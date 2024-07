Los comics de He-Man (parte 15)

Tras esta segunda serie, DC publicó tres especiales recontando, una vez más, los orígenes de He-Man, Skeletor y Hordak. El primero de ellos está escrito por Joshua Hale Fialkov y cuenta con arte de Ben Oliver, en tanto que el segundo comparte guionista y está dibujado por Frazer Irving. El número de Hordak tiene guion de Keith Giffen y Brian Keene y dibujos del propio Giffen muy en el estilo de Fourth World de Jack Kirby. Los dos primeros títulos aportan poca o nula información a esos personajes, pero en el tercero, Giffen va más allá y deja entrever que Hordak y Zodak, que se dan machaca cósmica a los largo de 18 de las 22 páginas, son hermanos. Sí, lo que acabás de leer. Después de 40 años nos enteramos de que estos dos personajes son hijos de Hordak Prime, cuyo cráneo rojo es el que Skeletor toma de manos de Sir Laser Lot.

DC Universe vs Masters of the Universo: regreso a la Tierra (pero sin Dolph Lundgren)

Hasta el momento, los Masters no habían llegado a la Tierra en las historias que DC Comics había publicado hasta el momento pero… ¿y si retomamos la vieja trama de la película de 1987? ¡Y daaaaale! La historia de esta miniserie, que cuenta con guion de Tony Bedard sobre un plot de Keith Giffen con dibujos de Dexter Soy, se ubica entre los números seis y siete del volumen 2 y cuenta qué pasó con Skeletor al finalizar el volumen 1. Asimismo, la versión del DC Universe que protagoniza esta historia es la del inicio de The New 52, en la época en la que Superman y Wonder Woman eran pareja.

En aquella oportunidad, el cabeza de calaca se salvó de una muerte segura a manos de un He-Man desatado cuando un aliado desconocido (que es el que verdaderamente controla el poder del cráneo de Hordak Prime) que en esta ocasión lo envía al planeta Tierra.

En el comienzo de esta historia, la reina Marlena (expulsada de Eternia por Skeletor cuando implantó su propia distopía) llega a la House of Mystery en busca de John Constantine en Nueva York para advertirle que Skeletor está en el planeta Tierra tramando un plan para robar toda la magia de este mundo.

Para su sorpresa, Constantine le señala que la conoce a ella y a Eternia, aunque creía que era un mito. En Paralelo, Skeletor captura a Black Alice, que le revela la existencia de Constantine y su Justice League Dark, a quien el villano creía… un mito.

En Eternia, He-Man, Teela y Man-at-arms rescatan a Evil-Lyn, que se ofrece a llevarlos con Skeletor a la Tierra gracias al vínculo de sangre del héroe con Marlena. Dicho esto, se lleva a los héroes junto a Constantine y los suyos. En paralelo, Skeletor ataca el atalaya de la Justice League y con su magia controla fácilmente al grupo y lo envía contra los Masters que están en la Batcave. Se produce un combate en el que los dos hombres más poderosos del universo se enfrentan y eso acaba con la muerte del krytoniano a manos del campeón de Eternia en los jardines de la mansión Wayne. Los miembros de la Liga recobran control de sí mismos ante esta tragedia y He-Man se transforma en Adam para ofrecer una tregua pero Evil Lyn se los lleva a Metropolis mientras Skeletor se pavonea ante Black Alice de que su plan para convertir a He-Man en el criminal más buscado de la Tierra ha funcionado.

Man-at-Arms logra reactivar un generador de portales hordiano y se transporta junto Battle Cat, Stratos y Moss Man a la Tierra, donde deciden visitar los cuarteles de la Justice League of América (la versión de The New 52, con Steve Trevor a la cabeza) donde son atacados sin saber las causas.

Skeletor se comunica con su nuevo amo para decirle que su plan está resultando y ahí se descubre, después de meses y meses de espera, que es te “nuevo” villano es… ¡Orko! Tras este spoiler (que se roba miserablemente la idea de la película con actores de Scooby Doo de 2002 en la que Scrappy es el villano ¿se acuerdan?), el pequeño mago, convertido en una fuerza del mal interdimensional, lanza una invasión de trollanos contra la Tierra para drenar todo el poder de la Tierra.

La batalla final se produce en la House of Secrets, donde se refugian Skeletor y Black Alice. Orko advierte al villano de que Adam y su grupo están rodeando la casa y decide lanzar un ataque preventivo tratando de controlar a todos los héroes y villanos del mundo para enviarlos contra ellos. Constantine evita que el hechizo caiga sobre él y la JLA, Batman y los Masters de Man-at-Arms y se dirigen al lugar de la batalla donde Skeletor ha llegado a un acuerdo con Adam y le explica cómo es que Orko se ha transformado en un villano de poder inimaginable a través del cráneo de Hordak Prime. Asimismo, Skeletor envía a Adam a Trolla para liberar a Superman, que fue hecho prisionero por Orko, mientras se desata la batalla entre Skeletor y los héroes contra todos los metahumanos controlados por el ex simpático mago.

Finalmente, todo vuelve a foja cero y de esta manera el héroe y sus amigos regresan justo a tiempo a Eternia para ponerse a las órdenes de Dan Abnett.