El Monje Loco (parte 2)

Editorial Continente, un intento de retorno

Esta editorial /antes conocida como Editorial Cuauthemoc) fue en los años ´60 una de las más prolíficas e influyentes de su época. Su personaje estrella, El Hombre Invisible, protagonizó más de 300 números de su propia revista. Luego del cierre de esta editora, Editorial Novaro retomaría el título. Aquí -y sólo por cuatro números- hizo su aparición la revista El Monje Loco, a partir de Julio de 1967 y justo antes de vivir su época dorada en la Editorial Temporae.

Editorial Temporae, un triunfo merecido

Unos días antes de su debut, un anuncio advertía a los lectores: «del mundo de las pesadillas regresa… El Monje Loco, a contarles su primera historia de auténtico terror, a la que seguirán otras más impresionantes todavía… ¡Los miércoles de cada semana sacudirá sus nervios con sus espeluznantes relatos!».

El 6 de Diciembre de 1967, la Editorial Temporae, subsidiaria de Novaro, lanza una nueva revista con material 100% original. «Los seres de las tinieblas escuchan las doce campanadas de la medianoche… Es la hora de la cita con… El Monje Loco. El viejo órgano lanza un discordante acorde, tocado por las esqueléticas manos del demente… ¡Nadie sabe!… ¡Nadie supo!… la verdad en el horrible caso de… «Los Mellizos Siameses». Es una historia de locura y miedo que seguramente les parecerá muy divertida… Sí, muy divertida… Exactamente lo que necesitamos para dormir tranquilos esta noche…».

Así se abría la que sería la etapa más prolífica de este personaje, que a lo largo de 169 números narró los horrores de la Humanidad. Esta época llegaría hasta el 24 de Noviembre de 1971, en la serie Revistas Populares.

Los argumentos de estas historias estaban basados en obras de la literatura de terror, y fueron escritos por Salvador Carrasco (quien había interpretado al personaje en la radio y en el cine), junto a grandes dibujantes del momento como Rubén Lara, Carlos Moro, Juan Rangel y José Barradas, y la participación, entre otros, del pintor mexicano Rafael Merino Orea.

En 1972, sobre el final de su época dorada, y ya con los últimos suspiros, el Grupo Editor de México se propone reanimar la revista del Monje con el mismo equipo creativo, pero el intento fracasa, entre otras cosas por su escasa distribución. Como curiosidad, esta serie continúa la numeración original, pero agrega un guión para señalar que era una serie con material nuevo, que comenzaba desde el nº1. Así, a lo largo de los seis números que llegó a publicar el Grupo Editor de México, la revista se numeró de la siguiente forma: 170-1 al 175-6.

Editorial Andrómeda, último saludo en el escenario

En Marzo de 1984 y a lo largo de 10 números, vuelve a verse por última vez el horripilante rostro del monje maldito. Pero esta vez es todo en solfa, ya que en esta adaptación se utilizaban los guiones originales, pero cambiando el estilo de las historias para hacerlas más divertidas. Ahora el personaje luce un rostro que recuerda al de Igor, interpretado por el gran Martin Feldman en El Joven Frankenstein, con una pronunciada mandíbula y una mirada estrábica.

¿Quién es el Monje Loco?

Por lo que se sabe, el Sacerdote del Mal habita en un monasterio, y relata sus historias desde la «capilla negra», un lugar perdido en el tiempo y el espacio. Desde allí contempla y narra los horrores y desgracias humanas. Sólo interviene como testigo de la condena que se avecina.

¿Pero cómo llegó allí? La eterna caminata del dolor comienza con su propia desgracia, ocurrida en el Siglo XVI, cuando provoca la muerte de su amada Rebeca Jiménez y recibe la maldición de un crucifijo que lo condena a la suerte de Caín: vivir por siempre y ser testigo del pecado y de la maldición, por los siglos de los siglos. Está condenado a presenciar eternamente el dolor humano, en diferentes épocas y lugares históricos.

A diferencia de Mortis, la longeva historia del prelado maldito no evoluciona, sino que repite una misma fórmula hasta el infinito. No existe una profundización en este interesantísimo personaje. De hecho, los autores dan por sentado que todos los lectores conocen su historia por el serial de radio, motivo por el cual no hay una versión en comic de la misma.

Tal vez este sea el desafío para, eventualmente, revivirlo. Hay una historia que contar, y muchos horrores por recorrer.