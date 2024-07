Los comics de He-Man (parte 18)

Injustice vs. Masters of the Universe

El videojuego Injustice: Gods Among Us se convirtió en un verdadero éxito, por lo que este fue el siguiente universo en la lista de DC Comics para que se cruce con He-Man and he Masters of the Universe gracias al guionista Tim Seeley y al dibujante Freddie E. Williams II. En este punto, hay que destacar la gran labor de este artista que, de nuevo, cumple con su objetivo de representar no solo dos universos sino tres, ya que a los Masters e Injustice, también le suma la mitología del Fourth World de Jack Kirby con gran acierto.

La historia, publicada en 2018 y situada en el mismo universo que He-Man/ Thundercats, comienza con el regreso del héroe a Eternia después de estar tres meses atrapado en una trampa que le tendió Faker, que se hizo pasar por él. Adam descubre con horror que el androide encarceló a los reyes Randor y Marlena y que tiene un gran cantidad de partidarios que aman su estilo de mano dura y nada de identidades secretas, algo que hizo el villano por su propia iniciativa. En los alrededores de palacio, Zatanna y Swamp Thing observan a Adam y más tarde lo reclutan (un poco a la fuerza) para el bando de Batman, que necesita seres mágicos para vencer al Superman fascista que domina ese universo. Adam acepta y se transforma en He-Man para ayudar al Team Batman, mientras la trama muestra que ha decidido ayudar a un maltrecho Skeletor que ha llegado a la Tierra (otra vez y van… aunque en esta ocasión en otro universo) y es reclutado como buscador de objetos mágicos.

Al mismo tiempo, Zodac viaja a gran velocidad a Eternia a advertirle a Sorceress que algo grande está por llegar pero “eso” ya está ahí y lo detiene con rayos omega. Darkseid ha llegado a Eternia, y sus esbirros liberan a los secuaces de Skeletor para añadirlos a su ejército invasor. Duncan advierte el peligro y recurre al castillo Greyskull para organizar una defensa junto a Sorceress, algunos Masters y héroes del DCU, ya que los villanos no tardan en llegar. En paralelo, Batman, que en realidad no es Bruce sino Damian Wayne, organiza el rescate de su padre pero la aparición de Wonder Woman, leal a Superman, da inicio a una nueva batalla en a que Superman y He-Man chocan por primera vez.

Las batallas en simultáneo tiene sus consecuencias en ambos planetas, por eso cuando Darkseid logra entrar a Grayskull, He-Man se queda sin el poder del castillo justo, justo cuando estaba mancillando el honor de Superman. Skeletor se rebela como aquel que envió a Darkseid a Eternia para que haga su trabajo sucio y deja eso en evidencia cuando le muestra la espada de Grayskull imbuida con el poder de… ¡Shazam! El combate entre ambos villanos es informado por Sorceress a Adam telepáticamente y este le pide a Superman que ayude a detener al gobernante de Apokolips, que está a punto de obtener la ecuación anti-vida.

El combate es largo y tortuoso pero en resumidas cuentas es favorable a He-Man y Superman que logran recuperar el orbe de poder, que el kryptoniano le pide a su nuevo aliado que lo ayude a evitar toda la distopía que creó el día en que asesinaron a Lois. Pero una vez en Metropolis, Superman revela que en realidad quiere usar la ecuación anti-vida para controlar absolutamente todo y entonces trata de asesinar a Adam, que convoca el poder de Shazam y logra vencerlo con poco esfuerzo. Finalmente, la situación de Eternia se controla, y el mundo de Injustice se libra del Superman fascista por siempre.

He-Man and the Masters of the Multiverse

Nos vamos a 2019 para una miniserie en la que el guionista Tim Seeley y el dibujante Dan Fraga exploran los famosos multiversos de los Masters of the Universe, cuando el anti He-Man llega a Eternia y comienza a absorber los poderes de héroes y villanos por igual al invocar al “poder de Hellskull”.

La acción se traslada a otro universo, la Anti Eternia, donde Keldor es un joven travieso que hace grafittis contra Randor con Beast Man y Evil Lyn a escondidas de los guardias de palacio, TriKlops y Trap Jaw. Pero estos tiene algo más importante entre manos, cuando capturan a la anti Teela cazando en los alrededores de Eternia. Cuando Randor ordena que la alejen de sus dominios hacia Hellskull, ella le asegura a Keldor que en todos los universos que conoce, él es el rostro de la maldad.

Keldor queda horrorizado con esta revelación y, tras fallarle a Evil-Lyn en la cama, es atacado por el He-Man del videojuego Tappers of Grayskull, justo antes de que haga su aparición… ¡el He-Man de Dolph Lundgren! Fiel a esa versión del personaje, este He-Man casi no habla pero le muestra a Keldor con su llave cósmica que el anti He-Man ha estado viajando a través de todos los universos conocidos para drenar su poder y volverse así invencible, como una mezcla ideal de Jet Li en The One (El único, 2001) y el Anti-Monitor de la Crisis on infinite earths de Marv Wolfman y George Perez.

He-Man le explica que deben evitar que el anti He-Man llegue al Power Prime, la fuente del poder de todos los castillos Grayskull del multiverso y que He-Man es en realidad un símbolo del bien en todos los universos restantes, que tienen a Eternia como su centro. El héroe le muestra un mensaje grabado por Gwildor, el creador de la llave cósmica, en el que le explica que tiene la teoría de que, a la inversa de lo que ocurre en los universos positivos, él es el único que puede derrotar al anti He-Man. Sin embargo, Gwildor no puede completar su mensaje ya que el anti He-Man lo asesina de improviso.

(El lunes que viene nos enteramos cómo sigue esta apasionante saga)