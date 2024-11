El Universo Amalgam (parte 3)

REVÍSTULOS

Hagamos un repaso a vuelo rasante de cada una de estas veinticuatro nuevas revistas del Universo Amalgam, editadas en estas dos entregas, para darnos una idea de qué tratan y quiénes son los talentos detrás de cada una.

PRIMERA CAMANDA (Abril de 1996)

Legends of the Dark Claw nº1

“Through a Glass Darkly”, escrita por Larry Hama con dibujos de Jim Balent y tintas de Ray McCarthy. Batman y Wolverine se fusionan en Dark Claw (Logan Wayne) para -junto a Sparrow y Huntress- dar caza al peligroso criminal demente Hyena (mezcla del Joker con Sabretooth).

Dr Strangefate nº1

«The Decrees of Fate», por Ron Marz, José Luis García-López y tintas de Kevin Nowlan. Pieza fundamental para entender la historia detrás de Access y todo el Universo Amalgam, ya que el Hechicero Supremo (la fusión de Dr. Strange y Dr. Fate, que en realidad es Charles Xavier) y sus aliados amalgamados deberán capturar a Axel antes de que su propio poder destruya al nuevo universo.

Bullets and Bracelets nº1

«Final Thrust!» Guion de John Ostrander, dibujos de Gary Frank con tintas de Cam Smith. Balas y Brazaletes está protagonizada por Diana Prince (mezcla de Wonder Woman con Elektra) y Trevor Castle (mezcla de Punisher con Steve Trevor) en una mission que los llevará a Apokolips, dominio de Thanoseid (la temible amalgama de Darkseid con Thanos).

Amazon nº1

«Family History!» escrita y dibujada por John Byrne y Terry Austin. Wonder Woman y Storm se amalgaman en la heroina que controla el clima de la Isla Paraíso, en duelo con los dioses olímpicos. Pero entonces, ¿quién es esa Diana que aparece por ahí? ¿Qué relación tiene con esta Ororo?

Assassins nº1

«Political Suicide!» está escrita por D.G. Chichester, dibujada por Scott McDaniel y entintada por Derek Fisher. Acá tenemos una fusión de Catwoman y Elektra aliada a una de Daredevil con Ravager, la hija de Deathstroke. Juntas, estas dos asesinas re pulenta se enfrentan a la amalgama de Kingpin y el Riddler, el alcalde de Nueva Gotham.

Spider-Boy nº1

«Big Trouble!» guion de Karl Kesel, dibujo de Mike Wieringo y Gary Martin, con tintas de Kesel. Junto a los Challengers of the Fantastic, Spider-Boy (Peter Ross, mezcla de Ben Reilly, el clon de Spider-Man con Superboy) debe vencer a Bizarnage (Carnage con Bizarro) y a la amenzaza del King Lizard (Lizard con King Shark) en un divertido delirio amalgamado.

Super Soldier nº1

«Secret of the K-Bomb!» Mark Waid y Dave Gibbons la rompen en esta aventura del Super Soldado- la mezcla de Superman y el Captain America,- quien tiene que salvar al propio Access de una amalgama entre Lex Luthor y el Red Skull.

Magneto and the Magnetic Men nº1

«Opposites Attract!» El guion de Gerard Jones dibujado por Jeff Matsuda y Art Thibert presenta la fusion de la Brotherhood of Evil Mutants con los Metal Men. Pero están destinados a fracasar al enfrentarse a Sinestron, la poderosa amalgama entre Sinestro y Ultron.

Bruce Wayne Agent of S.H.I.E.L.D. nº1

«Mission: Destroy Hydra!». Chuck Dixon escribe, Cary Nord dibuja y Mark Pennington entinta este bizarro concepto donde el espía Bruce Wayne debe enfrentarse a la organización criminal Hydra, que está en medio de un golpe de estado: Salina Luthor (Talia mezclada con Viper) quiere derrocar a su padre, el Green Skull (fusión de Red Skull con Luthor).

Speed Demon nº1

«Demon’s Night!» escrita por Howard Mackie y James Felder tiene dibujos de Salvador Larroca y tintas de Al Milgrom. Esta fusion de Flash con Ghost Rider y Etrigan debe enfrentarse al Night Spectre (amalgama entre el Spectre y Mephisto) y al Green Goblin (Green Goblin mezclado con Eclipso). Por suerte va en su ayuda otro demonio veloz, su sobrino, Wally Blaze (Kid Demon).

X-Patrol nº1

«Doomed!» obra del matrimonio de Karl y Barbara Kesel con dibujos de Roger Cruz y tintas de Jon Holdredge. Y acá se fusionan miembros de los X-Men, X-Force, la Doom Patrol, y los Teen Titans para generar nuevos personajes amalgamados que deben enfrentarse al temible Doctor Doomsday (Doomsday/Doctor Doom).

JLX nº1

«A League of their Own!». Gerard Jones y Mark Waid- con lápices de Howard Porter y tintas de John Dell- se divierten fusionando miembros de la Liga de la Justicia con los X-Men para enfrentarlos contra Will Magnus (William Stryker fusionado con el Professor Magnus) y sus Sentinels.

