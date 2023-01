Hace ya un tiempo Majox, sube sus trabajos gráficos humorísticos ácidos de su personaje ‘La Negra Gedienta’ a sus redes sociales, principalmente a Instagram. Luego de un labor de selección y de curaduría, en Septiembre de 2022, la artista publicó un recopilatorio a través de la editorial Historieteca. A fines de 2022 le hicimos una entrevista en el canal de YouTube de Comiqueando; hoy nos volvemos a sumergir en su trabajo para analizarlo más profundamente.

Desde la primera página, conoceremos a ‘La Negra Gedienta’, un personaje que dice lo que piensa sin filtros y que no va a dar vueltas para expresar sus intenciones y deseos. Vemos al personaje en plena conversación con un chico, a quien le deja muy claro que, el hecho de que sea simpática, no significa que vaya a pasar nada sexual entre él y ella. Así arranca el libro de humor de Majox, con una clara declaración de intenciones.

Poco a poco, Majox no presenta a les otres personajes que acompañarán a la Negra a través de este libro recopilatorio. En cada una de las situaciones que nos presenta la autora, no faltará un humor gráfico completamente ácido, que dejará de manifiesto que su objetivo será escandalizar sin dar ningún tipo de rodeos. La Negra no se guarda nada y, viñeta a viñeta, interpelará a sus amigas y las hará repensar su realidad y sus relaciones sexoafectivas. Básicamente, de eso se trata la tira de Majox, de hacer reflexionar al lector y a la lectora a través de la sorpresa, del ‘agite’ y del posible ‘rechazo’ social a lo que puede llegar a decir una mujer, por el simple hecho de ‘ser mujer’, en ciertas situaciones en el que la sociedad patriarcal se hace completamente explícita y evidente. La Negra dice lo que muches no nos animamos a decirle a otres. Ella no se guarda nada y expresa sin vueltas lo que muchas veces querríamos expresar en ciertas situaciones y contextos y que, sin embargo no lo hacemos por el miedo al ‘qué dirán’.

A medida que avanzamos en la lectura, conoceremos a algunas de las parejas sexuales de la Negra y veremos el tipo de relaciones que le interesa entablar. Si bien el personaje parece dejar siempre bien claras sus intenciones, nos será imposible no notar cómo ciertos vínculos en un momento parecen cambiar levemente para sorprender tanto a les lectores como al mismo personaje de sí mismo. Al respecto, es aquí donde es posible vislumbrar la propia incapacidad que muchas veces tenemos las mujeres -e inclusive los géneros en general- para leer nuestra propia realidad y, por tanto, en ciertos momentos, caer irremediablemente en la propia contradicción, aspecto intrínseco del cual no podrá escapar nunca del todo la humanidad. De cualquier forma, presumiblemente, este sea el punto de giro que nos haga darnos cuenta de que no nos encontramos ante micro-chistes aislados que no tienen nada que ver uno con otro, sino ante una historia que busca decirnos algo de una manera más transversal para construir página a página un relato en el que el personaje de la Negra muta junto con su entorno, para repensarse finalmente a sí misma.

En ese viaje que nos propone Majox para la Negra, la libertad, el placer femenino y el disfrute de la sexualidad tienen un lugar central, por lo que veremos desde conversaciones sobre sus encuentros íntimos con quienes tiene relaciones sexuales, como juguetes sexuales en diferentes situaciones, los cuales serán los verdaderos protagonistas de muchos de los chistes que nos presenta la autora. No faltarán tampoco algunas situaciones hilarantes que buscan poner irónicamente en evidencia al patriarcado, al mismo tiempo que rozan lo absurdo con un cierto tinte de ciencia ficción, como lo es en un momento el ‘modo idealizar al boludo’ del interruptor.

Desde la estética y el estilo gráfico, todo el trabajo que hace Majox en su libro mantiene una línea bastante homogénea, caracterizada por un trazo simple y muy definido, pero que tiende a resaltar las características físicas de los personajes, como así también las expresiones y los gestos faciales y corporales en los que, tanto la Negra como demás personajes, pretenden todo el tiempo decirnos algo. Todo el libro sostiene la acromía, por lo que es mediante el negro sobre el blanco de la hoja que la autora logra construir todo el universo de sentido de ‘La Negra Gedienta’ a lo largo de las páginas y consigue contar una historia coherente que se sostiene hasta el final y que deja al lector y a la lectora con ganas de más.

Con su tono crítico social y al mismo tiempo provocativo y desafiante, ‘La Negra Gedienta’ resulta un libro definitivamente complejo que, en función de los temas que aborda, propone una lectura y relectura orientada a decodificar diversos mensajes que pueden llegar a interpelar al lector y la lectora para hacerlo/a reflexionar sobre la libertad y el placer de las mujeres dentro de la sociedad patriarcal.