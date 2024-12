Las mujeres de mi vida

El 12 de Octubre de 2022, Maitena inauguró su primera muestra retrospectiva en el Centro Cultural Kirchner. De la exposición, que continuaría hasta Abril del 2023, surgió el libro del mismo nombre. A fines de Octubre, pero de 2024, finalmente vio la luz esta particular antología de las tiras de la artista.

Al recorrer las primeras páginas, hay algo que enseguida llama la atención. Como lo fue en su momento la curaduría de la muestra -tal como comentó en aquel episodio de Historieta al Ataque para el canal de YouTube, allá por el hoy lejano Diciembre de 2022- se trata de un trabajo exhaustivo y arduo que compila no solo la obra de su vida, sino que es mucho más que eso… En un extenso y justificado prólogo, Maitena cuenta cómo surgió la muestra, lo que la lleva a abrirse por completo para mostrar y contar el proceso de producción y diseño del producto que finalmente se pudo disfrutar en el CCK. Pero si hay algo que destaca entre todos esos párrafos y todas esas palabras, es que Maitena se abre a sus lectores y confiesa allí quiénes son las verdaderas ¨mujeres de su vida¨. ¿Acaso son solamente aquellas ¨mujeres alteradas¨ que la hicieron tan reconocida?

Hay mucho texto, hay mucha prosa. De comienzo a fin, todo el libro resulta en una obra que emana una necesidad tremenda de contar para ir más allá de la viñeta. A lo largo del libro, Maitena, todo el tiempo repiensa su obra y así, se repiensa a sí misma. En un mundo como el que vivimos hoy -o al menos en el que pudimos vivir de un tiempo a esta parte hasta aquí-, en el que los movimientos feministas pudieron -y esperemos que aun puedan- pisar fuerte y cuestionar el patriarcado, Maitena reconceptualiza su trabajo. La artista busca darles un sentido a sus tiras cómicas en el presente, pero sin olvidarse de que, en cierta forma, corresponden a otra época en la que a las mujeres nos hacían reír y llorar, y «alternarnos» otras cosas…

Desde esa perspectiva, se vuelve una antología que, más allá de su nostalgia y de beber de sí misma, se reactualiza y es capaz de mirar hacia el futuro. Obviamente esto no solo se expresa en palabras, sino en las personajes, en dibujos, en viñetas a lo largo de su obra. Porque Las Mujeres de mi Vida es, sobre todo, un libro de humor gráfico.

Pasado, presente, futuro, todas cuestiones que a Maitena, evidentemente, le preocupaban en el momento de apogeo de su obra. Ahora, ya en una zambullida total en esas viñetas que Maitena elige para traer de vuelta en este libro, muchas son tiras que hablan del paso del tiempo, hasta llegar a esa última década del Siglo XX, que para muchas fue bisagra y marcó el comienzo de cambio época. Veremos mujeres en todas las décadas, que a medida que se acercan a los ´90, parecen alterarse cada vez más. Pero esto del paso del tiempo que Maitena junto con su curadora llaman ¨El tiempo no para¨, a manera de algo así como una sección que compila todas las viñetas en esta línea, es solo la punta del iceberg.

La artista desafía su trabajo y propone una lectura profunda de su obra desde el presente en el que aparecen una gran diversidad de temas. Por nombrar algunos, se encuentran: la existencia en sí, en lo que podríamos entender como la sección de ¨¿Ser o no Ser?¨; la sororidad en un tiempo pasado no tan lejano en ¨De mujer a Mujer¨, el significado del amor romántico en ¨¿Y esto era el Amor?¨; las relaciones socioafectivas en ¨Maldita Monogamia¨; lo heteronormativo en ¨Maldito Patriarcado¨; la hegemonía de los cuerpos en ¨Mi cuerpo, nuestro Mandatos¨; las relaciones madre-hija en ¨¡Mamita Querida!¨y hasta lxs niñxs, en ¨Deliciosas Criaturas¨.

Aclaración: hasta aquí solo se habló de lo que fue la Sala 2 de su muestra, esto es, la llamada ¨Mujeres Alteradas¨, que compila las tiras del paso de la artista por la revista Para Ti. Es en toda esta gran parte del libro, donde se rastrea esa Maitena en todo su esplendor, con su estética visual tan particular e inconfundible. A lo largo de las viñetas, aunque hay algún que otro dibujo en tonos quizás más fríos, en general predomina una paleta de colores cálidos; y eso tiene mucho sentido, porque esas mujeres en general están alteradas, eufóricas, prendidas fuego, al mismo tiempo que parece que no le encuentran sentido muchas cosas de la vida cotidiana.

A esta gran sala, la número 2, a la que obviamente corresponde a gran parte del libro, también se le suman otra. Por ejemplo, la Sala 1, llamada ¨Proceso Creativo¨, a la que se pasó por alto porque ya eso significaría spoilear demasiado el libro, así que es mejor dejarlo para quien lo lea. Lo mismo se puede decir de la Sala 5, llamada ¨Sexo Explícito¨, correspondiente a los trabajos en revistas como Sex Hum®, Fierro y Cerdos y Peces. Con la Sala 6 estamos en la misma, su nombre la dice todo: ¨Acá no hay Chistes¨.

La Sala 3, llamada Superadas, corresponde a la etapa de la artista en diario la Nación. Se trata de tiras donde las personajes mujeres de Maitena parecen ya estar más de todo, puesto que no les importa cumplir ningún tipo de mandato tradicional de la sociedad. Las mujeres ¨superadas¨, dicen lo que quieren, no tienen filtro y tampoco les importa. En esta gran Sala que es la 3, empiezan a tener mayor presencia otras paletas que compiten de alguna manera con esos colores tan cálidos de la Sala 2. Si se compara con las mujeres de la Sala 2, sus expresiones ya no son de mujeres sorprendidas por lo que les pasa, con esos ojos que se le salen de la cara, sino mujeres que por momentos parecen hartas de todo, al filo, repodridas y por otros momentos, completamente indiferentes.

¿Y qué decir de la Sala 4 llamada «Curvas Peligrosas»? Corresponde a su trabajo entre 2003 y 2005, para La Nación Revista, antes de hacer gran pausa en su labor como humorista gráfica. Con un estilo más parecido al actual (en su tira diaria en Clarín), con trazos algo más delicados y amables, la artista parece poner en tensión todas esas grandes temáticas que aborda en su obra, en una combinación de ferocidad y dulzura.

¿Y cómo terminar esta nota tan extensa? Con la Sala 7, llamada ¨Línea Peluda¨. Sí, es la sala final y la gran sección final del libro, pero en algún punto tiene sentido y no es solo por un número, por ser el final…Terminar aquí es reconocer el legado de Maitena, esas autoras e historietistas que se inspiraron en algún momento en ella y hoy militan a través de la historieta. En este caso, se trata del colectivo transfeminista surgido durante la lucha por la ley por la ampliación al Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Pero este es solo un ejemplo, poque son muchas más las historietistas y humoristas gráficas allá afuera…y todos los días se multiplican.