David Lapham (parte 1)

A 33 años de su debut artístico, nos sumergimos en la obra de este increíble autor. Desde sus inicios como pupilo de Jim Shooter, donde compartiría páginas con genios absolutos, hasta su polémico presente. Este misterioso estadounidense ha pasado por todos los estratos de la industria del comic, y ha sabido pivotar con decoro (aunque no siempre) las barreras impuestas por un mercado que no perdona.

Esperando nacer: 1991-1995

David Lapham, nacido en 1970 en New Jersey es el amo y señor del misterio y el comic noir. Pero lógicamente, pocos son los que nacen siendo genios absolutos, y David no fue uno de ellos. Su talento nato era bien notorio, pero tuvo que foguearse de experiencias nefastas para poder llegar a explotar los temas que finalmente lo harían famoso.

A principios de 1990, con unos frescos 20 años, tendrá la suerte de conocer a Jim Shooter quien por ese momento estaba fundando la editorial Valiant luego de haber sido echado por la puerta de atrás de Marvel comics. El nuevo experimento de Shooter requería no sólo de autores de talla grande, sino también de nuevos artistas que pudiesen hacerle frente a los tiempos que se avecinaba, donde los héroes eran musculosos, las mujeres tetonas, y las historias chatas.

Bajo estas tres premisas, en Agosto de 1991, llega el primer encargo para nuestro valiente purrete: WWF Battlemania. El objetivo del comic era promocionar a los ya famosos personajes de catch estadounidenses donde Hulk Hogan capitaneaba el barco. El título protagonizado por hombres musculosos y aceitados duraría solamente dos números, y si bien las historias son tan horribles como uno podría esperar, es muy importante recalcar que cada magazine contaba con 70 páginas y dos historias. En otras palabras, Lapham tuvo que dibujar a destajo para cumplir con estos trabajos, y tuvo el enorme honor de compartir revista con un ídolo total del medio, Steve Ditko. De más está decir, que ninguno de los dos se luce en sus dibujos, y esta historieta es más una rareza que algo que valga la pena tener.

Luego de este primer experimento -exitoso para David, podríamos decir- Shooter comienza a desarrollar lo que se conocería como el Universo Valiant. Una cosmovisión de personajes olvidados y nuevos, entrelazados en una continuidad muy ambiciosa que prometía serlo todo pero rápidamente quedaría en la nada. Sus primeras pinceladas en este mundo serán en la revista Magnus Robot Fighter, un héroe creado por Russ Manning en los años ´60 que Shooter se encargará de revivir e intentar darle un poco de chapa. Una de las cosas más interesantes, es que Magnus a partir del nº 5 pasaría a ser un flip book, y tendríamos sus historias en el frente, y las historias de Rai, un pseudo-maestro de artes marciales del futuro, en el reverso de la revista.

Lapham se encargará de los lápices entre los números 5 al 8 (que incluyen los nºs 1 al 4 de Rai). Si bien la historia es bastante delirante, se nota mucho el rápido avance que tiene el dibujante, en anatomía, fondos y puesta en página. Al llegar al último número, ya podemos empezar a notar las típicas caras que luego veremos por el resto de su carrera. El monstruo se estaba gestando.

En el nº 6 tendremos una breve entrevista a Shooter donde nuestro amigo editor en jefe se anima a decir lo siguiente sobre David: “Solo una vez he visto a un artista crecer tan rápido como David. El otro tipo era un nervioso y flacucho niño de 19 años proveniente de Vermont, quien apareció en mi oficina de Marvel hace 13 años. Sus muestras mostraban futuro, más por el concepto detrás del dibujo que por el dibujo en sí. Se involucró con un nivel de intensidad que a veces lastimaba verlo, y ha logrado cierto éxito desde entonces. Su nombre es Frank Miller. Las muestras de David me hicieron recordar a las de Frank. El dibujo estaba bastante bien, y cada viñeta estaba llena de ideas que demostraban que él estaba pensando varios pasos adelante.” Shooter podría ser un hijo de puta, pero claramente no era un boludo y donde ponía el ojo ponía la bala, y su apuesta al joven David no tardaría en capitalizarse.

