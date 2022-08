En los próximos días, China Ocho, se irá de “gira”. Durante la Crack Bang Boom, el 12 de Agosto presentará Inframundo, trabajo editado por Hotel de las Ideas y, el día 14, participará de la charla “Nosotras contamos”, organizada por Feminismo Gráfico. En este marco, nos parece relevante revisar el trabajo de Carla Ochoa y reflexionar sobre esta obra gráfica tan pregnante y personal que puede llevar a que lectores y lectoras se identifiquen con las situaciones, sensaciones y emociones que atraviesa la protagonista.

El trabajo de China Ocho nos presenta a Carolina, una chica que se encuentra en sus 20 y que combina su trabajo precarizado en un estudio de arquitectura y la vida familiar, con salidas nocturnas con sus amigos y sus amigas. Desde las primeras viñetas, Carolina, quien aún vive en casa de su padre y su madre, no parece muy conforme consigo misma por lo que, a través de las viñetas que componen la obra, veremos cómo va a explorar sus demonios más íntimos y su verdadero monstruo interno para alcanzar su propio “Inframundo” y comenzar a volver a levantarse.

Comienza la historia y vemos que Carolina se encuentra en su cama. Tiene que ir a trabajar y no tiene fuerzas para levantarse. Agotada, mira su celular, tiene un mensaje de su madre que le pregunta si va a ir o no a trabajar y mensajes de amigos y amigas que buscan saber si se encuentra bien y dónde está. Carolina logra levantarse y así conoceremos que vive con su madre y su padre. Ya, en el trabajo, veremos que no la pasa para nada bien. Hay colegas que parecen aprovecharse de su talento y de sus ideas, y un jefe que poco parece valorarla. Nadie parece solidarizarse con esta situación.

A partir de allí, durante los ocho capítulos que componen la obra, acompañaremos a Carolina en su vida cotidiana. Seremos testigos/as de su relación con su familia y sus amistades, de sus noches de fiesta, los excesos, las resacas y las relaciones sexo-afectivas, lo que la llevará poco a poco a que se deprima y a que se vea involucrada en situaciones en las que se encuentra vulnerable. Cada uno de los capítulos, profundizará en uno de estos aspectos, y nos mostrará cómo Carolina actuará y reaccionará ante lo que le va aconteciendo. Poco a poco, todo lo que experimenta, la va a llevar a que su autoestima baje cada vez más y que tenga que lidiar con sus responsabilidades, la falta de oportunidades, sus contradicciones, su fragilidad, sus deseos, su anhelos, sus frustraciones y hasta con su propia salud mental.

A medida que Carolina experimenta las diferentes situaciones que nos propone Inframundo, va a atravesar por diferentes estadios en los que su oscuridad poco a poco comenzará a tener entidad propia, hasta ser una protagonista más de la trama que aporta un ápice de fantasía a la historia y que hace que nos preguntemos por su verdadera naturaleza. Así, mientras vive su vida y se relaciona con otros y con otras, paralelamente, también se relacionará y conversará con su propia sombra, su verdadera y eterna compañera que le es fiel y no la abandona. ¿Acaso Carolina aceptará su oscuridad para lograr convivir con sus propios demonios?

Por la temática que trata el trabajo de China Ocho, ”Inframundo” se torna en una historia que hace eco en el lector y en la lectora, por lo que lleva a empatizar con Carolina. Las 96 páginas que componen la obra, al mismo tiempo que exploran el monstruo interno de la protagonista, también nos recuerdan lo difícil que puede llegar a ser la década de los 20s, ya que, más allá de consistir en un momento de la vida en el que deseamos dejar de depender de nuestres mapadres para valernos por nosotres mismes. «Inframundo» nos recuerda lo complejo que puede llegar a lograrlo en un país como el nuestro, sumado a ciertas situaciones e injusticias frente a las que muchas veces aún no sabemos del todo cómo reaccionar, al patriarcado y al mundo capitalista muy poco ideal al que nos tenemos que enfrentar.

En este sentido, uno de puntos de inflexión de la historia llega cuando Carolina lograr mudarse con el fin de adquirir más libertad y más intimidad. Por un lado, vemos lo dificultoso que le resulta económicamente, y por otro, cómo dejar la casa de sus mapadres no llegar a ser una solución para terminar con su oscuridad y con los problemas que la persiguen. Otro de los temas clave que explora la obra, es el “no es no”, el abuso, la vulnerabilidad como mujeres, la necesidad de aceptación de los y las demás y el modelo de cuerpo que nos impone el capitalismo. Todos temas evidentemente muy fuertes y muy vigentes y que, en forma muy acertada, artistas gráficos/as como China Ocho, hoy se atreven a hacer explícitos en las viñetas para contribuir con la concientización sobre estas problemáticas que en cierta forma nos atraviesan a todes y hacer visible lo invisible.

Desde la perspectiva gráfica, la obra de China Ocho, evidencia una investigación estética muy minuciosa, que logra acompañar a la protagonista a lo largo de las viñetas y que se transforma junto con ella. La paleta de color y el trazo resultan un complemento perfecto al relato, puesto que por momentos parecen clamar por ayuda al lector y a la lectora, lo que hace imposible no sentirse interpelado e interpelada por el deseo de querer hacer algo por Carolina. Toda la obra parece ser un grito de color que por momentos nos recuerda a un cuadro fauvista con sus pinceladas directas y vigorosas y con pocas mezclas de tonos para evitar los matices.

De lo expuesto, el trabajo de China Ocho, a la vez que nos retrotrae a muchas de las situaciones que pudimos llegar a vivir en nuestros 20s y a esos monstruos con los que probablemente de alguna forma muches hemos tenido que lidiar o con los que aun lidiamos, se funde en un trabajo de denuncia, que nos coloca frente a nuestros ojos muchas de las situaciones injustas en la vida que muchas veces se vuelven invisibles y que, sin embargo, nos bajan la autoestima y nos despojan de nuestras herramientas para defendernos. La pregunta es: ¿hasta cuándo, hasta dónde y cómo podemos afrontar estas situaciones manteniendo nuestra cordura?

Seguí a Jules de Menta en https://www.instagram.com/julepedementa7/