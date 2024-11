El Universo Amalgam (parte 2)

Abcesorios de dos crímenes

Un absceso se caracteriza por una protuberancia inflamada y dolorosa llena de pus y la primer miniserie que editaron en conjunto Marvel y DC para seguir choreando con el crossover multiversal es aún más dolorosa que dicha protuberancia ubicada donde la espalda pierde el buen nombre.

All Access nº 1 aparece en Diciembre de 1996, con dibujos y tapa de un deslucido Jackson Guice bajo las tintas de Joe Rubinstein y guion de Ron Marz. “The Crossing!” presenta al gran personaje creado ad hoc para el enfrentamiento de las dos grandes editoriales, el amigo Access, junto a Superman y Spider-Man, con un combate ridículo contra Venom y la aparición estelar del Dr. Strange. Para Enero del ’97 sale “Dos Caras de la Misma Moneda”, el segundo número, donde Axel Asher se encuentra con Jubilee y Robin, algunos chicos de Generation X y molesta por ahí Two-Face. Marz y Guice nos traen para la quincena siguiente el nº 3, «In the Doctor’s House”, donde Batman y Access visitan a Stephen Strange, con apariciones de algunos mutantes, la Justice League y varios más. En Febrero termina esta obra maestra del achaco en “Savior”, cuando Access con los X-Men, la JLA, y Dr. Strange se enfrentan a Doctor Strangefate y los Mindless Ones. Aparecen las dos novias de Axel, una de cada universo y el poder desbordante de éste, crea amalgamas especiales para la ocasión, que ni nombre tienen, pero son re-cool: Superman con Bishop, Batman con Jubilee, Cannonball con Flash, Cyclops con Green Lantern, Phoenix con el Martian Manhunter y Iceman con Aquaman.

Strangefate quiere que vuelva el universo Amalgam a costa de los dos que resultan de la separación, por lo que Strange recrea el universo Amalgam, lo mete en un recipiente místico, una especie de realidad de bolsillo, que confía dentro de Access. Y éste se vuelve con su novia del Universo DC. No hay remate. Fin.

Pero para cuando ya era claro que Access es un fiasco infumable, diez meses después, DC y Marvel nos tratan de engañar nuevamente con Unlimited Access. Si bien el equipo creativo parece prometer más, «No Time Like the Present», el primer número de ‘Acceso Ilimitado’ (Diciembre ’97) refuerza el concepto de estafa. El guionista Karl Kesel (con lápices de Pat Olliffe y tintas de Al Williamson) llevan las ordalías de Access a través del tiempo, el espacio y los multiversos. Wonder Woman, Hulk, Hal Jordan, el Two-Gun Kid, Jonah Hex y la Legion of Superheroes se suman para enfrentar al Juggernaut, Mantis y los Sentinels de la Tierra-811. El segundo número -«Let’s Do the Time Warp Again»- tampoco mejora mucho con los mutantes de la Tierra-811, la Legion, los Avengers y la Justice League contra Darkseid y sus esbirros, mientras Access se suma a los Linear Men y a la Time Variance Authority para asegurarnos que va a ser una bosta todo terreno a lo largo de la historia de ambos universos. «The Greatest Heroes of All Time!» será la tercera entrega de la miniserie protagonizada por Access con los Avengers, la Liga, los X-Men y otros, contra la Brotherhood of Evil Mutants y las huestes de Apokolips. Pero ojo, es la primera aparición de Redwing, una amalgama de Angel y Robin. Ahora sí.

​Llegamos a Marzo del ’98 con el cierre de la saga, «Combined Forces!», donde Access se divierte combinando personajes y aparecen nuevos amalgamados para la ocasión en una X-League, como Wonder Wasp, Green Goliath, Captain America Jr, Thor-El, Jean Black o Quick Freeze. Los antagonistas son los mismos, más el Access de un futuro alternativo en el que se alió con Darkseid y él también se divierte jugando al Amalgam: con las tropas de Darkseid y los mutantes de Magneto saca la Brotherhood of Evil Gods, compuesta por Red Lash, Sabrebak, Virmin Vundavort, Kantique, Silver Lance, Disastermind y Blobba. Si hace falta que te explique cómo está formado cada uno, te falta mucha sopa y te llevaste Kirby a Marzo.

Ni hace falta aclarar que ganan los buenos y que ésta es la última aparición de Access, el personaje propiedad tanto de Marvel como de DC. De acá en más, nunca volvió si quiera la posibilidad de una nueva tanda de títulos amalgamados. Y hasta que Disney no compre Time-Warner-AT&T, no parece posible una nueva colaboración conjunta de los ‘Hermanos’ cósmicos.

(el lunes, la tercera parte)