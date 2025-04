Fabulous Furry Freak Brothers (parte 5)

ÚLTIMAS DUDAS

Nos falta responder la otra pregunta que le hacen a Gilbert Shelton siempre que sale el tema de los Freak Brothers: ¿Basó a estos personajes en gente real? La respuesta es no. Muchas veces aparecieron caraduras que decían haber sido los modelos en los que el autor se basó para crear a los populares personajes, pero Shelton siempre afirmó que eran un fraude. «No son tres personas específicas -dijo el maestro-. De hecho son cientos, miles, millones de personas. Y las historias son una mezcla entre mis aventuras y las de otra gente conversaciones oídas por ahí, y ficción pura y dura. Así que si alguien dice conocer al Fat Freddy original, sepan que es mentira, sobre todo si tenemos en cuenta que cualquiera que haya vivido como vive Fat Freddy estaría muerto hace años».

Y ya que estamos, una más: ¿Algo de todo esto se publicó alguna vez en Argentina? Sí, las seis páginas de «Mexican Odyssey» aparecieron en 1990 en un número de la revista Cerdos & Peces (el 30) que además tiene a los Freak Brothers en la tapa. No sabemos si Shelton cobró por esta publicación o si la revista argentina simplemente levantó la historieta sin pedir permiso, como habían hecho entre los ´60 y los ´70 tantas revistas contraculturales de los EEEUU. Los diálogos están en castellano de España, así que probablemente el material haya sido tomado de El Víbora, del tercer libro de Comix Underground USA de la editorial Fundamentos, o alguna otra publicación gestada en la Madre Patria.

LA DICHA EN MOVIMIENTO

Qué loco que no haya películas de los Freak Brothers, no? Lo que hubo fueron proyectos, que obviamente no llegaron a buen puerto, ya desde fines de los ´70. El primer estudio que firmó un contrato fue Universal pero no hizo nada en los cinco años en los que tuvo los derechos. Varias veces más Gilbert Shelton firmó contratos con productoras que aseguraban que la película se iba a filmar, cosa que nunca sucedió.

En este milenio hubo un intento bastante serio que se inició en 2006. Se trató de un largometraje realizado con la técnica del stop-motion, en el que los Freak Brothers eran muñecos de plastilina. La película se iba a llamar Grass Roots (como una de las historietas del trío) y hasta se llegó a subir a un trailer a YouTube. Sin embargo, en 2013 el proyecto se frenó y todo el material que se había filmado hasta ese punto no se vio nunca más por ningún lado.

¿Se puede hablar de películas porno? Bueno, en 1978 se estrenó una película porno (probablemente filmada en 1974) llamada Up in Flames. Son 60 minutos, dirigidos por John Seeman, quien también actúa en el film. Los protagonistas son (adivinaste) Phineas, Fat Freddy y Freewhelling Franklin, que aparecen de manera clandestina, sin la autorización de Shelton. ¡Y también aparece Mister Natural, sin la autorización de Robert Crumb! La película es rarísima: los nombres de dos de los Freak Brothers están cambiados, el pibe que hace de Fat Freddy es flaco, y nadie enciende un charuto en todo el metraje. Una bizarreada absoluta.

Finalmente, en 2020 los productores Courtney Solomon y Mark Canton estrenaron un corto animado de los Freak Brothers llamado «Kentucky Fried Freaks», que sirvió como prólogo a una serie animada que se emite en Tubi, una plataforma de streaming no disponible en Argentina. El elenco vocal es grosso y está encabezado por Woody Harrelson (Freewheelin´Franklin), Pete Davidson (Phineas), John Goodman (Fat Freddy) y Tiffany Haddish (el gato, que ahora es gata). La serie debutó el 14 de Noviembre de 2021 y tuvo una muy buena acogida en el streaming. La animación está a cargo de Starburns Industries, un estudio que también trabajó en la serie de Rick & Morty.

¿Por qué está buena la serie animada? Principalmente por lo que pasa en el primer episodio: los Freak Brothers se fuman un faso sobrenatural, cuyo humo los transporta de la San Francisco de 1969 a la San Francisco de la actualidad. O sea que ellos son viajeros temporales, que vienen a jugar de visitante al 2020 y descubren azorados cómo cambió el mundo en 50 años. El clásico truco de Rip Van Winkle, o de la primera etapa de Captain America a cargo de Stan Lee, pero 100% en joda y con chistes de drogas, humor políticamente incorrecto, canciones y puteadas de las que no suelen oirse en los dibujos animados.

El dibujo no se parece demasiado al de Shelton, pero el diseño de los protagonistas sí, es 100% respetuoso de los comics que amamos. La animación no es brillante ni mucho menos, aunque cumple dignamente y no desentona con el tipo de historias que narran los guiones. Por ahora, ninguno de los episodios adapta de manera lineal las tramas de las historietas, lo cual está bueno, porque los guionistas de la serie pueden sorprender incluso a los que conocen de memoria todas las aventuras de los Freak Brothers creadas por Shelton y su equipo para los comics.

Después de una primera temporada corta (apenas ocho episodios de 24-25 minutos) que obtuvo muy buenas críticas, en 2023 se estrenó una segunda tanda con otros ocho episodios, algo inédito porque hasta ese entonces ninguna serie estrenada en Tubi había tenida una segunda temporada. Actualmente se espera una tercera, también de ocho episodios, con los regresos de todo el elenco vocal y nuevas estrellas invitadas. Los productores Solomon y Mark Canton y los showrunners Alan Cohen y Alan Freedland prometen nuevas aventuras repletas de sorpresas desopilantes. No parece que haya que estar muy drogado para creerles.