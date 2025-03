Fabulous Furry Freak Brothers (parte 2)

A sus 84 años, Gilbert Shelton está prácticamente retirado del tablero de dibujo desde 1996, más o menos. Dejó la ciudad de San Francisco en 1979, cuando junto a su esposa (la agente literaria Lora Fountain) decidieron mudarse a Europa. Primero se establecieron un tiempo en Barcelona, y en 1984 se mudaron definitivamente a Francia. Allí, Gilbert formó un grupo de rythm and blues llamado The Blum Brothers, donde canta y toca el piano. Lo acompaña en guitarra y voz Bruno Blum, otro músico que también alguna vez dibujó historietas. Cada tanto, se presentan en vivo en algún tugurio de París.

En general, cuando hoy leemos las historietas que creaban estos salvajes a fines de los ´60, nos encontramos con roles lamentables para los personajes femeninos, a menudo sometidos a destratos, ultrajes y humillaciones varias. Sin embargo, la obra de Shelton nunca generó críticas por ese lado. Trina Robbins, pionera de la mirada feminista sobre la historieta, surgida como autora en la misma época que nuestro ídolo, dijo alguna vez: «Shelton me hace morir de risa y nunca lo vi hacer una historieta sexista. Sus historietas son reales, justas y graciosas».

Eternamente relegado a un segundo plano como lógica consecuencia del inconmensurable predicamento de su amigo, colega y contemporáneo Robert Crumb, la obra de Shelton todavía es casi un secreto entre ciertos sectores del fandom de Noveno Arte. Por suerte a ambos lados del Atlántico hay lectores y críticos siempre dispuestos a valorar su inmenso aporte a la historia del comic, y así es como ha recibido en vida un sinfín de homenajes. Y qué mejor para cerrar este apartado con una frase definitiva del maestro, que alguna vez dijo: «La gente caza la onda de mis historietas o no la caza. Y eso es todo».

TEMPORADA DE FREAKS

Al igual que Mafalda, los Fabulous Furry Freak Brothers nacieron con la intención de promocionar un producto, en este caso un cortometraje que marcó el debut y el fin de la carrera de Gilbert Shelton como cineasta. «La primera historieta de los Freak Brothers fue un aviso publicitario para una película que filmé, en blanco y negro, en 16 mm, llamada «Texas Hippies March on the Capitol» -narraba Shelton-. Hicimos una sola copia, que después se me perdió. De todos modos, la publicidad de la película con los Freak Brothers tuvo mucha mejor repercusión que la propia película, así que me olvidé de dirigir cine y seguí adelante con la historieta». La historieta/ aviso apareció en The Rag, un semanario independiente de Austin, Texas.

En 1968, Shelton escribe, dibuja, imprime, abrocha uno por uno y sale a vender los 3000 ejemplares de un fanzine muy precario, llamado Feds ´n´Heads. La publicación, también originada en Austin, incluye (entre otras) la primera aventura de los Freak Brothers pensada como tal, en la que nuestros fumones favoritos encontraban la semilla de marihuana mágica, una parodia al famoso cuento de Jack y la planta de habas. En algún momento, Shelton cargará en su auto los ejemplares que no vendió de Feds ´n´Heads y se mudará a San Francisco, donde el material sería distribuído por The Print Mint, y puesto a la venta por The San Francisco Comic Book Company, la primera comiquería de la que se tiene memoria.

Los Freak Brothers reaparecieron en 1970, en las páginas de los periódicos alternativos newyorkinos East Village Other (que era semanal) y Gothic Blimp Works (que era mensual). Shelton estuvo apenas un año en New York, pero trabajó mucho, y volvió a San Francisco con más de 50 páginas de historietas de los Freak Brothers. Con ese material, Rip Off Press lanza en 1971 nº1 del comic book del trío fumanchero y las ventas resultan fenomenales. Para ese momento, Shelton ya estaba a full colaborando con el periódico Los Angeles Free Press, donde todas las semanas aparecía una página nueva de la primera historia larga de los Freak Brothers. Cuando juntó páginas suficientes para otra revista, Rip Off Press ya era una editorial mediana, con 14 empleados, que vendía cientos de miles de comix.

Después de dibujar él solo el material de los tres primeros comic books, Shelton incorpora a Dave Sheridan a su equipo. A partir de ese momento (1974) la dupla trabaja en otras dos historias largas («Mex¡can Odyssey» y «Grass Roots»), también pensadas para ser serializadas de a una página por semana en los periódicos alternativos, que ya empezaban a escasear. Uno que los bancó hasta el final fue el The Mendocino Grapevine. Junto a Sheridan, Shelton se animó a experimentar con el color, y así salieron la historieta de cuatro páginas que se publicó en Playboy en 1974, y las que aparecieron años más tarde en High Times Magazine. En el color les dio una mano Guy Colwell, quien continuó como colorista en las portadas de las distintas publicaciones de Rip Off Press. Antes de su prematuro final, Sheridan metió mucha mano en «The Freak Brothers Come Down», la rara mezcla entre historieta y fotonovela, que se hizo en 1978, cuando Paul Mavrides ya se había sumado al equipo. Tras la muerte de Sheridan, Shelton y Mavrides continuaron solos, excepto en una historia corta («Phineas´Big Show»), donde el dibujo suma el aporte del alemán Gerhard Seyfried. Con Mavrides, Shelton logra una simbiosis total, a tal punto que no reparten las tareas: durante muchos años, los dos escriben y los dos dibujan en un estilo muy parecido, de modo que a ambos les costaba recordar qué había hecho uno y qué había hecho el otro.

