Los comics de He-Man (parte 3)

Seguimos repasando los mini-comics de Masters of the Universe que venían junto con las figuras, y es hora de contarles que las series cinco (1986) y seis (1987), las últimas antes de su cancelación, también contaron con historietas realizadas por varios equipos. Son trece y seis ejemplares respectivamente que fueron escritos en su mayor parte por Steven Grant y Eric Flyder, aunque también hubo trabajos de Gayle Gilbard, Jim Mitchell, Larry Houston, Phil White, Tim Kiplin y Tina Harris. En la faceta gráfica Bruce Timm, Chris Carlson, Jim Mitchell, Larry Houston, Mike Vosburg, Tom Luth, Peter Ledger y Red Grant volvieron a colocarse frente al tablero para hacer su magia.

The Flying Fists of Power! (El poder del puño boleador), Rock People to the Rescue! (Guerreros cometa al rescate), y King of the Snake Men (El rey de los hombres serpientes) presentan a Stonedar y Rokkon, dos personajes de otro planeta que llegan a Eternia en busca de Skeletor; y a King Hiss, un mítico tirano que regresa a la vida en la Montaña Serpiente y que se convertirá en uno de los villanos más importantes a futuro.

The Terror Claws Strike! (Las garras del terror golpean), Escape from the Slime Pit! (Huida de la masa siniestra), The Menace of Multi-Bot (La Amenaza de Multi-Bot), The Warrior Machine (La Máquina Guerrera), Eye of the Storm (El Ojo de la Tormenta), The Fastest Draw in the Universe (El disparo más rápido del universo), The Hordes of Hordak (Las hordas de Hordak), Entre la espada y la pared (Between a rock and a hard place), Snake Attack (El Ataque de las Serpientes), The Ultimate Battleground (El Campo de Batalla Definitivo) sirvieron muy bien para “vender” escenarios como Slime Pit y Eternia y muñecos como Extendar, Multi-bot, Rattlor, Tung Lashor, Snout Spout, Rio Blast, los Horde Trooper, Mantisaur, y otros tantois implementos; pero poco aportaron a la historia.

La serie despedida de la colección clásica de He-Man and the Masters of the Universe contó con solo seis mini-comics nuevos. El primero es The Search for Keldor (La búsqueda de Keldor) en el que el Rey Randor y Sorceress desean aprovechar la aparición de las Tres Torres de Eternia para investigar qué ha sido de Keldor, el hermano del soberano, que desapareció varios años atrás. Skeletor se da cuenta de la movida y hace lo imposible para que quede al descubierto el destino de Keldor, una punta argumental que queda en la nada. Sin embargo, en la serie animada de 2002 / 2003 deja bien en claro que ambos son la misma persona y eso se convierte en uno de los fuertes de la trama inicial.

Enter: Buzz-saw Hordak! (Hordak torpedor ataca) y Revenge of the Snake Men! (La venganza de los Hombres-Serpiente) sirven para presentar una nueva versión del villano, que ahora lanza unas sierras desde el interior de su pecho, y a más personajes de la línea de los mencionados reptiloides.

Energy Zoids narra los orígenes de Rotar y Twistoid (dos personajes que estaban fabricados como… ¡trompos!), en tanto que The Cosmic Key (La llave cósmica) presenta nada menos que a Wildor, Saurod y Blade, el mago y dos de los villanos de la fatídica película de Masters of the Universe, que fueron incorporados a la “continuidad” de la serie de action figures.

La última entrega, The Powers of Grayskull: The Legend Begins! (¡Comienza la Leyenda!), tiene como base el viaje que emprenden He-Man y Sorceress al pasado remoto de Eternia, donde se ven obligados a intervenir en la historia ante la irrupción de Skeletor. Sobre el final, aparece un poderoso héroe que envía a todos de vuelta a su tiempo mientras He-Man se pregunta quién tiene semejante poder y deja abierta la puerta a The legend continues, una historia que nunca se llevó a cabo por la cancelación de la línea.

En realidad, ese mago no es otro que He-Ro, un héroe cósmico que iba a protagonizar una línea spin-off de action figures denominada The powers of Grayskull que nunca salió a la venta. De esta manera, cerró la colección de mini-comics de la línea original de muñecos motu, aunque la vida le daría revancha a todos aquellos que querían saber cómo iba a terminar casi 20 años después.

En los últimos tiempos, los fans dieron cuenta de la aparición de una serie de páginas de un comic que terminó quedando inédito debido a la cancelación de la línea de muñecos. El librito, llamado Return from terror island, fue realizado por Eric Frydler (G), Jim Mitchell (D) y Steve Mitchel (T). Tras una correcta restauración, el mini-comic fue editado por Dark Horse en su libro de recopilación aunque en blanco y negro. De acuerdo al canal de Youtube MOTUlaTV, algunos fans lo colorearon y lo comercializaron en las redes sociales en el formato concurrente y a un precio accesible.

(el lunes, la cuarta parte)