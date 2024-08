Los comics de He-Man (parte 21)

En la tercera entrega de Revelation, Evil-Lyn recuerda su terrible infancia donde sus padres, que en realidad son sus apropiadores porque se la compraron a sus progenitores por monedas, evaluaban comérsela para sobrevivir. La niña escapa a través de las alcantarillas y conoce allí a una bruja, que le revela que vive allí desde hace décadas. La niña se convierte en aprendiz de la bruja bajo la promesa de no utilizar sus dones para el mal. Sin embargo, cuando ya tiene dominio de las artes mágicas, Evelyn regresa a la superficie en busca de sus padres, con el fin de torturarlos hasta que confiesen a quién se la compraron. La llegada de la bruja pone en fuga a la joven, que huye y es rescatada por Skeletor que la obliga a matar a su maestra y la lleva consigo como su nueva aprendiz. La historia termina cuando He-Man y Teela irrumpen en la Montaña Serpiente tras descubrir la conexión de Skeletor con el Orlax.

Si hay algo que demuestra esta entrega es que el derecho a la privacidad en Eternia es un mito ya que mientras He-Man y Tella machacan a los esbirros de Skeletor, Sorceress y Man-at-Arms ven toda la batalla desde la comodidad de las frías paredes de Grayskull.

Antes de escapar de He-Man, Skeletor le revela dónde halló al Orlax mientras que Evil-Lyn sorprende al héroe al desearle buena suerte curando “a su papá”, dando a entender que sabe el secreto de su doble personalidad ¿y se lo dijo al cabeza de calaca?

De vuelta en Grayskull, Teela y He-Man descubren que nada ha cambiado en el estado de salud de Randor, que ahora permanece al cuidado de la reina Marlena. Eso enfurece a Teela, que comienza a preocuparse por la ausencia de Adam, y realiza una serie de planteos sobre el comportamiento de todos los presentes que concluyen cuando explota en una suerte de éxtasis místico que despierta a Randor. Si bien la reina Marlena minimiza la situación, Teela cree que hay algo familiar en la magia que canalizó por lo que Sorceress la duerme y procede a borrarle la memoria de los últimos minutos con el fin de proteger su identidad.

Esta cuarta entrega salió a la venta en Octubre de 2021, justo a tiempo para el estreno de la segunda parte de la miniserie de Netflix, que en su trailer anuncia que Teela ya manifiesta los poderes que heredó de su madre.

El Masterverse

En Febrero de 2023, Dark Horse retomó la publicación de historias de los Master of the Universe con Masterverse, un formato que recuerda al “Elseworlds” de DC pero con el príncipe Adam como protagonista.

La historia comienza con una clásica derrota de Skeletor a manos de He-Man en las puertas del Castillo Grayskull, seguida por la retirada del villano y sus mercenarios de la zona y el regreso del héroe a su forma real: el príncipe Adam.

La historia se ambienta en los comienzos de Adam como He-Man por lo que este no puede creer todavía los increíbles poderes que posee, algo que siembra dudas sobre la idoneidad de su elección en Zodak, una suerte de guardián cósmico que llega poco después a visitar a Sorceress. La hechicera de Grayskull y Zodak deciden explorar en un portal que les permite acceder a un nexo de realidades en el que observarán en universos paralelos todas las posibilidades que acarrea la elección del joven príncipe.

En la primera de estas realidades, Sorceress y Zodak visitan una tenebrosa tierra en la que Adam, Teela y Orko se ven atacados por Skeletor y su ejército de las sombras en un mundo creado por Tim Seeley (guion) y Kelley Jones. “Por el horror de Grayskull”, dice Adam antes de desatar el terror entre los villanos. La segunda de las realidades, dibujada por el maestro Sergio Aragonés plantea un revival del primer librito de las historias que venían con los muñequitos, aunque diametralmente opuesta a la anterior, en la el humorista hace de las suyas a puro risa.

