y dibujado por Joe Maneely, el Texas Kid es Lance Temple, el hijo de un tejano a quien la violencia le quitó a su esposa y lo dejó ciego. Temple le pide a su hijo que renuncie a esta, pero como los crímenes siguen ocurriendo, Lance adopta la identidad secreta del Texas Kid para imponer justicia en el estado de la Estrella Solitaria. Con diez números a su nombre y apariciones en números de Two Gun Western y Wild Western, y dibujado por Maneely, Ed Moline y varios artistas anónimos, la serie tampoco prosperó. El Texas Kid cabalgaría hacia el horizonte en 1952…

…para renacer dos años después como The Outlaw Kid.

Si, como lo oyen. El primer número de The Outlaw Kid presentaba el mismo origen del Texas Kid , y con el mismo protagonista. Eso sí, esta vez se hacía llamar The Outlaw Kid y lo dibujaba Doug Wildey (conocido por ser años más tarde quien diseñaría para Hanna-Barbera los personajes de la serie animada Jonny Quest). Pero todo lo demás era lo mismo. Si esto fuera DC, uno podría decir que el Texas Kid era la versión Tierra 2 del Outlaw Kid. Pero Marvel nunca ha explicado las similitudes entre ambos personajes.

Más allá de esta curiosidad, lo mejor que tuvieron los diecinueve números de The Outlaw Kid fueron los episodios dibujados por Wildey. Su estilo realista y muy ilustrativo hacía que la serie se destacara de las muchas otras series que se publicaban por esos años. La revista del Outlaw Kid va a durar hasta el nº 19 en 1957 y sospecho que habría seguido sino hubiera sido una de las víctimas de la Atlas Implosion (el momento en que la editorial se quedó sin distribuidor y debió recortar a lo loco títulos por imposición de su nuevo distribuidor, la gente que además era dueña de DC Comics, una historia que hay que explicar algún día). Tras un par de historias que quedaban sin publicar y que aparecieron en números de Kid Colt Outlaw y Wyatt Earp, desapareció de los kioscos… hasta 1970.

En esos años, un nuevo cambio de distribuidores le permitió a Marvel volver a sacar más comic books en la calle, cosa que Martin Goodman aprovechó. Decidido a inundar los kioscos con cuanto título pudiera, reimprimió material viejo de la Atlas… como las historietas de The Outlaw Kid de Doug Wildey. La nueva serie comenzó solo con reimpresiones de material de 1950, pero como vendía bien, Stan Lee decidió que era hora de hacer historias nuevas con el personaje. Así que puso a Gary Friederich en los guiones y a Dick Ayers en dibujos y, a partir del nº 10 el Outlaw Kid tuvo nueva vida… y nuevo origen. Esta vez el padre pierde la vista cuando un barril de pólvora le estalla cerca en el ataque de unos bandidos y Lance –ahora un veterano de la Guerra Civil devenido en abogado – debe aceptar el pedido de su padre de renunciar a la violencia. Y el Outlaw Kid es la solución para no romper su palabra. Las nuevas historias se mantendrán hasta el nºo 16 , cuando la baja de ventas obligó a volver a sacar solamente reimpresiones. La revista durará asi hasta el nº 30.

Serian de nuevo Ostrander y Manco quienes rescatarían al Outlaw Kid del olvido, para integrarlo al cuarteto protagonista de Blaze of Glory (2000).

Allí nos enteramos que, cuando el padre de Lance descubrió la doble vida de su hijo, el shock lo mató. La culpa ante lo que pasó hizo que Lance desarrollara una personalidad escindida: un Lance que perseguía al Outlaw Kid, por culparlo de esa muerte, sin saber que es él mismo. En la miniserie, el grupo de personajes se reúne para defender al pueblo de Wonderment, Montana (creado por esclavos libres que ayudan a los pieles rojas de las reservaciones cercanas) del ataque de un grupo a lo Ku Klux Klan, convocados por Reno Jones (otro personaje del Oeste marveliano). Y las historias que sabemos de ellos son ficciones que poco tienen que ver con la realidad. En esta aventura, el Outlaw Kid es uno de los que mueren en el combate final.

La última aparición del Outlaw Kid es en el nº4 de Marvel Comics Presents del año 2008, donde en una breve historia, Josh Fialkov (guion) y Christopher Moeller (dibujos) cuentan un poco más en detalle el día en que la psiquis del Kid se rayó. Una historieta cortita y muy bien dibujada que, por ahora, es lo último del Outlaw Kid publicado.

Por supuesto, todavía no terminamos con los vaqueros enmascarados del Universo Marvel. Esperen hasta la próxima entrega.