Fabulous Furry Freak Brothers (parte 3)

SE AGRANDA LA FAMILIA

Como toda la historieta alternativa, o independiente, surgida en Estados Unidos, The Fabulous Furry Freak Brothers experimentó un bajón en ventas y popularidad que casi la manda al descenso en esos años del medio de la década del ´70. Es ese momento de transición entre que desaparecen los head shops (negocios que vendían liyos, pipas y demás artículos para fumadores de marihuana) y que se arma un circuito de comiquerías más o menos sólido y confiable. Para cuando eso sucede, Shelton ya tiene cerrada la rosca con una editorial de Inglaterra, Knockabout, que le publica toda su obra y le pide más, y pronto llegará a un acuerdo similar con La Cúpula, en España. Eso le permitirá estabilizarse y seguir adelante con los Freak Brothers hasta los albores de la década del ´90.

En 1980 sale el nº6 del comic book de los FFFB: casi todo el material son reediciones de historias cortas ya publicadas en la antología Rip Off Comix y otras publicaciones. Y está claro que el título ya había encontrado una gran recepción en el nuevo circuito de comercialización, porque sale con una tirada de 150.000 ejemplares. La revista Rip Off Comix, además, empieza a nutrirse de historietas de grandes autores españoles, a los que Shelton descubre gracias a su colaboración con La Cúpula, y decide darlos a conocer en Estados Unidos.

En 1982 la revista de los Freak Brothers llega al nº7, otra entrega de 52 páginas con mucho material inédito (acá se publica la cuasi-fotonovela), y así, de a poco, Rip Off completará 13 números de esta colección, el último de los cuales llega a las comiquerías en 1997. En 1985 se edita el nº1 de Underground Classics, pero para vender unos ejemplares más, le ponen a los Freak Brothers en la portada y se lo denomina también «Freak Brothers nº0». En realidad la revista contiene pocas páginas del terceto fumón, mezcladas con otras historietas de Shelton de fines de los ´60 y principios de los ´70. Luego de 1997, seguirán apareciendo reediciones de estos 13 números, tanto en su formato original como en tomos más voluminosos.

En paralelo al éxito de los Freak Brothers, crece la popularidad del gato de Fat Freddy, que empieza a ganar cada vez más protagonismo en las revistas del trío fumanchero. Así es como en 1977 Rip Off lanza el nº1 de la revista Adventures of Fat Freddy´s Cat, de la que van a salir siete números, de modo muy espaciado, hasta 1992. Shelton contaba que se propusieron darle más protagonismo al gato «para aflojar con los chistes de drogas y meter chistes de caca».

El dueño del gato también tuvo su propia revista, Fat Freddy´s Comics and Stories, de la que salieron dos números en 1983. El primero es magnífico, un festival de la sátira y la mala leche totalmente inolvidable, que contó con la participación de próceres del underground como Spain Rodriguez, Jack Jackson y S. Clay Wilson. El segundo, en cambio, es un choreo, con muy pocas páginas en las que aparece Fat Freddy, y mucho relleno con reediciones de chistes del gato y otros dibujos de Shelton que no tienen nada que ver con los Freak Brothers.

En 1990, la serie abrió un paréntesis que duraría 27 años. En ese año, salió a la luz una historia corta, realizada por Shelton y Mavrides para la revista High Times. Transcurre en Amsterdam, capital mundial del consumo cannábico, donde los tres fumones, ya bastante más viejos, viven a bordo de un barco. Los autores habían viajado a la ciudad holandesa para participar como jurados en un concurso de porros y cada uno se fumó 30 distintos a lo largo de cinco días. En ese estado se pusieron a trabajar en esas tres páginas, en las que los propios Shelton y Mavrides tienen un rol más destacado que el de Phineas, Fat Freddy y Freewhelin´Franklin.

Y después, durante mucho tiempo, no hubo más nada, más allá de las reediciones del material previamente publicado. En 2008, la británica Knockabout lanzó el Omnibus de los Freak Brothers, un masacote de más de 600 páginas que tiene TODO lo que existe de estos personajes, e incluye el glorioso nº1 de Fat Freddy´s Comics and Stories en su totalidad. Y en 2020, Fantagraphics tomó la posta en Estados Unidos y empezó a recopilar todo el material clásico en una nueva colección de libros.

En algún momento de los ´90, Shelton, Mavrides y Seyfried empezaron a trabajar en una nueva aventura larga de los Freak Brothers, pensada para durar 48 páginas. Pero se cebaron mal, y cuando el bosquejo del guion superó las 100 páginas, se dieron cuenta de que iban a necesitar un ejército de colaboradores para dibujar todo eso, porque ellos nunca iban a llegar. La historia (por ahora) permanece archivada en un cajón.

En una entrevista de 2013, Shelton reveló que estaba trabajando en una nueva historia de los Freak Brothers, con Phineas como protagonista. Durante años nos atormentó la pregunta: ¿será verdad? ¿Se terminará esta vez la larguísima sequía de lustros y lustros sin nuevas aventuras de los Freak Brothers? La respuesta llegó en 2017, cuando la editorial británica Knockabout festeja los 50 años del trío fumanchero con un libro de 64 páginas, de las cuales dos tercios… ¡son material inédito! En Fifty Freakin’ Years With The Fabulous Furry Freak Brothers no solo aparece la historia de 8 páginas en la que Phineas se convierte en un piloto suicida. También hay una de 8 páginas que nos cuenta cómo Freewheelin’ Franklin consiguió su pistola, y qué pasó cuando Fat Freddy descubrió la religión, también en 8 páginas. Además hay un par de historias cortitas compartidas por los tres «hermanos» y una galería de tiras cómicas en las que grandes autores como Robert Crumb y Hunt Emerson ensayan sus parodias/ homenajes los cumpleañeros.

-Pará: venimos hablando de que la serie arrancó en 1968, ¿por qué festejan el cincuentenario en 2017?

Nunca quedó muy claro. Parece que en un momento Shelton se convenció de que aquella primera aparición de los Freak Brothers en The Rag, en realidad había sido dibujada en 1967, no en 1968. Lo cual no es incoherente, porque hay entrevistas en las que el autor afirmó que no estaba seguro si había sido a fines del ´67 o principios del ´68. Tampoco es importante, comparado con la alegría que fue reencontrarse con los Freak Brothers después de 27 años sin nuevas historietas.