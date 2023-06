LO PRIMERO ES LA FAMILIA

A lo largo de las décadas, Mort Walker (1923-2018) resultó ser un verdadero maestro en el arte de trabajar en equipo. Por eso no sorprende que, tras el suceso de Beetle Bailey, su segundo gran éxito haya sido una tira que nació de su colaboración con otro autor, nada menos que Dik Browne (1917-1989), con quien lo unió una profunda amistad. Walker conocía los trabajos de Browne, sobre todo como ilustrador publicitario y humorista gráfico en la revista Boy´s Life, pero no lo conoció personalmente hasta que lo convocó para trabajar junto a él en Hi and Lois, la tira que debutaría en 1954.

Walker y los directivos del King Features Syndicate (la agencia que se encargaría de distribuir la tira en diarios de todo el planeta) consideraron a un montón de dibujantes, pero quien realmente logró el consenso de ambas partes fue Dik Browne. Browne y Walker se ensamblaron de un modo brillante, y cuando Mort descubrió que Dik además de dibujar muy bien tiraba muy buenos chistes, lo sumó al equipo que creaba los gags para otra de sus tiras: Boner´s Ark. Para cuando se lanzó en solitario con su creación más famosa, Hägar the Horrible (Olaf el Vikingo, en Latinoamérica), Browne ya estaba recontra fogueado en el oficio y era parte fundamental del escuadrón de humoristas gráficos que lideraba Walker desde el cuartel general de Greenwich, Connecticut.

Conocida en Latinoamérica como «Lalo y Lola», Hi and Lois nunca tuvo demasiada repercusión fuera de Estados Unidos. Sin embargo, en su país de origen aún hoy goza de un gran éxito y aparece en unos 1000 diarios. En 1989, tras la muerte de Dik Browne, su hijo Chance se hizo cargo de los dibujos y más tarde sumó a Eric Reaves como su asistente. Brian y Greg, los hijos de Mort Walker, se sumaron al equipo de guionistas que encabezaba su padre también a fines de los ´80 y desde entonces están a cargo de generar los chistes que nutren la tira.

OTRO TIPO DE HUMOR

Hi and Lois ofrece un humor más amable que Beetle Bailey, con una mirada menos cínica sobre esta típica familia de clase media estadounidense. Los protagonistas son Hiram Flagston y su esposa Lois (hermana de Beetle Bailey), quienes viven en los suburbios de una típica ciudad de Estados Unidos junto a sus hijos. El mayor es Chip (físicamente parecido al tío Beetle), quien al principio de la tira tenía ocho años y al que en algún momento de los ´60 le permitieron crecer y convertirse en un adolescente eterno de 15 ó 16 años. Después vienen los mellizos, Dot (nena) y Ditto (varón), que al principio tenían cuatro años y desde hace ya muchas décadas tienen 8 ó 9. Y finalmente la bebita, Trixie, la única de los chicos Flagston que tiene siempre la misma edad.

Por supuesto que Walker y Browne rodearon a este núcleo familiar de vecinos, parientes y amigos, como para renovar siempre el repertorio de chistes. Además introdujeron cambios importantes, sobre todo en Lois, quien en 1980 dejó de ser una simple ama de casa para dedicarse también a la carrera de compra y venta de inmuebles.

MI FAMILIA ES UN DIBUJO

Al igual que Beetle Bailey, Hi and Lois protagonizaron historietas realizadas especialmente para su publicación en comic books, y tuvieron su propia revista en la editorial Charlton (11 números lanzados entre 1969 y 1971). Desde 1960, también aparecen recopilaciones en libros de las tiras diarias y las planchas dominicales.

También al igual que Beetle Bailey, Hi and Lois se encontró con la resistencia del KFS cada vez que Browne dibujaba ombligos al aire, y también recibió de parte de la National Cartoonists Society el prestigioso Premio Reuben a la mejor tira diaria, en 1962. La sociedad entre el creador de Beetle Bailey y el creador de Hägar the Horrible sólo podía terminar en una tira muy bien lograda, visualmente exquisita, cuya vigencia hasta el día de hoy es fruto de la gran labor que hacen los hijos de Walker y Browne, aquellos míticos titanes de la tinta.