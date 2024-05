Los comics de He-Man (parte 10)

Masters of Europe

En paralelo con todo el mundillo comiquero norteamericano, en Europa se comenzaron a gestar adaptaciones de MOTU que nada tenían que ver con estas. En 1986, London Editions Magazines, una división de Egmont Company que también publicaba algunos títulos de DC Comics, comenzó a editar su propia versión de la historia en el Reino Unido con Masters of the Universe, una revista quincenal de antología temática que contenía varias historias sobre los personajes. Algunas de las historias de esta revista eran autoconclusivas, mientras que otras continuaban en el siguiente número.

En esta versión de la historia, los británicos se dejan llevar por su propia mitología y de esta manera Sorceress elige a Adam como el campeón de Grayskully lo transporta a una dimensión donde adquiere gran poder y conocimiento. Una vez que regresa a Eternia, el héroe decide combatir el mal en todas sus formas y por eso forma un grupo de guerreros basados en la leyenda del Rey Arthur, influido por las historias que le contó su madre. Lo interesante de estas tramas, que dan por sentado varios de los tópicos de los minicomics, es la unión de los universos de He-Man y She-Ra, ya que las frecuentes apariciones de Hordak y sus tropas (no así la de la princesa y sus amigos), y las menciones a los conflictos en Etheria, dan constancia de ello.

Otra de las características es que de una página a la otra, una misma historia podía pasar del color al blanco y negro, lo que permitía una mejor apreciación del trabajo del dibujante, que nunca era acreditado, al igual que el guionista. De todas formas, en el libro Yo tengo el poder: la historia de los Master del Universo en España (The Force Books, autores varios), se señala que los guiones estaban escritos por Brian Clarke y dibujados por los españoles José Ortiz, Amador García, Joan Boix y Francisco Vilanova, entre otros.

Lo mejor de esta edición es que de una sola vez aparecían todos los personajes de Mattel, sin necesidad de recontar sus orígenes, aunque de tanto en tanto presentaban nuevas incorporaciones en los “Secret files of Scrollos”, el personaje inventado para actuar como narrador omnisciente frente al lector. En esa misma página en la que Scrollos presentaba los contenidos y hacía su editorial, se incluía una tira llamada Orko the Magician, con la que los autores incluían una (muy) pequeña dosis de humor. Un detalle interesante del nº 37 de esta colección es que en el episodio “Dreams”, He-Man y Orko conocen a los personajes de Disney y también a los protagonistas de algunos de los más renombrados cuentos infantiles, lo que abre una nueva puerta a historias psicotrópicas.

Además, la editorial propiciaba la creación de un club de seguidores del forzudo con una suscripción anual de apenas 3 libras, y desde el nº1 lanzaron un concurso con un premio consistente en una “BMX Battle bike”. Master of the Universe duró 72 números, que se publicaron entre 1986 y 1988, más algunos especiales extras.

En 1987, la editorial comenzó con la publicación de Masters of the Universe Adventure Magazine, que duró 28 números, y cambiaría su nombre en los últimos números (1990 y 1991) por el de Masters of the Universe: He-Man Adventure, en concordancia con la serie animada The new adventures of He-Man. En esta última etapa, los británicos publicaban comics producidos en Alemania por la editorial Ehapa, con su correspondiente traducción al inglés. Además, de estos títulos, London Editions Magazines también publicó entre 1986 y 1987 un comic She-Ra que duró solo 14 números, más tres especiales, uno de los cuales se titulaba “Twins of Power”, que estaba protagonizado por He-Man y la princesa del poder. En esta serie solían aparecer los mejores dibujantes de la franquicia, también españoles, con un Joan Boix muy inspirado.

La editorial alemana Interpart publicó su propia serie de comics en la Master of the Universe Megazin, subtitulada “Giganten des Universums” que estaba editada por Robert Mann y Wolfgang M. Biehler, con guiones de Wilfried A. Hary y dibujos de Michael Götze. Al igual que la versión inglesa, la alemana contaba historias totalmente originales con los personajes de los Masters que habían salido a la venta hasta ese momento, en revistas de antología de 36 páginas totalmente a color, a diferencia de las británicas que alternaban con blanco y negro. Los dibujos de Götze guardan un poco más de relación con los de la animación de Filmation, por lo limpio del dibujo, aunque siguen los patrones de diseño de trajes de Mattel. Un detalle a tener en cuenta es que estas historietas no estaban dedicadas a entretener al público infantil exclusivamente ya que contaban con algunas ilustraciones demasiado violentas o pavorosas, como Skeletor invocando magia sobre una pila de huesos humanos.

Hubo también “collector´s editions” denominadas “super-auswahlband” de 68 páginas que contenían las mismas historietas, una suerte de números atrasados. La serie comenzó a publicarse en 1984 de manera bimestral y llegó hasta el número 10.

A esta colección le siguió una publicada por Ehapa que duró 21 números entre 1987 y 1989, que décadas más tarde (en 2021) fueron reimpresos por Retrofabrik en siete volúmenes, más un tomo gigante con todo el material de Interlag. Estos comics fueron los que London Editions Magazines tradujo al inglés, por ser los que mejor se adaptaban a su estilo gráfico, ya que en los mismos se aplicaba una iconografía de “espada y brujería”, con páginas muy épicas, que contrastaban claramente con el material de Interlag.

