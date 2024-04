Los comics de He-Man (parte 5)

Otros mini-comics

En la línea de action figures de 2002 Mattel incluyó un solo mini-comic, pese a que esa era una de las características más destacadas de la colección original. La historia cuenta con guion de Val Staples, dibujos de Emiliano Santalucía y Enza Fontana, con tintas de Marco Failla; todo ello adornado por una tapa de Neal Adams. Este equipo repitió su trabajo en varias ocasiones ya que conformaron MV Creations, un sello que comenzaría a publicar miniseries y especiales de estos personajes a través de las editoriales Image y Crossgen.

Mattel hizo caso a los fans y comenzó a producir los libritos de la mano del guionista Robert Kirkman, que todavía no se imaginaba el éxito que iba a tener en los siguientes años con algunas de sus creaciones como The Walking Dead e Invincible. Kirkman co-escribió la historia junto a Val Staples, en tanto que Kevin Sharpe hizo el dibujo y Brian Buccelatto y Steve Cobb se encargaron del color. Lamentablemente, la cancelación de esa línea dejó a los fans sin estas páginas que fueron incluidas luego en el libro He-Man and the Master of the Universe minicomic collection Vol.2, editado por Dark Horse.

En 2008, Mattel lanzó otra línea llamada Master of the Universe Classics que ofrecía muñecos casi idénticos a los originales, con articulaciones y mayor nivel de detalle, pero sin los mini-comics. Esta vez, la colección tuvo éxito gracias a la nostalgia y de esta manera, en 2011 la compañía decidió presentar una miniserie de tres números producida por Dark Horse y escrita por el guionista y fan Tim Seeley bajo una idea de Scott Neitlich, y dibujados por Wellington Alves. Los títulos de esta colección era The Powers of Grayskull Part One: The Legend Begins! (2011), The Powers of Grayskull Part Two: He-Ro Unleashed! (2012) y The Powers of Grayskull Part Three: Battle for the Fate of the Universe! (2012).

El primer número de esta colección es una remake de Powers of Grayskull: The Legend Begins (el último editado con la colección clásica) aunque esta vez He-Man se queda en el pasado (Preternia) donde finalmente conoce a He-Ro, quien a su vez le presenta a King Grayskull. El soberano le cuenta sobre la existencia de una versión de los Masters of the Universe de ese tiempo compuesta por Veena, Moss Man, el gigante Tytus, Zodac, The mighty Spector, Gladiator, Beast Lord (una especie de antepasado de Beast Man pero bueno), el mago Eldor, The Godess (la versión de Sorceress de piel verde presentada en los primeros mini-comics), y Sir Laser-lot.

En esta ocasión la aventura llegó a buen término y de esta manera la historia original tiene su desarrollo y su desenlace, que de alguna manera rinde un homenaje mucho más honesto y divertido a la fallida aventura espacial de He-Man que casi nada tenía que ver con la serie clásica.

El suceso de esta movida tuvo su recompensa, ya que para el 2015 había cinco ejemplares más que se regalaban con las figuras de acción, aunque esta vez realizados por DC Comics. Los primeros dos mini-comics de esta colección son The Secret Origin of Skeletor! (2013) y He-Man vs Skeletor: Their Final Battle! (2014) que recuenta la supuesta batalla final entre el villano y He-Man en sus infames aventuras espaciales.La historia continúa en The Fall of Eternia Part One – Homecoming!, The Fall of Eternia Part Two: Together Again For The First Time!, y The Fall of Eternia Part Three: The Third Ultimate Battleground (2015) en las que se cuenta cómo He-Man regresa a Eternia tras el combate final con Skeletor, pero lo hace mucho después de su partida ya que le erraron a la fecha en la máquina del tiempo.

En estas aventuras, Adam se entera de que el rey Randor ha muerto por lo que accede finalmente al trono. El nuevo soberano le pide matrimonio a Teela, que ha ocupado el lugar de Sorceress y lo espera con Dare, el hijo que criado en ausencia de Adam/ He-Man. Tras este momento dragonbolesco, He-Man debe enfrentar con sus nuevos Masters of the Universe el primer ataque de Skeletor, que tiene entre sus filas a Adora, convertida nuevamente en una hordiana a imagen y semejanza del villano.

En medio del ataque, el joven Dare toma la espada de su padre y se transforma en He-ro (una nueva versión del clásico), lo que da luz verde a una de las líneas que Michael Haperin había planteado en la antigua biblia de Filmation y nunca se había llevado a cabo.

En esta línea argumental, escrita por el gerente de marca de Mattel Scott Neitlich, también se revela que Skeletor ha tenido un hijo con Evil-Lyn cuanod era Keldor, que han mantenido oculto todo este tiempo y que lleva por nombre… ¡Skeleteen! No más testimonios, señor juez.

(el lunes, una nueva entrega)