Jessica Jones (parte 1)

Alias, el gran comic

Jessica Jones debutó en Septiembre de 2001, en el nº1 de Alias, una revista creada por el guionista Brian Michael Bendis para el sello MAX, una línea de Marvel Comics en la que se podía publicar material apuntado al público adulto. La idea base de Alias es una detective que se mueve por los márgenes del Universo Marvel, mal llevada, alcohólica, que fue heroina y dejó todo, con puteadas, sexo, violencia y mala leche a niveles que nunca antes se vieron en la editorial de Stan Lee. Para que se den una idea, no sólo la serie arranca con un “FUCK!”, sino que en las tres primeras páginas hay 11 “fuck” ya sea solo o conjugado. Por supuesto la gracia no está en las puteadas, pero el impacto resultó tremendo.

Con dibujos del oscuro dibujante Michael Gaydos, portadas de David Mack, colores de Matt Hollingsworth y flashbacks de Mark Bagley, Jessica Jones descolló durante 28 números. Al igual que Bendis, Gaydos nació en Ohio y asistió al Cleveland Institute of Art. Trabajó para Marvel, DC, Image, Virgin, Fox Atomic, Tundra, NBM, Caliber y los libros de juegos de White Wolf entre otras, ya sea en comics o ilustraciones a lo largo de 30 años. Pero volvamos a Alias. Partimos de una idea de Bendis que le propone a Joe Quesada hacer un comic policial adulto, protagonizado por Jessica Drew, quien fuera Spider-Woman. Marvel le paró el carro y le negó el uso de ese personaje, por lo que BMB creó otra Jessica y tuvo más libertad y vuelo. Si bien BMB negó esto, las apariciones de la ex Mujer Araña dan a entender lo contrario.

Sexo, puteadas a granel, clima oscuro, una ruptura con el mundo de los superhéroes coloridos, depresión, alcoholismo, diálogos brillantes, la comida sin masticar, más sexo y puteadas, bajada de línea, problemas con la ley, personajes realmente humanos, el banquete está servido y Alias es un golazo.

Luke Cage y Carol Danvers son personajes reconocibles recurrentes pero actúan sus roles como personas, no vienen como superhéroes a salvar el día. Matt Murdock, Steve Rogers, Rick Jones, en los primeros números de la serie Bendis da cátedra de cómo contar excelentes historias dentro del Universo Marvel sin usar superpoderes. La vida personal de Jessica y los casos que le llegan se entremezclan para tejer guiones atrapantes y muy eficaces. Jessica tiene poderes, intentó ser una heroína tradicional y fracasó. Todo su pasado es riquísimo y Bendis nos lo va a habilitar con cuentagotas, con algunos flashbacks y pocas pistas. Hay algo muy oscuro en su pasado y no lo sabremos hasta casi el final de la serie. Aparece Scott Lang pero solamente como interés romántico que pierde contra el recuerdo de Power Man. Y se suman J.J. Jameson y la mitología de Spider-Woman en la búsqueda de Mattie Franklin, con drogas de por medio, la otra Jessica, Speedball, Ka-Zar, pero el pasado la alcanza y vuelve el Purple Man.

La serie explota en un final tremendo y Marvel quiere a Jessica bien dentro de la continuidad, bien al alcance del público masivo, sin sexo, sin puteadas, sin advertencia para los adultos.

BMB acepta convertir a Alias en The Pulse, un nuevo título que arranca en 2004 con Mark Bagley y Scott Hanna en la faz gráfica, muy lejos de la oscuridad de Alias. Acá Jessica colabora con el Daily Bugle y comparte el título con el experimentado periodista Ben Urich. Los ‘casos’ que persigue Jessica se convierten en notas de investigación en el diario de J.J.Jameson y si bien las historias están buenas y tienen muchas apariciones de Spider-Man y su ‘universo’, The Pulse termina en el nº 14. A pesar de haber vuelto a reunir al equipo con Gaydos y Hollingsworth, BMB tiene tanto laburo que decide cancelar esta original idea y poner toda la carne en el asador de los Avengers. De hecho, Jessica como prometida de Luke Cage (ya padres de Danielle) pasa a formar parte del elenco de los New Avengers y, pegado al fin de The Pulse, sale el New Avengers Annual 1 (Junio, 2006), «Happily Ever After» con el casamiento de Jessica y Luke, con un montón de invitados y un cura de lujo: Stan Lee.

Prendé la tele

Jessica sigue como personaje secundario en Avengers, hasta que se produce lo impensado: en busca de personajes de bajo presupuesto, Netflix logra un éxito con Daredevil, y ante la necesidad de héroes con poco disfraz y ambiente urbano, entran en la ecuación Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones. La serie de nuestra detective favorita tuvo tres temporadas a cargo de Melissa Rosenberg, con Krysten Ritter como Jessica, que van en un notorio declive de calidad. La primera -contra el Purple Man- es muy buena (aunque no sea púrpura); en la segunda aparece el personaje de la madre como un experimento de Karl Malus y es bastante pava, mientras que la tercera con mucho Patsy Walker y tras los pasos de un psicópata no es siquiera interesante. Son en total 39 episodios, el primero de Noviembre de 2015 y el último de Junio de 2019. Además, Netflix casi lo logra al plantear una serie que juntara a todos estos personajes como The Defenders, pero el guion hace agua y no llegan a contar nada interesante. Ocho episodios desde el 31 de Julio de 2017 sirven para ver a Jessica en acción junto a Matt Murdock, Luke Cage, Elektra, Misty Knight, Danny Rand, y los otros personajes de Hell´s Kitchen y alrededores. Una lástima. Estaba todo preparado para un Heroes for Hire excelente y no llegó a mucho.

Las temporadas en Netflix sirvieron para que en el 2016 Marvel le diera luz verde a un nuevo número 1 de Jessica Jones a cargo de Brian Michael Bendis y Michael Gaydos, nuevamente con muy buenas ideas y nuevamente con un final antes de lo esperado. Esta serie sólo para adultos (muy buena, a pesar de no tener los “fuck” ni sexo) dura apenas 18 números y se cerró con la salida del guionista de la editorial. Jessica también fue miembro del grupo The Defenders con los mismos personajes que la serie de Netflix para seguir con el delito.

Claro que cuando BMB se va de Marvel, Jessica pasa a ser un juguete más entre las propiedades de Disney-Marvel y cualquiera puede ponerse a escribir historias donde aparezca la detective, incluso puede volver a ser una superheroina común y corriente, casada con Luke, madre de Danielle, y el Purple Man puede volver a perturbarla cada vez que un guionista se quede sin ideas. Tal es el caso de Kelly Thompson en la serie directo para la web de Jessica, con Mattia de Iulis y Marcio Tanaka en la faz gráfica, donde ella está con un traje heredado de Miss Marvel y todo huele a choreo de Bendis.

Hasta acá, la historia oficial. El lunes que viene, nos zambullimos en la historia ficticia de esta atípica heroína.