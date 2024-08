Los comics de He-Man (parte 19)

Seguimos el repaso por la miniserie He-Man and the Masters of the Multiverse (DC Comics, 2019) y llegamos al momento en que Keldor decide acompañar a los dos He-Man y todos terminan en el universo de The New adventures of He-Man, en la nave Eternia. Mientras el anti He-Man llega a ese universo, aparece el Skeletor cyborg y Keldor se da cuenta de que lo que le dijo la anti Teela era verdad.

La aventura continúa en el universo de la serie Masters of the Universe 2002 donde llega el anti He-Man y derrota con facilidad a King Hsss y Hordak, y los incorpora a su propia fuerza invasora. Keldor y sus He-Man tratan de formar una alianza con Skeletor y sus esbirros pero son capturados y encerrados en Grayskull, que cayó en las garras del malvado. He-Man llega a Grayskull junto a las fuerzas de Hsss y Hordak, y allí entabla combate con Skeletor, que libera a los Masters que tenía prisioneros y regresa a la normalidad a He-Man, al que había transformado en una suerte de fantasma para que pueda ver en qué había convertido Eternia.

El anti He-man triunfa nuevamente y viaja al universo de Filmation, donde es seguido de cerca por el equipo de Keldor, que no puede creer que haya un mundo donde He-Man enseñe moralidad. Sin embargo, deciden reclutarlo y viajan a la Montaña Serpiente en buscar de la starseed.

El anti He-Man hace su jugada y se entabla una batalla contra el He-Man de la película por la posesión de la starseed, una fuente de poder que tiene la particularidad de modificar la realidad a voluntad de su amor, pero también de corromper voluntades.

La llegada del Skeletor payasesco no mejora las cosas ya que trata de quedarse con la starseed pero -al verse dominado de alguna forma por el anti He-Man- decide dejar de pasar la oportunidad, mientras el He-Man de esa dimensión lanza su espada contra esa fuente de poder y la destruye con una tremenda explosión. El anti He-Man queda atravesado por la espada de Adam, mientras que Keldor queda muy herido por la explosión y la mitad de su cara queda como la de Skeletor, pero deciden seguir al villano al mundo en donde comenzó la leyenda: el de los minicomics de Alfredo Alcalá.

Lo mejor de este episodio es que, mientras van en busca de ayuda para contener al anti He-Man, el héroe de esta dimensión les narra la historia de las antiguas guerras que dejaron a Eternia devastada, una historia que quedó inédita en los minicomics. Al parecer, los dioses oscuros lanzaron su furia contra los eternianos debido a que estos habían dejado de lado lo mística en favor de la tecnología. La guerra entre hombres y dioses consumió al planeta por milenios hasta que finalmente los guerreros lograron enviar a sus enemigos a otra dimensión y Eternia se volvió el centro de todo, aunque el planeta quedó dañado.

Pero mientras los héroes hablan y hablan, el anti He-Man ha logrado unir las dos mitades de la espada de esta dimensión y se enfrenta a Skeletor, Beast Man y Mer Man. Se produce una tregua entre los He-Man y Skeletor y ambos deciden detener al verdadero villano que ya logró entrar a Grayskull, donde entabla una batalla con la diosa guerrera Teela. El combate es feroz y allí Keldor logra sacar su verdadero poder interior, tal como le había enseñado el Skeletor 2002.

La batalla final se desarrolla en anti Eternia, donde el anti He-Man regresa para reinar con el poder de todos los castillos Grayskull. Keldor lo sigue pero queda prisionero de los anti-Masters en el castillo de Hellskull. La llega del rey Randor y sus tropas (versiones heroicas de los villanos clásicos) da inicio a la batalla final entre Keldor y el anti He-Man para evitar que este modifique el multiverso a su gusto.

Pero este es un comic de DC, señores, y ese es un universo que el anti He-Man no visitó. De allí llega no solo el He-Man super saiyajin que va aumentado su poder a medida que hace más grande su espada, sino un ejército de ellos. Se revela que el príncipe Adam del universo Filmation no se quedó de brazos cruzados sino que emprendió su propia cruzada con ayuda de Man-at-Arms y Orko para reclutar a más y más versiones del héroe.

El anti He-Man no se rinde pero entonces Keldor juega su última carta y, tras acercarse a su sobrino logra agarrar la espada mágica y decir “por el poder de Grayskull”. El resto, es historia conocida, de hecho ya la contó Matías Depetris en un Maldito Mainstream, allá por 2020: https://www.comiqueando.com.ar/secciones/maldito-mainstream/he-man-and-the-masters-of-the-multiverse/