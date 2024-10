Este seinen es una de las obras de Osamu Tezuka que quedaron inconclusas con la muerte del Dios del Manga. Se empezó a publicar en 1987 en la revista Big Comic (como tantas obras del maestro apuntadas al público adulto) y la salud de Tezuka lo forzó a interrumpirla el 25 de Enero de 1989, pocos días antes de aquel fatídico 9 de Febrero en el que nos dejara para siempre. Inconclusa y todo, Gringo se extiende a lo largo de más de 600 páginas y se recopiló en tres tomos (al tercero le agregaron una historia corta totalmente inconexa, para que no quedara más flaquito que los dos primeros).

Al igual que Adolf, Gringo me transmitió la sensación de que Tezuka no sabía muy bien para dónde quería llevar la historia. Me queda clara la línea que quería bajar: acá todo pasa por cuestionar la identidad japonesa, por ponerla en crisis y pensar cómo y por qué los japoneses piensan como piensan, por qué se comportan como lo hacen cuando residen fuera de su país y cómo son vistos por el resto del mundo. Para esto, el maestro arma un complejo juego de contrastes centrado en un ex-luchador de sumo llamado Hitoshi Himoto, ahora encumbrado en el mundo de las grandes empresas. Distintas situaciones (una más extrema que la otra) llevarán a Himoto (que además está casado con una francesa, rubia y alta) a vivir primero en un país muy pobre de Latinoamérica, y después en la selva, con una tribu aborigen de nuestro continente.

Las aventuras que viven Hitoshi, Heléne y su hijita Renée no son gran cosa, y pareciera que no es lo que más le interesa contarnos al Manga no Kamisama, pese a que no escatima páginas para mostrarlas. El desarrollo grosso pasa por dentro de los personajes, especialmente de Himoto. Y donde más cómodo se lo ve al maestro es en la indagación del aspecto socio-político de Latinoamérica. La inestabilidad política, las guerrillas revolucionarias, la extrema pobreza (impresionante verlo a Tezuka dibujando villas de emergencia), el atraso en el desarrollo de los negocios y la explotación de los recursos naturales, la mano negra de Estados Unidos, siempre dispuesta a intervenir con ayuda militar para el bando que mejor representa sus intereses… Acá vemos al maestro arrancar por el lado del thriller financiero y rápidamente pegar el volantazo para terminar embarrado hasta la pera en temas políticos y sociales. En Gringo nos habla de la prostitución infantil, de la problemática del SIDA, de la corrupción, de los sueños revolucionarios aplastados por los intereses mezquinos de unos pocos, del olvido al que condenamos a nuestros pueblos originarios y sus culturas… Todo esto visto desde una óptica japonesa, de modo que parezca mucho más bizarro de lo que nos resulta a nosotros. Imaginate un japonés de Tokyo, enfrentado de pronto a las infinitas llanuras de Sudamérica, en las que no hay edificios, ni autos, ni gente. Muy fuerte.

Por ese lado, Gringo se hace muy llevadera, a pesar de que la trama parece más fruto de la improvisación que de una planificación más concienzuda. Y también hay logros muy notables en materia de personajes secundarios, un elenco repleto de figuras carismáticas que rodean a Himoto a lo largo de los distintos tramos de la obra. Y finalmente, el increíble nivel del dibujo de un Tezuka que, ya enfermo, dejaba el alma en cada viñeta. En estas páginas hay verdaderas genialidades en materia de construcción de las secuencias, un despliegue visual fastuoso, con momentos hiper- expresionistas, momentos muy realistas, viñetas de un impacto indescriptible, tomas panorámicas que te quitan el aliento, paisajes de una belleza casi surreal, escenas bélicas de un gran dinamismo y momentos de una crueldad desgarradora, en los que Tezuka deforma el dibujo para enfatizar el dolor por el que atraviesan los personajes.

No sé si Tezuka investigó realmente a fondo la realidad de los países pobres de Latinoamérica para crear su Santa Luna, o si leyó dos giladas y se largó a mandar fruta, apoyado en su infinito talento como narrador. Pero hay momentos en los que realmente me sentí interpelado, sentí que el maestro tocaba fibras sensibles para cualquier latinoamericano, y me imagino que los japoneses sentirán lo mismo, porque se mete muy a fondo (como dijimos) con ese ADN socio-cultural tan particular que tienen los nipones.

No me animo a calificar a Gringo de obra maestra, sobre todo por el último tramo (el de la colonia de japoneses en Colombia, que me pareció un embole), pero valoro el coraje de Tezuka, las ganas de contar una historia fuerte, adulta, que aborda temas espesos y que te tiene siempre en vilo, porque pega tantos giros imprevistos que nunca sabés dónde ni cómo puede terminar. Y por supuesto, me saco el sombrero ante un autor que, en el ocaso de su vida, cuando la enfermedad que lo mató ya se lo comía crudo, no escatimaba un ápice de su maestría en la creación (y la entrega periódica, sin faltar jamás a la cita con sus lectores) de los que serían sus últimos trabajos.

Hasta el día de hoy, sigue viva la esperanza de que alguna vez Gringo se traduzca a nuestro idioma, pero es una deuda que no sé si alguna vez las editoriales del habla hispana saldarán con los fans de Tezuka. Mientras tanto, recomiendo tratar de conseguir la edición francesa, o la italiana.