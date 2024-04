Los comics de He-Man (parte 6)

Como ya adelantamos, Dark Horse publicó todo el material de los mini-comics en He-Man and the Masters of the Universe Minicomic Collection un libraco editado en 2015, de más de 1000 páginas. El tomo incluye todos los mini-comics de He-Man de los ´80 y ´90, los de She-Ra Princess of Power, más algunas entrevistas y otros extras. No incluye los mini-comics realizados entre 2008 y 2015 por Dark Horse y DC Comics. ECC publicó en España la adaptación de este material en tres libros de un lujoso formato para abaratar costos, y luego en un solo tomo.

Tras la edición de este libro, Mattel lanzó junto con las series de action figures Masters of the Universe Origins tres nuevos mini-comics, titulados «Beast Barrage», «Double Trouble» y «Dimensional Doom». En el primero de ellos, Skeletor le ordena a Beast Man que capturen al príncipe Adam pero no cuenta con que el joven es el alter ego de He-Man y se lleva una sorpresa. En el segundo ejemplar, He-Man, Man-e-Faces y Orko se dirigen al Castillo Grayskull, pero Skeletor intercepta al pequeño mago y adopta su forma (¡otra vez!) para poder ingresar a la fortaleza para tomar un cristal. En el tercero y último, He-Man y Roboto intentan impedir que Skeletor haga un ritual en el medio del mar con el cristal que robó en el mini-comic anterior para abrir un portal.

Finalmente, el villano logra atravesar el portal y se encuentra en el multiverso de los Masters, donde Zodac intenta detenerlo con la ayuda de He-Man y… ¡She-Ra!. Este último ejemplar es quizás el mejor y más logrado ya que en apenas ocho páginas despierta un gran interés por ver qué sigue.

Por último, Universo Retro incluyó en su libro He-Man y los amos del univeso: la historia detrás del mito un mini-comic de 16 páginas realizado por Adrián Paglini y Sebastián Rizzo, con dibujos de Enrique Moglia y color de Pablo Canade.

Masters of the DC Universe

El éxito de He-Man en las jugueterías, y su posterior traspaso a la TV, hicieron que muchas editoriales de comics pusieran la mira en conseguir los derechos para aprovechar la movida mediática y aumentar sus ventas.

Aquí hay que hacer un punto y aparte para contar otra divertida anécdota de los inicios de la línea de muñecos. En las presentaciones que Mattel hizo ante las compañías jugueteras, el representante de Toys “R” Us le hizo un planteo que descolocó a Mark Ellis cuando le retrucó la idea de los comics al señalarle que “los niños de cinco años no podían leerlos”. El ejecutivo, que al parecer le enseñaba a la gente a fumar debajo del agua, les preguntó: “¿No les mencionamos los dos especiales animados?”, y a continuación se contactó con los responsables del estudio Filmation, Lou Scheimer, Hal Sutherland y Norm Prescott. El interés de Ellis en esa compañía, muy conocida en los ´70 y ´80 por sus increíbles dibujos animados, fue a raíz de una serie llamada Blackstar, en la que un bárbaro vivía aventuras llenas de acción en un mundo muy similar a Eternia. Scheimer le hizo notar a Mattel que por el mismo precio que costaban los dos especiales, podían hacerles una serie animada más extensa.

De esta manera, tras un año de trabajo, en Septiembre de 1983 Filmation estrenó los primeros episodios de He-Man and the Masters of the Universe (He-Man y los amos del universo en Latinoamérica) y las ventas de los muñecos se dispararon hasta pasar de ser un negocio de 38 millones de dólares al año en uno de 400 millones, y la más amplia y diversa línea de merchandising que una franquicia para niños haya tenido en la historia.

A partir de este punto, cualquier empresa que quisiera adaptar a los Masters tenía dos opciones: una con Mattel y su guía de personajes e ilustraciones de merchandising, y otras con la de Filmation, que era un libro de 13 páginas con opción de aprobar trabajos originales de otros países basados en sus diseños, que eran mucho más simplificados que los originales.

Mark Ellis cuenta en el documental The Power of Grayskull The definitive history of He-Man (Por el poder de Grayskull, la historia definitiva de He-Man) que se acercó a DC Comics con el fin de comprar 10 páginas de publicidad, una movida asombrosa para la época, pero desde la editorial le propusieron una alternativa. “Terminamos haciendo un acuerdo por una miniserie que salió en DC Comics presents n° 47 (Julio de 1982). Era Superman versus He-Man”, señaló el ex-ejecutivo de Mattel, que relató que por esa época DC comenzó a encargarse de los mini-comics por igual.

El lunes que viene, empezamos a averiguar cómo le fue a He-Man en DC.