Sin embargo, Zodak sigue incrédulo ante estas posibilidades y pretende “hacer sufrir” a Adam, por lo que Sorceress, a quien el llama Teela-na, se interpone y comienza una batalla en la que termina por arrojar al rati intergaláctico a través de uno de los portales, hacia una nueva realidad. Allí Zodak es testigo de un mundo prehistórico donde Tee-la trata de rescatar a un Beast Man a punto de ser sacrificado por la tribu de un joven He-Man, que la enfrenta pero termina haciendo “team up” con ambos y el dragon Granamyr para evitar la invasión de Eternia por Hordak y sus secuaces.

¿Un he-Man vikingo? También hay uno en una nueva realidad en la que el héroe, junto a Ram-Man, Man-E-Faces y Stratos navegan los mares para rescatar a la hechicera de las manos del diabólico Skeletor y obtiene así la espada de poder y el deber de defender la isla de “Gray Skull “ tras pagar un alto costo.

Esta última experiencia convence a Zodak de las capacidades de Adam y junto a Sorceress se embarcan por otras realidades para ver a los héroes a los que He-Man inspiró en una Eternia que tiene a dos grupos de Masters batallando entre sí para ver cuál es el verdadero y cual el “faker”.

He-Sol es el protagonista de una nueva historia en la que se recuperan algunos elementos de la infame película de 1987 devenida en “cult film” en la que Dolph Lundgren es reemplazado por una versión “afro” del héroe. La batalla del inicio deviene en una reunión de He-Mans de varias dimensiones (uno de ellos un “hombre Cringer”) que desembarcan en la “Fright Zone” (la “zona del terror” de la serie de She-Ra) donde se enfrentan al villano Hordak y sus secuaces y todo termina muy al estilo “Shazam”.

Modulok consigue escapar a la batalla y se mete en el nexus, amenazando a Zodak y Sorceress, pero la irrupción de los He-Man termina salvando la situación y convencen al Guardián Cósmico de que Eternia está a salvo con estos campeones en cualquiera de sus realidades. Además de Aragonés y Jones, esta odisea cuenta con dibujos de E.J. Su, Eddie Nunez, Víctor Santos, Claudia Balboni, David Rubín, Daniel López, y Fico Ossio.

La forja no se apaga

En Septiembre de 2023, Dark Horse comenzó a publicar Masters of the Universe: Forge of Destiny, con guiones del ya conocido Tim Seeley y dibujos de Eddie Nunez, a quienes se vio en Masterverse.

La acción se traslada en esta ocasión a la isla de Anwat Gar, donde un mensajero del palacio de Eternos llega a ver a Hera Caine para anunciarle la visita del rey Randor, preocupado por la aparición de Skeletor y sus alianzas con los hombres bestia y los tritones de Merman. En Anwat Gar, Adam se hace amigo del príncipe Dash, o Sy Klone, como se lo conoce mejor, y su grupo de héroes, pero Evil Lyn toma su lugar y asesina a casi todos, lo que genera un conflicto diplomático entre los pueblos.

Ignorando esto, Randor continúa su recorrida para unificar a los pueblos de Eternia contra Skeletor y llegan a Madakan donde son atacados por la guardia de honor que busca llevar a Adam a la Justicia, pero este se transforma en He-Man y lo evita. Skeletor interviene en Anwat Gar y convence a Hera Caine de que llega a ayudar a llevar a Adam a la Justicia mientras el príncipe se dirige como He-Man a esa isla junto con Teela. Al llega son recibidos por un Dash furioso y desenfrenado, producto de un hechizo de Evil Lyn.

Skeletor logra tomar control de la Phlogista, el artefacto más poderoso de Eternia, con el objeto de poder usarlo para entrar de una vez en Grayskull adoptando una forma que le permita hacerlo, pero He-Man también aprende a usarla y la batalla sirve para definir un nuevo status quo en Eternia y en las estanterías de los coleccionistas con nuevas figuras de acción de ambos.

