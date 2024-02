David Lapham (parte 5)

El mendigo en el andén: otros trabajos (2005-2015)

Lapham nunca estuvo dispuesto a casarse con nadie (quizás porque nadie quería casarse con él), por lo cual no es raro encontrar trabajos fuera de Marvel y DC, más cuando su recorrido por ambas editoriales fue a los tumbos. En este largo decenio, vamos a encontrar obras de lo más variadas y general, siempre en línea con la editorial donde eran publicadas. Claramente David es un tipo muy versátil, que puede hacer guiones en cualquier rubro, pero poder hacerlos no implica que los haga bien. A continuación, un breve repaso de mucha de la porquería que nos dejó, y algunas joyitas.

WildStorm

El 2010 es un año de mucha actividad para Lapham. No solo arranca con su famosa maxiserie de Deadpool para Marvel sino que despacha guiones para dos miniseries en la editorial casa de StormWatch. La primera de ellas es una spin-off del video juego Call Of Duty: Modern Warfare 2. La serie se compone de seis números donde nos cuenta un poco el pasado de un protagonista del juego, y no solo el guion es flojo sino que los dibujos son aniquiladores. Por suerte para todos, su segundo paso sería un poco más firme. También con seis revistas de duración, Sparta USA nos lleva a un pueblo estadounidense perdido en las montañas, donde todos los ciudadanos son modelitos perfectos y fanáticos del fútbol americano. Por supuesto, hay complots, asesinatos, y cosas sobrenaturales, y algún plot twist o idea interesante de por medio. Los dibujos están a cargo de Johnny Timmons, y es bastante ligera de leer, aunque peca un poco de ser demasiado pro-yanki.

Su última contribución (también en el 2010) son lápices para una historia corta en la serie regular de Fringe.

IDW

Por suerte para sus fieles seguidores, lo poco que hizo en IDW es todo de bueno para arriba. En 2009 escribió y dibujó la miniserie 30 Days of Night, 30 Days ‘til Death. Este laburo no solo es muy divertido sino que es muy ganchero. Tiene unos tiempos excelentes, y aunque sea una historia de vampiros genéricos, no deja de estar muy buena. David le da unas buenas vueltas de tuerca y se disfruta mucho. Si te gustan los vampiros, vale la pena, y si no te gustan, también.

En 2011 se encargó del guion de una historia para la antología Rocketeer Adventures que cuenta con dibujos de Chris Sprouse. Es realmente una historia muy divertida, y para colmo esa colección cuenta con un sin fin de los mejores autores. Además, Sprouse la rompe.

En el mismo año también escribirá los números 20 al 23 de G.I. Joe Origins, donde dibuja Werther Dell’Edera. El dibujo es realmente muy bueno, y la historia es muy similar a la de Modern Warfare. Un comic que solo zafa por el dibujo, ya que Lapham no aporta absolutamente nada a esta historia de tiros bastante simplona.

Su última colaboración es en 2018 con la miniserie Lodger, donde se encargará de guion (acompañado de su esposa Maria) y dibujos. Lodger cuenta la historia de una muchacha en busca del asesino de su madre, nada muy complejo, solo que el asesino es un famoso blogger que viaja por los pueblos de los EEUU profundos. Si bien tiene algunos conceptos fantásticos que le sobran, es un muy buen laburo y se nota que cuando trabaja con Maria el tipo le pone garra de verdad al asunto.

Top Cow

Cuando todavía la familia Lapham pasaba hambre, a David le tocó aportar guiones a tres números de la segunda serie de Darkness. A otra cosa, señor.

Radical

Guiones para Damaged, una miniserie de seis números con unos dibujos mega-increíbles de nuestro querido Leo Manco. Es lo más parecido a una película de Michael Mann que vas a encontrar, y bastante difícil de conseguir.

Burlyman Entertainment

Guiones en una historia corta para la antología Matrix Comics, cuando Matrix era una novedad y todos querían una tajada de esa gallina de los huevos de oro.

Dark Horse

El primer contacto entre Dark Horse y Lapham se da en 1995, apenas tres meses después de que comience Stray Bullets. Aquí dibujaría unas pocas páginas del nº 4 de Harlan Ellison’s Dream Corridor, antología en la que claramente, se adaptaban cuentos de Harlan Ellison. Es un David joven y se nota muchísimo las ganas que había de laburar en esa época, con un nivel de entusiasmo desmedido presente en los detalles y los fondos.

Es de suponer que debido al trabajo que le llevó autoeditar su propia historieta, no volviese a colaborar con ninguna otra editorial durante un largo tiempo, Dark Horse incluída. Recién en el 2009 volvería a aparecer por estos pagos, donde aporta unas pocas páginas de guion y dibujo para Noir: A Collection of Crime Stories. Acá vamos a ver la única historia de Stray Bullets publicada por fuera de su editorial hasta ese momento. Es una continuación directa de donde nos había dejado cuatro años atrás, y si bien avanza brevemente, nos deja otra vez con los huevos de moño.

En 2010 llegaría Predators, una miniserie con dibujos del argentino Gabriel Guzmán. Es una precuela a la película del mismo nombre protagonizada por Adrian Brody, y la historia es bastante digna para ser un comic de Predator. No podemos decir lo mismo de su trabajo siguiente, el one-shot Preserve the Game, donde dibuja Allan Jefferson y obtenemos lo que podríamos esperar de un comic de Predator: nada.

Poco después, algún editor que había leído la primera miniserie de Terror Inc. tuvo la brillante idea de darle a Lapham un título de espada y brujería. Así llegan Kull: The Hate Witch, y Kull: The Cat and the Skull. Dos series cortas de cuatro números, ambas con dibujos nuevamente de Gabriel Guzmán.

La primera es bastante buena y parte de una idea original de Lapham, mientras que la segunda está basada en una novela de Robert E. Howard (Kull es el prototipo para la creación de Conan el bárbaro, para el que no está en tema). Ambas tienen su cuota de acción, misterio y vueltas de tuerca, pero la primera es la más lograda, y además cuenta con un mejor laburo de color lo cual aporta bastante para el lucimiento de los lápices de Guzmán.

Siempre en la línea de Kull, escribe una historia corta en los nºs 3 y 4 de la revista Robert E. Howard’s Savage Sword, titulada Brule: The Spear and the Siren. Acá los dibujos van de la mano del brasilero Fabio Cobiaco y es un despliegue de magia total. Te explota la cabeza en cada página, y prendemos velitas para que esta dupla se repita en algún momento del futuro.

(el lunes, una nueva entrega)