SEGUNDA TANMADA (junio 1997)

Dark Claw Adventures nº1

«Face to Face!». Ty Templeton escribe y dibuja (con Rick Burchett) una fabulosa aventura de Dark Claw contra Lady Talia (Talia/ Lady Deathstrike) que busca vengar la muerte de su padre, el poderosísimo Ra’s A-Pocalypse.

Challengers of the Fantastic nº1

«Challengers of the Fantastic!», escrita por Karl Kesel, dibujada por Tom Grummett con Al Vey. Como una aceptación tardía de que los Fantastic Four son un choreo de los Challengers of the Unknown, estos dos grupos se amalgaman para crear a los Challengers of the Fantastic, justo para cuando Uatu the Guardian (Watcher/Guardians of the Universe) les advierte de la llegada de Galactiac, la letal fusión de Galactus con Brainiac.

Iron Lantern nº1

«Showdown at Stark Aircraft!». Guion de Kurt Busiek, lápiz de Paul Smith y tintas de Al Williamson, Al Milgrom y otros. El personaje amalgamado entre Iron Man y Green Lantern debe enfrentarse contra su archi-enemigo, el Mandarinestro (fusión de Sinestro con el Mandarin) y el show de amalgamas entre los dos elencos, tanto en la Tierra como en el cosmos son geniales.

Exciting X-Patrol nº1

«Curse of Brother Brood!». Barbara Kesel escribe, Bryan Hitch dibuja, Paul Neary entinta y el siniestro Brother Brood (mezcla de Brother Blood con la raza alienígena the Brood) ataca. Los personajes amalgamados de X-Men, X-Force, Doom Patrol, y Teen Titans deben hacerle el aguante en un enfrentamiento épico.

JLX Unleashed nº1

«The Unextinguishable Flame!». Guion de Christopher Priest, lápices de Óscar Jiménez y tintas de Hanibal Rodriguez. La fiesta de los personajes amalgamados mezcla a la Liga y los X-Men para enfrentar a la Hellfire League of Injustice y Fin Fang Flame (Brimstone y Fin Fang Foom). Está todo dicho.

Lobo the Duck nº1

En «Fraggin’ Wauugh!» el maestro Alan Grant –con dibujos de Val Semeiks entintado por Ray Kryssing- se caga de risa al fusionar a Howard the Duck con el Main Man. El Master of Quack-Fu se mueve por una tierra posapocalíptica donde todos los héroes han muerto pero dan vuelta por ahí una caterva de personajes bizarros como el Impossible Dawg, Bevarlene, Doctor Bongface, Ambush the Lunatik o Gold Kidney-Lady.

Magnetic Men Featuring Magneto nº1

«Born Again!», de Tom Peyer y Barry Kitson con tintas de Dan Panosian. Nuevamente Magneto debe reconstruir a sus amigos robóticos para un enfrentamiento de proporciones planetarias: Krakoa, the Living Dinosaur Island.

Spider-Boy Team-Up nº1

«Too Many Heroes, too Little Time!» la escribe R.K. Sternsel (amalgama entre Roger Stern y Karl Kesel), la dibuja Joe Ladronn y la entinta Juan Vlasco. En este festival de la amalgama futurista la fusión de Spider-Man con Superboy se encuentra con la Legion of Galactic Guardians 2099. Preparate para legionarios, Guardianes de la Galaxia, Kang the Time Conqueror, los Frightful Five, viajes en el tiempo e incluso entre dimensiones y tierras paralelas.

Super Soldier: Man of War nº1

«Deadly Cargo!» tiene guion de Mark Waid y Dave Gibbons, más dibujos de Gibbons con Jimmy Palmiotti. Otra aventura del super soldado pero ambientada en la Segunda Guerra Mundial, con invitados de lujo, como los All-Star Winners Squadron (All-Star Squadron /Freedom Fighters /Invaders /All Winners Squad) y el Sgt. Rock and his Howling Commandos. Pero deberán enfrentarse al Major Zemo (Baron Zemo fusionado con Major Disaster) y su nueva arma letal.

Thorion of the New Asgods nº1

El dream-team de Keith Giffen en guiones y John Romita, Jr. en dibujos, nos traen «Thorion the Hunter!». Claramente, la amalgama de Thor y Orion arrastra a muchos personajes de ambas mitologías a fusionarse para frenar a L’ok Desaad (Loki/Desaad) de llevar adelante el Ragnarok usando un Mother Cube (Mother Box/Cosmic Cube).

Bat-Thing nº1

«Someone to Watch Over Me!». Larry Hama es el guionista, Rodolfo Damaggio el dibujante y Bill Sienkiewicz salva las papas con sus tintas. La fusión entre Man-Thing y Man-Bat da por resultante esta criatura traumada que persigue a los malvados desde la oscuridad. Es Bat-Thing, no le pidas mucho.

Generation Hex nº1

«Humanity’s Last Stand!» está escrita por Peter Milligan, con dibujos de Adam Pollina y Mark Morales. La fusion del cazarrecompensas de DC con los chicos de la Generation X de Marvel da un resultado sorprendente: los mutantes más buscados del Lejano Oeste y una plétora de personajes amalgamados.

(el lunes, la cuarta entrega)