Y así de rápido llegaría 1992, el año donde habría que encadenar a Lapham al tablero de dibujo porque se encargaría de los lápices de más revistas de las que se podría imaginar, y de las que podría dibujar. Si repasamos sus obras de menor a mayor, y sin respetar necesariamente el orden cronológico de publicación, podemos encontrar las siguientes intervenciones:

H.A.R.D Corps: provenientes de las páginas de otros títulos de Valiant, este grupo de mercenarios kamikazes tendrían el honor de ser dibujados por Lapham en su primer número. Con guiones del ya famoso David Michelinie, veremos una historia aburridísima sin pies ni cabeza, y lo peor de todo es que claramente David dibujó esto sin ningún tipo de ganas. ¿Lo más interesante? La portada de Jim Lee (que en ese momento ya era fundador de Image). Dícese que Lee acordó hacer la portada a cambio de dos entradas para ver a U2 en el ZooTV Tour. Yo elijo creer.

Rai nº0: con guion de Bob Layton, nos sumergimos un poco en este personaje del futuro y recontamos su origen. La verdad es que Lapham acá le pone muchísima onda, pero Dave Chlystek, el colorista, es el mismísimo diablo.

Shadowman nºs 1, 2, y 4 al 5: arranca con guiones de Shooter y Steve Englehart y un Lapham prendido fuego. La enorme influencia de Klaus Janson se nota a leguas, y este personaje no tardaría en convertirse en un caballito de batalla de la editorial. También aquí veremos la primera contribución como co-argumentista de David, en sus primeros pasos hacia su etapa como autor integral. Estas historias deben ser de lo mejor publicado por Valiant, y vale la pena al menos darles un vistazo.

Harbinger: entre Enero de 1992 y Enero de 1993, Lapham y Shooter se encargaran de el título insignia de la editorial, y la obra que se convertiría en su primer éxito. Con una premisa bastante básica sobre una agencia que recluta chicos con poderes, la historia se va a abrir camino en base a clichés y peleas. Estos X-Men de la B, perseguidos por el gobierno y temidos por la humanidad (un poco, al menos), viajarán al espacio, sufrirán muertes, triángulos amorosos y con el nº 8 comienza la ambiciosa Unity. Este evento es una macrosaga que nuclea todos los títulos importantes de Valiant, imposible de entender si no estabas leyendo todos, y probablemente tampoco entendible aunque te animes a semejante epopeya.

​En líneas generales, las historias no están mal, y los conceptos son interesantes, pero Shooter es un tipo de 40 años que escribe pensamientos de chicos de 16, por lo cual todo hace muchísimo ruido. La calidad de Lapham es una montaña rusa, veremos números impresionantes como otros que parece que solamente se encargó de los bocetos, lo cual se condice con la cantidad de laburo que estaba manejando. Lo más interesante es su evolución en lo que respecta a la cinética, ya que al comenzar este título sus peleas son acartonadas, más similares a un fotomontaje que a una secuenciación dinámica, y para el final de la misma ya tenemos a un dibujante que sabe manejar los tiempos, y que le roba a mano armada a los Next Men de John Byrne. Los nºs 11 al 13 tienen guion de Lapham, y el último es un metarrelato con Elfquest y con Wendy Pini como dibujante invitada.

Así es como llegamos al final de nuestro primer romance editorial entre Valiant y Lapham. Y como no podía esperarse otra cosa, cuando la nave más o menos empieza a andar, los directivos de Valiant le dicen al dictatorial Jim Shooter “muchas gracias por sus servicios, ahí está la puerta de salida”. La partida de Lapham de Valiant es poco clara y es difícil encontrar información al respecto. Shooter ha declarado en más de una ocasión que se debió a que el nuevo contrato que le ofrecían a David era bastante prohibitivo, y es posible que el mismísimo Jim le haya endulzado el oído con otras ofertas, pero al día de hoy permanece un misterio y a Lapham no le gusta hablar al respecto.

(el lunes, la segunda parte)​