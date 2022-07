Jack Kirby: los inicios (parte 5)

La última aventura de Green Arrow y Speedy que dibuja Jack Kirby es “The Green Arrow’s First Case” (con guión de Ed Herron), destinada a convertirse en el origen “moderno” de Green Arrow. En estas siete páginas es donde más se luce el dibujo de Kirby, donde se lo ve más suelto, más atrevido. Nunca sabremos si la idea del ídolo era iniciar acá una nueva etapa más jugada para el personaje, o cagarse en todo porque ya sabía que sería su último trabajo para DC en muchos años. El encontronazo final con Schiff sobrevino cuando el coordinador, luego de contactar a Kirby y los hermanos Wood con la agencia de George Mathhew Adams, pretendía quedarse todos los meses con un porcentaje de lo que los autores cobraban por la tira de Sky Masters. Incluso le reclamó este dinero a Kirby por vía judicial. Este conflicto dejó al maestro fuera de DC durante más de una década, tras haber aportado (en este breve período de menos de dos años) un poco más de 600 páginas de historieta. Por suerte en ese momento había una editorial más receptiva para el tipo de trabajos que quería encarar Kirby, y se llamaba Marvel. Ahí le fue un toque mejor.

8. LA MOSCA, LOS MONSTRUOS Y MARVEL

En 1959, mientras el Rey dibuja Sky Masters, Joe Simon trabaja en una línea de comics para la editorial Archie. Los viejos amigos se reencuentran y producen dos números de The Adventures of the Fly (un superhéroe creado por Simon) y un par de historias en las que actualizan a The Shield (un clon del Captain America que Archie publicaba desde los ´40, cuando la editorial se llamaba MLJ) y aparecen en la revista The Double Life of Private Strong. Nos on trabajos demasiado espectaculares, pero tienen su importancia por tratarse de la última colaboración entre los miembros de la consagrada dupla.

Y ahora sí, retrocedemos unos meses hasta fines de 1958, cuando Kirby regresa a la alicaída editorial Atlas. Ahí se encuentra con que la desolación es total: de todos los empleados que trabajaban en la empresa de Martin Goodman, sólo queda Stan Lee, quien arma revistas muy berretas con republicaciones de historias viejas y poquísimo material inédito. Stan le confiesa que la editorial está por desaparecer, pero Jack, que tiene muy poco trabajo y pocas ganas de volver a agachar la cabeza frente a editores más poderosos, decide apostar por Atlas y ayudarlo a Lee a salvar la editorial donde haía nacido Captain America. Juntos empiezan a crear insólitas aventuras de un género que tampoco existía hasta ese entonces: los monstruos gigantes.

Hasta 1958, los chicos conocían a Godzilla, y cuando aparecía un monstruo gigante en un comic, era rápidamente vencido por un héroe. Ahora, Lee y Kirby le otorgan el protagonismo a estas bizarras criaturas, que pueblan las páginas de revistas como Tales to Astonish, Strange Tales, Tales of Suspense, Journey Into Mystery, Amazing Adventures y World of Fantasy, todas antologías en las que aparecían también breves historias de brujas y fantasmas dibujadas por Steve Ditko, Don Heck, Dick Ayers y otros habituales colaboradores de Stan Lee.

En el nº1 de la revista Strange Worlds (Diciembre de 1958) vamos a ver la primera colaboración entre Stan y Jack, la dupla que va a revolucionar el comic norteamericano en los ´60. Se trata de una historia titulada «I Discovered the Secret of the Flying Saucers», de apenas siete páginas, centrada en una invasión alienígena de esas que en los comics de aquella época sucedían una vez por semana. El desfile de criaturas monstruosas creadas por Lee y Kirby abarcará nada menos que 67 aventuras cortas, de 13 páginas, en las que la dupla rara vez repetirá a los mismos bichos (ni mucho menos a los humanos que los enfrentan), y de donde saldrán unos cuantos monstruos ignotos como Mwoomba, Grottu y Zarkorr, y otros que con los años adquirieron más fama, como Fin Fang Foom y el hoy muy querido Groot. Y después, lógicamente, este tipo de relatos pasará de moda y revistas como Tales to Astonish, Strange Tales, Tales of Suspense y Journey Into Mystery cambiarán sus contenidos de manera radical para convertirse en hogar de una nueva camada de superhéroes. Pero el reinado de los monstruos continuará hasta 1962, cuando Atlas ya no se llama más Atlas, sino Marvel.

Una de las primeras revistas que edita Martin Goodman con este nuevo nombre es el nº17 de Rawhide Kid, con el que -en Agosto de 1960- Stan Lee y Jack Kirby retoman una serie que se había cancelado unos años atrás, cuando la editorial (Atlas) se achicó de golpe. Rawhide Kid era un clásico comic de cowboys, en el que Stan contaba historias de 6 páginas, de 13, de 18… le costaba encontrar el formato. En general, los argumentos hoy parecen trillados, obvios y muy anticuados, pero se pueden rescatar los bloques de texto, en los que la prosa de Lee está casi siempre muy inspirada.

También en esta época Stan y Jack producen historias cortas (a veces de apenas 5 páginas) para otra revista protagonizada por un cowboy, en este caso el Two-Gun Kid. Los dibujos de Kirby en ambas colecciones están buenísimos, entintados con elegancia por Dick Ayers, que lo hace menos granguiñolesco, menos cabeza. Acá hay machaca, pero no está ni por casualidad tan enfatizada como en los comics de superhéroes que dibujaba el Rey. Olvidate del festival de las líneas cinéticas, las onomatopeyas zarpadas y demás. Kirby mezquina fondos a lo bestia (cuando los dibuja, están muy bien) y sorprende con muy buenos caballos, algo siempre difícil de dibujar. La narrativa se va soltando con el correr de los episodios y para el final ya se ve al Kirby insumergible que uno asocia con la Marvel de los ´60. La colaboración entre Lee y Kirby en Rawhide Kid se extiende hasta el nº32, y en Two-Gun Kid hasta el nº62, ambas de principios de 1963, cuando el ídolo deja el Lejano Oeste para sumar nuevas series de superhéroes (y una de guerra).

Pero la historia de Kirby junto a los superhéroes de Marvel ya se contó muchas veces, así que este es un gran momento para ponerle punto final al informe.