Masters of the Universe: Revolution

Al igual que ocurrió con la serie animada Masters of the Universe: Revelation, Dark Horse le encargó a los guionista Tim Sheridan, Ted Biaselli y Rob David escribir una precuela a la nueva serie animada que se estrenó en Neflix en enero de 2024, Revolution.

Los comics comenzaron a salir en Mayo de este año con dibujos de Daniel Hor y tintas de Keith Champagne. Esta vez se nos narra la llegada de Hordak a Eternia y el intento de invasión a la isla de Anwat Gar, lugar donde nació Keldor, el hijo ilegítimo del Rey Miro, medio hermano del Rey Randor, y aún así, heredero al trono real.

Mientras un ejército liderado por sus mercenarios invade la mítica isla, Hordak va en busca de sus mágicos secretos y descubre que Keldor es el elegido para portar el báculo del caos, que obtiene de unas hechiceras, al igual que la lealtad del joven mago. Juntos, la dupla invade con éxito el planeta Zal-Kron, un mundo tecnológico, encubierto como una estrella, y allí Hordak le hace entender a Keldor que puede hacer que sus poderes se desarrollen al máximo, pero deberá ser siempre su lugarteniente.

Como para darle una demostración de lo que ocurriría si se atreve a traicionarlo, Hordak le muestra a Keldor lo que le pasóa su antecesor, y le cuenta que este sigue vivo solo para lamentar lo que hizo entre torturas diarias. Si bien Hordak sospecha que Keldor está siempre a un paso de tratar de traicionarlo, una de las hechiceras de Anwat Gar, Shadow Weaver, le aconseja mantenerlo a su lado, porque “nadie puede estar en dos lugares la mismo tiempo” y él lo necesitará para conquistar Eternia, pero le oculta un secreto que el villano no tardará en descubrir.

Keldor decide tomar una nave y regresar a Eternia aprovechando el ciclo de regeneración de Hordak (una suerte de sueño de Odín para los fines del guion) con intenciones de asesinar al rey Miro, que le negó su destino, pero descubre que este ha sido considerado muerto tras desapareceré en el mar. En su lugar, Keldor descubre que su medio hermano menor Randor, a quien no conocía, es ahora el rey, y que ha contraído nupcias con Marlena, con quien espera un hijo. Pero las sorpresas no terminan ahí ,ya que Keldor entra a la Frigh Zone (un lugar al que se accede a través de puertas en diversos mundos) y allí encuentra finalmente a Miro.

​Claro que la imagen del monarca no es la que recordaba ya que este está desnudo y encadenado a una fría pared de roca, donde lo llevó Shadow Weaver, que se revela ante él como Saryn, su madre. Saryn, le explica que todo el tiempo estuvo manipulando la situación para que Keldor, como heredero de Grayskull, le permita ingresar al castillo y obtener sus secretos, al mismo tiempo que lo manipula para que asesine a Hordak, al que ha “disfrazado” como Miro mediante la magia, y tome así el mando de la Horda. Sin embargo, Keldor se revela y junto a Hordak la neutralizan, y entonces el villano le entrega Keldor el báculo de Ha’vok que este empuña con resultados desastrosos para su cuerpo ya que su rostro queda reducido a huesos y se transforma así en Skeletor.

Al infinito y más allá (del universo)

De esta manera llegamos al final de este repaso por la historia de los comics de He-Man and the Masters of the Universe, una franquicia que rescata lo mejor de los géneros de espada y brujería y ciencia ficción, y que ha marcado un antes y un después en la historia de la industria juguetera mundial. Las historias son variadas, con múltiples opciones para que cada lector decida qué origen aceptar o qué línea argumental seguir, pero lo cierto es que el talento de decenas de guionistas y dibujantes han dejado todo para hacer de esta una aventura inolvidable.

¡Que el poder de Grayskull los acompañe!