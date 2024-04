Los comics de He-Man (parte 2)

Como vimos anteriormente, He-Man comenzó como una colección de muñecos sobre Conan que se diseñaron para acompañar a la película, que resultó muy adulta, por lo que se creó una línea totalmente nueva, con el agregado de mini comics con el que contaban el origen secreto de cada personaje.

Un festival de mini comics

«Más allá de las más lejanas galaxias vistas por los más grandes telescopios de la Tierra. Más allá de los límites de nuestro universo yace otro lugar: un lugar de magia, misticismo, brujería y ciencia. Entre las nubes cósmicas gira un sistema solar con una estrella de tipo tres que brilla en el éter del espacio interestelar. (…) Alrededor de esta estrella gira un planeta de un brillo azul verdoso, con un manto de aire claro y esponjosas nubes rodeándolo. Un planeta de extraordinaria belleza y de gran diversidad. Este mundo, Eternia, representa un microcosmos de todos los planetas habitados del universo». Así comienza la biblia que le presentó Michael Halperin en 1982 a Mattel para introducir a los personajes.

Y lógicamente, los libros de la Serie Tres presentan un desarrollo más fiel a los planteos que hizo Halperin en la biblia, que después fue adaptada a la serie de televisión, y es por eso que él mismo fue comisionado por Mattel para escribir los guiones. Acá nos encontramos con títulos como Dragon’s Gift (El regalo del dragón) en el que se presenta a Granamyr, Masks of Power (La máscara del poder), The Secret Liquid of Life! (El líquido secreto de la vida), He-Man and the Insect People (He-Man y la Gente Insecto), Double-Edged Sword (La espada con doble filo), Temple of Darkness! (He-Man contra Skeletor en el templo de la oscuridad), Slave City! (Ciudad esclava), Siege of Avion (La invasión a Avion, la ciudad de Stratos) y The Clash of Arms (El círculo de la muerte), en donde se cuentan historias de He-Man alrededor de Eternia que generalmente terminan en un team-up con alguno de los personajes que se vendían junto al mini comic.

Esta tanda de historietas fueron realizadas, como ya se dijo, por el propio Michael Halperin (de ahí el cambio en el tono de las historias) y contaron con dibujos de Alfredo Alcalá, y Larry Houston, que también se encargó de algunos de los guiones y después se dedicó a trabajar en el departamento de arte de varias series animadas como Spider-Man (1981-1982), Spider-Man and his amazing friends (1981-1983), The Incredible Hulk (1982-1983), Super Powers: Galactic Guardians (1985) y Batman: The Animated Series (1992-1994), entre otras. Otro conocido que se puede encontrar entre los créditos de (algunos) de los mini-comics es Stan Sakai, el creador de Usagi Yojimbo, que hacía las letras a mano.

En 1985, Mattel lanzó la cuarta serie de muñecos y como la línea se ampliaba a pasos agigantados (no en vano ese año generaron ganancias por 400 millones de dólares), había que hacer más y más historias para justificar la presencia de estos nuevos personajes. De esta manera surgió The Obelisk (El obelisco), una estructura que obedece a He-Man y a Skeletor proveyéndole de guerreros a pedido, al menos por lo que dura en pie. Pero hay más y más locuras como la de Skeletor’s Dragon (El dragón de Skeletor) donde el villano revive un esqueleto de dinosaurio que después se transforma en Battle Bones (Combatesaurus en España), un sistema creado por Mattel para mantener ordenados los muñecos.

La tanda de historieta continúa con The Battle of Roboto (La batalla de Roboto) y Spikor Strikes (Spikor ataca), en tanto que The Stench of Evil! (El hedor de la maldad), Grizzlor, the legend comes alive (Grizzlor, la legenda cobra vida), Leech, the master of power suction unleashed! (Leech, el señor de la succión de poder desencadenado), Mantenna and the Menace of the Evil Horde! (Mantenna y la amenaza de la Horda del terror), Mattel comienza a presentar a los villanos de She-Ra, que por estos tiempos se mantienen bajo el ala protectora de la línea original ya que no se comercializaban con las muñecas de la princesa.

En Hordak: The Ruthless Leader’s Revenge! (Hordak, la venganza), se cuenta finalmente quién es Hordak, cuando éste trama un plan con su antiguo alumno Skeletor, que lo engañó y lo envió a otra dimensión junto a sus guerreros. Todo concluye en The Treachery of Modulok! (La traición de Modulok), en la que el villano deja a Skeletor para unirse al líder hordiano, con quien traza un plan para conquistar Grayskull.

Esta serie tiene guiones dirigidos al público infantil ya que, si bien los anteriores no eran una obra de Shakespeare, sí tenían un tono más oscuro. Estos libretos fueron obra de Karen Sargentich, Christy Marx, Eric Flyder, Gayle Gilbard, Jim Mitchell, Larry Houston, Phil White, Steven Grant, Tim Kiplin y Tina Harris. En la faz gráfica, el genial Alfredo Alcalá dibujó dos números para ser reemplazado por el debutante Bruce Timm, Chris Carlson, Jim Mitchell, Larry Houston, Mike Vosburg, Mike Sekowsky, Peter Ledger y Red Grant.

Por estos tiempos, el hoy consagradísimo Bruce Timm también realizó un cuento ilustrado llamado The Power of the Evil Horde featuring He-Man and Skeletor que se publicó junto a un cassette que narraba la misma aventura con las voces de los actores de la serie.

(el lunes, la tercera parte)​