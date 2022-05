Los 50 años de Vampirella (parte final)

En la entrega anterior mencioné en algún párrafo que Christopher Priest tiene una visión muy particular sobre los personajes que pueblan el universo de Vampirella. De movida, Vampirella misma tiene una personalidad mucho más hedonista de lo acostumbrado. Mientras en otras versiones apuntaba más para el lado de usar el sexo como un recurso, y su sexualidad como un arma más de su extenso arsenal para el combate, en esta oportunidad da la impresión de que Vampirella simplemente disfruta del sexo y de experimentarlo simplemente por el placer que le produce, y está constantemente abierta a ese placer.

Esta es una Vampirella más parecida a los vampiros se suele ver actualmente en televisión, con un aire muy relajado, a pesar de que le siguen ocurriendo las mil y una bizarreadas una detrás de la otra, y de que en esta oportunidad incluso la vemos hacer terapia (o intentando), no deja pasar las oportunidades que se le presentan para acostarse con un/a amigo/a, o ir a tomar sol a la playa (Vampirella no es como los demás vampiros, y puede tirarse tranquilamente a tomar sol), ya que por el solo hecho de simplemente ser quien es, atrae los problemas aunque no salga a buscarlos.

Respecto a los personajes secundarios, Priest realmente encuentra la forma de hacerlos brillar a lo largo de la serie, y llega a dotar a la serie de un reparto de secundarios que casi le disputan el protagonismo de la heroína principal. No llegan a tanto, pero sin duda Priest y Gunduz logran que cada personaje sea interesante, aún aquellos que duran muy pocos números, o que sufren alguna transformación muy dramática con respecto a cómo son presentados inicialmente (que sería el caso de la mayoría, pienso yo).

Todo ese desarrollo a fondo de cada secundario, le sirve a Priest para ir preparando el terreno para lo que vendrá más adelante, y que le va a dar la oportunidad de seguir trabajando con esos mismos personajes, pero en un título aparte, por fuera de Vampirella, aunque estrechamente relacionados. Dicho título se llamaría “Sacred Six”, y sería el primer spin-off de ésta etapa de Vampirella, que reuniría a una selección de aliadas y enemigas de Vampirella, bajo un objetivo común. Lilith, Nyx, la nueva Draculina (una ex amante de Vampi, quien tuviera un romance muy fugaz con ella en los primeros números de la serie principal), Pantha, Chastity (la misma de la antigua Chaos Comics, creada por Brian Pulido), y por supuesto, la propia Vampirella. Priest también escribe este título, aunque ésta vez es acompañado por Jae Lee.

De cualquier forma, ya estoy sobrepasando un poco de los límites pretendidos para éste recorrido de los 50 años de Vampirella, ya que “Sacred Six” es lanzada en 2020, cuando Vampi se aproximaba ya a los 51. Baste decir que el trabajo de Priest en esta serie mantiene el nivel que supo traer a la franquicia, y que Jae Lee por su parte, le otorga a este comic una calidad visual muy por encima de la media. Ayuda mucho el hecho de que por un lado, Lee es un artista de una calidad innegable, pero por el otro, su estilo se presta a la perfección para el tipo de historias y personajes de este título, ya que combina e integra como nadie la sensualidad y el horror, lo que nos lleva a una pregunta muy obvia… ¿por qué nunca antes tuvimos una serie mensual de Vampirella dibujado por Jae Lee???

Por supuesto, como es costumbre, a la par de todos los lanzamientos de series y mini-series, también hubo muchos proyectos especiales, entre ellos, los más destacables fueron un art-book titulado “The Art of Vampirella 2019 Poster Book”, publicado en Noviembre de 2019, y del que existen una edición HC y una SC; también salió una “Vampirella 50th Anniversary Limited Edition Gift Box”, que consistía en una caja decorada con imágenes de Vampi, que contenía un total de 10 TPBs.

Pero lo mejor fue la estatua inspirada en la famosa imagen de Vampirella con el murciélago, ilustrada originalmente para un conocido door-poster, por José Gonzalez y Enrich. De esa estatua salieron al menos dos ediciones, una a color y la otra en blanco y negro, ambas de edición muy limitada, y para poder realizarlas se recurrió a Kickstarter, una plataforma en la que los propios fans interesados en los productos ofrecidos, financian el producto y si logran llegar a reunir el mínimo requerido para llevar el proyecto adelante, el mismo sigue su curso. Si se llega al monto buscado en menos tiempo del esperado (Kickstarter da un tiempo límite para la publicación), se ofrecen “recompensas” que se desbloquean a medida que se alcanzan ciertos montos. En el caso de la estatua, ya ni recuerdo la cantidad de recompensas que se llegaron a ofrecer. De lo que sí estoy seguro es que habían logrado financiar la estatua en tiempo record.

Vampirella cumplió 50 años en Septiembre de 2019, y al momento de terminar este último artículo en este recorrido por toda (o casi toda) su historia, ya pasaron dos años y medio más. Sin embargo, nuestra chica sigue siendo tan joven y vigente como en el día de su primera aparición. Todavía sigue cautivando, embrujando y endiablando, como prometía ya desde la portada de aquel mítico primer número de Warren, ilustrada entonces por el no menos mítico Frank Frazzetta, quien la inmortalizó desde ese momento con una de las imágenes más icónicas de la cultura popular de la década del ´70.

Nada de todo esto es casualidad. Se ha dicho que no hay personajes malos, sino escritores malos, y respecto a Vampirella, se llegó a decir incluso que lo único interesante de ella es su traje revelador, que no tiene mucho que ofrecer en cuanto a historia y caracterización. Este repaso extensivo por su historia e historias, me han convencido, aún más, de todo lo contrario.

De hecho, ningún personaje que fuera realmente plano y unidimensional, logra durar mucho. Mucho menos, 50 años de publicación casi ininterrumpida, como es el caso de Vampirella. A lo largo de todo ese tiempo se han hecho todo tipo de historias, e incluso, quizás aún más que muchos personajes más celebres, se ha experimentado mucho, lo cual es un testamento a la gran fortaleza del concepto y la gran capacidad del personaje para adaptarse a épocas, tendencias y enfoques. Precisamente, esta adaptabilidad ha logrado ponerla al alcance de fans de todo tipo, que al contrario de lo que se cree, no son solo adolecentes vírgenes con la cara llena de acné o cuarentones en medio de una crisis de mediana edad. También atrae a mujeres y todo tipo de gente, de todos los andares de la vida. Es que Vampi es para todos, ya que como suele suceder con los verdaderos íconos culturales, logra llegar a todos, por distintas vías, pero siempre consigue cautivar a aquellos que se animan a conocerla.