Los comics de He-Man (parte 12)

Tras el primer número producido por MV Creations y un número de preview, salió a la venta una miniserie de cuatro números, escrita por Val Staples y dibujada por Emiliano Santalucía y Enza Fontana, en la que Orko descubre un cristal mágico que incrementa sus poderes, lo que lleva a He-Man, el pequeño hechicero y Man-at-arms a consultarle a Sorceress por su existencia. Sorceress le pide a He-Man que lleve ese cristal, conocido como “la esquirla de la oscuridad”, para fusionarlo con el resto de la roca mágica a la que pertenece, sin saber que están siendo observados por Evil-Lyn. La hechicera intercepta a He-Man y lo convence de ayudarla a deshacerse del cristal, que tiene un efecto en el héroe similar al del Anillo Único de Frodo Baggins, pero con motivos oscuros detrás, como era de esperarse.

La segunda miniserie, de cinco números y realizada por el mismo equipo creativo de la anterior, encuentra a Man-at-Arms, Mekanek y Ram-Man enfrentando junto a sus soldados a un grupo de villanos liderados por Trap Jaw que solo buscan hacer tiempo para que Skeletor pueda robar una reliquia de un templo. La oportuna llegada de Teela y He-Man pone a los villanos en fuga, aunque Skeletor logra cumplir su cometido y se dirige a Grayskull, donde monta un dispositivo con el que pretende abrir un portal a otro mundo. Tras una monumental batalla con los Masters, He-Man acorrala a Skeletor que logra activar el portal justo cuando Duncan estaba a punto de desarmarlo, lo que ocasiona que este se desintegre ante los ojos de todos.

Sin embargo, a los pocos minutos, el general regresa y queda inconsciente mientras a lo largo y ancho de Eternia se suceden extraños hechos que afectan principalmente a Avion, la ciudad de Stratos, que sufre destrucciones súbitas y la invasión de unos hombres murciélago. Sorceress advierte a He-Man que el portal que abrió Skeletor podría no ser hacia otro planeta sino a una dimensión paralela que es todo lo contrario a la que ellos viven, por lo que el Man-at-arms que regresó no sería el original sino un duplicado espejo.

Otra mini-colección es la de Icons, en la que Robert Kirkman, Ian Richter y Val Staples relatan, con dibujos de Ej Su, los orígenes secretos de Beast Man, Mer-Man, Trap Jaw y Tri-Klops. Una característica de esta colección es que, por desavenencias con Jim Valentino, MV Creations se llevó su trabajo a la desaparecida CrossGen a partir del nº 2.

En ese interín, también publicaron el especial de Halloween, Power of Fear (guion de Staples y dibujos de Santalucía), y la Season One Encyclopedia de los Masters of the Universe, justo antes del cierre de la editorial de CrossGen (pese a sus buenos productos), que fue vendida a Disney.

La tercera entrega de He-Man and the Masters of the Universe de MV Creations (también publicada a través de CrossGen) es la miniserie Rise of the Snake Men, que salió a través del sello CrossGen (por causas que se explicarán más adelante) y que narra cómo Evil-Lyn junto a Kobra Khan y Rattlor lobran liberar a King Hiss y sus hombres serpiente con ayuda del báculo de Zodak.

Hiss toma prisionero a Skeletor mientras He-Man trata de impedir que Zodak precipite los acontecimientos por vengarse de Hiss, quien mató a su hermano en el pasado, donde ambos era parte de los Masters de He-Ro y King Grayskull. Los héroes detienen su batalla cuando advierten que el villano lanzó sus tropas contra Eternia, donde se librará una épica batalla con todos los guerreros que Randor ha podido reunir. Detalle aparte, cada número contaba con una página humorística al final escrita y dibujada por Tony Grate llamada Eternian Daze.

Tras el cierre de CrossGen, MV Creations lanza una serie regular que, por cuestiones de licencia, no llegó a superar los seis números. Allí, Lori Ann Scott escribe el guion basado en un plot de Staples y Santalucía y que cuenta con dibujos de este último y Enza Fontana, que cuenta cómo Evil-Lyn intenta abrir un portal a la dimensión de Despondos con ayuda del Count Marzo, para traer desde allí al inefable Hordak. Advertido por Sorceress, He-Man atraviesa muchas dificultades (un escuadrón de King Hiss, entre otras) y logra detener los planes de la hechicera.

He-Man descubre que Evil-Lyn ha quedado malherida y cree que es por su culpa, aunque en realidad fue golpeada por Marzo, y por eso la lleva al palacio de Eternia para que sea atendida. Mientras tanto, King Hiss busca manipular a un poderoso hechicero denominado The Faceless One, a quien cree padre de la hechicera, para que lo ayude a obtener el poder para conquistar Eternia desbloqueando el amuletos de Serpos, pero el mago hace oídos sordos. Sin embargo, The Faceless One visita a Skeletor y le pide que salve a Evil-Lyn, con lo que deja en claro que sí es su padre y que sabe que el villano no podrá resistirse a rescatarla. Lamentablemente esta serie se queda en una miniserie por la decisión de Mattel de no renovar licencias sobre su relanzamiento de la línea Masters of the Universe 200x tras su estrepitoso fracaso comercial.